29 Mayıs 2023 Pazartesi

Nasıl bir seçim süreci yaşadığımızı burada yinelemenin bir anlamı yok. Süreç içinde seçimi çalmak için her şeyi devreye sokan bir iktidar...

Millet iradesinin üstünde bir irade gerçi yoktur ama bu iradenin üzerinde bir Saray gölgesi, yalanı, vardır.

İnşa ettiği “Büyük Güç” imajı, pahalılığı yendi.

Milliyetçiliği bile yendi!

Ülkeyi bir mülteci, sığınmacı-göçmen ülkesine dönüştürmesine, nüfus yapısını değiştirmesine, emeği ucuzlatmasına ve işsiz bırakmasına rağmen...

Şimdi ülke önünde zor bir süreç duruyor.

Ekonomi, şimdilik daha büyük yoksulluk öngörüyor.

Sosyal-demografik yapı daha da bozulacak ve ülkemizdeki 5 milyon sığınmacı mültecinin peyderpey, vatandaş değil seçmen yapılması süreci devam edecek. Bu sürecin doğuracağı büyük problemleri de yaşayacağız.

Liyakatsiz yönetim, talan, yandaş ihaleleri, vergilerimizin çarçur edilmesi sürecek.

MUHALEFET KOLLARI SIVAMALI

Muhalefet tüm bu yakıcı konulara, seçim sürecinin işleri, seçim bitti onlar da rafa kalktı düşüncesiyle yaklaşmamalı.

Hemen yarından itibaren kolları sıvamalı.

Mülteci meselesini durmadan ve bu kez meydanlara taşıyarak...

Pahalılık meselesini, evet durmadan halkın içinde yeni yöntem ve bakışlarla, gerektiğinde meydanlara taşıyarak...

Liyakati..

İnsan hak ve özgürlüklerini...

Yeni bakışlarla savunarak...

Kadınlar üzerindeki baskılara karşı mücadeleyi kadınlara bırakmayarak...

Eğitim meselesinin ateşini durmadan yakarak...

ÖNÜMÜZDE YEREL SEÇİMLER

Evet, İstanbul, Ankara ve büyük kentlerin yönetimini sürdürmek ve büyütmek, CHP ve ittifaklarının bir nolu meselesi olmalıdır.

CHP küçük partileri büyük özverilerle Meclis’e soktu.

Şimdi tüm partiler, yerel seçimlere odaklanmalı bir yandan.

Belediye başkanlarına büyük görev düşüyor.

Şimdi işleri daha da zor.

İktidar, seçim sürecindeki tüm baskılarını ve manipülasyonlarını, yerel seçimlerde misliyle devreye sokacaktır.

Görevden almalara kadar uzanan bir baskı, yalan, sahte davalar gündeme gelecektir.

Herkes buna hazırlıklı olmalı.

Öncelikle İstanbul ve Ankara, iktidarın hedefindedir.

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Zor süreç şimdi yeniden başlıyor.

Büyük bir demokrasi mücadelesine tüm partiler hazır olmalı...