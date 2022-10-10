CHP dünyaya açılmalı: Şam, Avrupa, Moskova, Pekin...

10 Ekim 2022 Pazartesi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugüne kadar eksik bıraktığı çok önemli bir konu var: Türkiye’yi birinci dereceden ilgilendiren ülkelerle, liderleriyle ilişkilerde çekingenlik veya ihmal veya başka bir şey..

Şimdi ilk kez ABD’ye, “yeni bir Türkiye vizyonu oluşturmak” amacıyla yola çıktı. Ben de davet üzerine katıldım. Yazıyı okuduğunuzda Boston’da olacağız.

Boston’da dünyanın en önemli üniversitelerinden ikisini ziyaret edecek. M.I.T ve Harvard. Laboratuvarları gezecek, önde gelen Türk ve Amerikalı bilim insanlarıyla konuşmalar yapacak, öğrencilerle birlikte olacak. Konuşmaların içeriğini orada göreceğiz ama öncü bilim insanları şüphesiz ki dünyanın, bilimin, siyasetin gidişatı hakkında vizyoner görüşlerini açıklayacak ve bir görüş alışverişi olacak.

YENİ BİR YÜZYIL İÇİN..

Kılıçdaroğlu bilimi ve teknolojiyi izleyen, Herkese Bilim Teknoloji dergisini düzenli okuyan bir lider. (Keşke RTE ve diğer liderler de okusa!!!)

Dünyanın hali meydanda. Gemi yürümüyor, yeni bir dünyaya yeni bir ekonomik-toplumsal sözleşmeye şiddetle ihtiyaç var.

Hele Türkiye’nin ikinci yüzyılda, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu derin zorlukları dikkate alarak yolunu yeniden çizmesi gerekir.

Bu şüphesiz geniş bir ulusal uzlaşma ile olur.. Böyle bir olasılık şimdilik gözükmüyorsa ufukta, o zaman birleşilebilecek herkesle ulusal bir gelecek zemininde buluşmak zorunlu ve şart.

CESUR İLERİ ATILIM GEREKLİ

Yazının başına dönelim ve seçim odaklı düşünelim.

Kılıçdaroğlu dış ilişkileri epey boşladı.

Seçmene bu ilişkiler vizyonunu sunmak RTE’ye kaldı.

Uzun zaman önce yazdım. En önemli konulardan biri Suriye. Irak, Suriye ve diğer ülkelerin Türkiye ile birlikte ortak refah, büyük devletlerin artık karıştırıcılık görevinden dışlanacağı, kültür, bilim, teknoloji, ticaret, ortak yatırımlar temelinde birleşmesi gerekir. Bu büyük bir politikadır.

Kılıçdaroğlu Şam’a gitmeli, Esad ile görüşmeli..

Moskova’ya gitmeli, Putin ile görüşmeli..

Pekin’e uçmalı, Avrupa’da boy göstermeli..

BU İLK ADIM

ABD’ye bu gezi bir ilk adım gözüküyor. Bir 21. yüzyıl vizyonu geliştirmek için gezilerini sürdüreceğini öğreniyoruz.

Bu iyi bir şey.

Vizyon oluşturmanın yanı sıra, ülkemizin can alıcı dış konu ve sorunları da bu seçim sürecinde gündeme gelmeli diye düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu, Washington’da da bir dizi temaslarda bulunacak. En önemlisi ve belki de tek üst düzey siyasi teması Demokrat Parti’nin senatörü, solcu kimliğiyle tanınan, Biden ile başkanlık yarışına katılan Bernie Sanders ile olacak.