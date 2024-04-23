Cumhurbaşkanı ve milletin değerleri söylemi, nedir bu?
Cumhurbaşkanı üç gün önceki
konuşmasında yine milletin
değerleri sözünü etti. Bu söylem
başından beri AKP’nin iktidarda kalma
politikalarından biridir. Milletin değerleri
derken kendi sosyal, ekonomik, din
tüccarlığı ve ideolojik saplantılarını
millete dayatma politikası oldu.
Değerler kuşaktan kuşağa bile kalmadan sürekli değişim içindedir. AKP değerler ile ahlakı da sık sık özdeşleştirir. Toplumsal kaygıları ve inançları dondurur ve milleti de bunun içine hapseder. Hepsi iktidarını sürdürmek için.
Milletin değerleri söylemi en çok eğitim alanında icraata konur, bunu Diyanet’e havale etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bugünkü yönetimiyle, eğitimde cehaleti, “milletin değerleri” kılıfı altında tepelere çıkarmak için, kaliteli bilimsel eğitim isteyen milletle adeta savaş halindedir.
Sadece Diyanet olsa, aynı zamanda tüm tarikat, cemaat, tekke ne kadar küflü çağdışı, uyduruk, milletin cehaletini kullanarak aklını kanını cebini emen örgütlenmeler varsa onları da devlet ve belediye olanaklarıyla besleyip büyüterek milleti kuşatmayı sivil alanda da sürdürür.
PRATİKTE NELER YAPIYORLAR, BİR BAKALIM
Milletin değerleri söylemi ile pratikte AKP iktidarının yaptıklarını karşılaştırırsak, milletin değerleri bunlar mıdır diye sormalıyız:
-Saray’ın yıllık 5 milyar TL harcaması mı milletin değeridir?
-CHP’ye geçen AKP ve MHP’nin
yönettiği belediyelerin 100 milyar
borç takması ve paraları kurdukları
ortaklıklarla nerelere aktardıklarının
bilinmemesi mi milletin değeridir?
-Rolex saatlere yüz milyonlar
harcanıp özellikle kollarda sergilenmesi
mi yoksa?
-Istakoz paylaşımlarıyla milletin değerleri arasındaki ilişkiyi herkes merak ediyor.
-Türkiye yolsuzluğun en çok yapıldığı ülkeler arasındadır. Millet AKP’ye yolsuz ülkeler arasında neden ilk 10 ülke arasında değiliz mi demektedir?
-Devlete eleman alımında 90 puan alanları eleyip 70 puan alan yandaşları kayırmak mıdır milletin değeri?
-Milleti, emeklileri pahalılığa, enflasyona, evsizliğe mahkûm etmek midir yoksa?
-Ücret eşitsizliklerinde ülkeyi bir
numara yapmak mıdır?
-Milleti yoksullaştırarak zenginleri
ultra zengin yapan politikalar
uygulamak mıdır?
-Çocukları eğitimden kopararak
evine üç kuruş getirmesi için ağır çıkar
sömürüsü altına sokmak mıdır?
-Yoksa ağır iş kazalarını normal, işin
fıtratı olarak görmek midir?
-Ayda ortalama 30 kadının
cinayetlere kurban gitmesi midir?
-Nedir yahu en zor ekonomik
koşullarda bile üzerinde tepindiğiniz
milletin değerleri?
Yukarıda bir kısmını sıralayabildiklerimizi gerçekleştirmek için sakın milletin değerleri söylemine sığınıyor olmayasınız?
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