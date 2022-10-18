Cumhurbaşkanı ne demeliydi?... Madenlere mühendis ataması!

18 Ekim 2022 Salı

Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz, 301 madencinin öldüğü kaza için “Kaza ve ölüm bu işin fıtratında var” demiş ve tepki çekmişti. Bartın’daki kaza için de bu kez kaza ve ölümler “İşin fıtratında var” sözüne benzer, hatta daha ötesinde şunları söyledi. “Kader planı”:

“Merhumların sayısı 41 olmuş oldu. Patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak. Amasra en ileri maden teknolojilerine sahip... Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır, bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım.”

Sonra şunları da söyledi: “Soma’da kurtarma çalışmaları çok uzun sürmüştü, şimdi hamdolsun çok kısa sürede şehitlere ulaştık.”

Bu söylenenlerin hepsi yanlış veya hatalı...

KADERE İNANDIRILDI

Kader planı üzerine dünkü yazıda etraflıca yazdım. Ek olarak şunu söylerim, tarafsız ilahiyatçıların söylediğine göre, İslamda kadere inanmak Emevi döneminin halka boyun eğdirmek, yönetime biat etmelerini sağlamak, protestoları önlemek için başa gelen kötülükleri kadere, yani Allah’ın buyruğuna bağlayan bir söylemi başlatmış ve ne yazık ki bugün İslam dünyasının belki de yarısında felaketler “Kader buymuş” inancıyla kabul edilir olmuş. Böylece İslam inancının istismarı ile toplum felaketlerin eline bırakılmış. İktidarların başlıca görevi insanı toplumu korumaktır.

Cumhurbaşkanı göçük altında hayatını kaybeden madencilere Soma’ya kıyasla çok hızlı ulaştıklarını söylüyor ve “Hamdolsun” diyor.

Biz ölenlerimize ne kadar çabuk ulaştığımızı kazaları önlemede bir ilerleme mi kabul edeceğiz?

İLERLEME NEDİR?

Hayır şüphesiz ki önemli olan kazaları önlemek ve insanları canlı kurtarmak! Ayrıca Soma madeni ile Bartın maden kazalarının maden planları birbirinden çok farklı.

Bakın son büyük kazalarda kayıp sayısındaki yükselişe: 1983 Armutlu’da 103 kayıp... 1992 Kozluk’ta 263 kayıp... 2014 Soma’da 301 kayıp...

Adım adım artış. Herhalde artık 300’den daha büyük kayıp olamayacağı için 41 kayıpla felaket tablosu sürüyor.

Üstelik “Amasra en ileri maden teknolojilerine sahip.”

Neye göre “en ileri”?

Eğer Türkiye madenlerine göre ise diğer madenlerde daha büyük felaketler bizi bekliyor demektir.

Yok, dünya maden teknolojilerine göre ise hiç doğru değil. Çin ve Almanya en ileri teknolojileri uygulayarak kaza ve ölüm sayısını son 10 yıl içinde müthiş düşürdüler! Türkiye ölümlü maden kazalarında ikinci sırada dünyada.

‘MALİYET DEĞİL, MADENCİ CANI’

Cumhurbaşkanı şunu söylemeliydi: Bu kaza gösteriyor ki aldığımız önlemler yeterli değil, biz burayı en ileri teknoloji uygulanan yer sanıyorduk.. Şimdi tüm madenlerde işçi hayatını birinci derecede önemli kabul ederek kaza ve ölümleri çağdaş dünya düzeyine, en aza indireceğiz. Maliyet ucuzluğu değil artık işçi canı!

Bu söylem, cumhurbaşkanının fıtratına uygun mudur bilmiyorum.

“Kader planına inandığımız için bunun dünü bugünü yarını olmayacaktır, bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” diyen ve bundan sonra da yüksek kaza ve ölüm beklentilerini topluma sunan cumhurbaşkanına görüş değiştirmek sanki mümkün değil gibi, seçim sloganları ne diyordu: “Vazgeçmek yok yola devam!”

Hayır lütfen, hayır hayır!!!

Cumhurbaşkanı karşılaşılabilecek felaketlere önlem olarak zırhlı arabalarla, güvenliği çok yüksek uçaklarla geziyor.

Kader planına karşı en üst düzeyde önlemler alıyor.

HER OCAĞA BİR MÜHENDİS!

Maden ve iş kazalarında büyük mağduriyetleri önlemek ve Türkiye’yi utanılacak birinciliklerden kurtarmak ve aileleri bu acıları yaşatmamak için: Lütfen kaza ve ölümleri işin fıtratından çıkartacak önlemlere birinci derecede önem verin!

Burada başka bir öneri daha sunayım:

Maden kaza ve ölümlere karşı en iyi çarelerden biri, Maden Mühendisleri Odası’nı devreye sokmak, tüm madenlerde birer maden mühendisi bulundurmaktır. Türk-İş’e bağlı sendika orada sıfır işe yaramış. Sendikalar patronla anlaşabiliyor, işçilerin sırtından.

Maden Mühendisleri Odası’nı hiç sevmezsiniz..

Ama kaza ve ölümleri önleyici varlıkları en çok sizin iktidarınızın işine yarar ve “Ölümleri, kazaları sıfırladık” diye milletten aferin alırsınız..