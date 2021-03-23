Gece yarısı ne oldu da bu operasyon ülkeye çekildi?

23 Mart 2021 Salı

Ülke yanıyor ben de Suriye yazacağım diye anons ediyorum, yahu bu ülkede ne yazacağına ilişkin bir günlük bile olsa bir öngörüsü olabilir mi insanların. Yarını programlayabilir mi?

Finans işleriyle uğraşıyorsa, mesela yarın dolar satayım, TL’ye döneyim, nasıl olsa bir istikrar sağlandı, paramı TL’ye mevduat faizine yatırayım, diyebilir mi?

Dün bunu diyenler, dolarını bozdurup TL’ye dönenler ayvayı yedi.

Öyle bir yakalandı ve tuzağa düşürüldü ki yeniden parasını operasyon öncesi değerine yükseltebilmek için, finans cambazlıkları yapmak zorunda kalacak; doluya koyacak, boşa koyacak hiçbiri olmayacak.

Aynı şekilde ev, araba vb. gibi yatırım planlayanlar da ayvayı yedi. Hayallerini şöyle bilinmeyen bir geleceğe doğru iteleyebilirler...

16 milyar dolara mı operasyon?

Son dört ay içinde 16 milyarın üzerinde ülkeye giren dış yatırımcı /sıcak para sahipleri birden ütüldüler. Mesela ortalama 7.20 gibi bozdurduysa dolarını (veya Avro’sunu!) şimdi bakıyor ki TL 9’a vurdu! Dolara dönse milyar zararlarla kapatacak defteri. Yani muazzam ütüldü!

Yoksa bu 16 - 18 milyarlık dış düşmanı finansal olarak yerle bir etmek için mi MB başkanına gece yarısı operasyonu tezgâhlandı!

O zaman mesele yok. Ağbal, ülkesi için kahramanlık uğruna feda edildi, muazzam bir savaştayız, gece yarısı baskınıyla hadlerini bildirdik! Ağbal bu madalyayı gururla göğsünde taşıyabilir! Zafer uğruna mağlup! Önemli olan vatan,... Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır!

Önce Ağbal ile gel gel yaptık düşmana, sonra paralarını iç ederek Türkiye kaç bucakmış gösterdik. Milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın işte pür örneklerinden biri, tarihe yazılacak cinsten!

Yoksa Saray’a sızma mı oldu?

Yukarıda yazılanlara inanmadınız mı? Gayet ciddi ciddi yazmıştım oysa.. Yoksa bu gece yarısı operasyonda, dış düşmanların eli kolu suflesi olabilir mi?

Yabancılar bizi kıskanıyorlar, malum, en önemli zamanlarda bize operasyon çekiyorlar...

Baktılar ki ekonomi kendini toparlayabilecek, istikrar için tünelin taaa dibinde de olsa bir minik umut ışığı sanki görünüyor; ülkenin bu yıl yüzde 6.5 büyüyeceği haberleri yayılıyor; gizli operasyon mu çektiler yoksa?!

Yılanın başını küçükken ezeceksin! Ekonomik istikrarı için minik bir ışık göründüyse eğer, hemen ezip söndüreceksin ki Türkiye başını kaldırmasın.

Yabancı emperyalist güçler postalla başımıza basmış gibi mi oldular?! Bunlar ülkeyi çökertmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor olabilirler.

Şüphe şüphedir! Ben vatansever bir insanım, komplo teorisi gibi görünse de MİT harekete geçmeli ve bu operasyonun gerisini berisini, girdisini çıktısını araştırmalı, Saray ile yapılan tüm haberleşmeleri incelemeli, derim.

Cumhurbaşkanı’na bu gece yarısı operasyonunu kimin tavsiye ettiğini merak edenler var. Kimisi Yeni Şafak ve Sabah gibi gazetelerin manşetlerini gösteriyor, yoksa oralara mı bir sızıntı oldu ve manşetlerle Saray aldatıldı? Pek çok konuda, olduğu gibi.. Bunu bildikleri için gizliden gizliye neler karıştırdılar?

Niye konuşmazlar!

Cumhurbaşkanı’nın kendiliğinden, bu kadar önemli yakıcı ve çökertici kararı tek başına verdiğine inanmayanlar çoğunluktadır halkımız arasında: Yoo, imkânsız, o yapmamıştır! İbrahim Kalın mı önerdi, Fahrettin Altun mu, yoksa Nurettin Canikli mi? Yoksa Jöleli mi?

Öyle şey yapmazlar biliyorum!

Ben, Saray’a bu operasyon fikrini sızdıran yabancı istihbarat örgütleri varsa, onları merak ediyorum.. Saray’la, kimle ilişki içindelerdi?

Canikli kendi adına mı açıklama yaptı, yoksa bu operasyonu aklamak için mi topa girdi? Bilinmezlikler diz boyu!

Bazen incir çekirdeği kadar önemli konularda ortalığı yıkan açıklamalardan geri kalmayan Altun ve Kalın, ülkeyi dipsiz uçuruma iten gece yarısı görevden alma konusunda hiç söyleyecek söz bulamadı mı, konuşmaları gereken bugün, neden susarlar!

Konuşup ülkeyi, ekonomiyi rahatlatmaları gerekmiyor mu? Eğer bir dış operasyon varsa, isim vermeseler de olur, lanetlemeleri görevleri değil miydi?

Yoksa “milliyetçi economist” Jöleli mi önerdi? Hayır mı? Peki, ekonomi başdanışman olarak ortalığa dökülüp neden bi dirhem açıklama yapmaz, yoksa konuşma yasağı mı var!?

Olayı dış düşmanların üzerine atabilir! Atsa da rahatlasak!

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Yahu ne olduğunu açıklayın, ölücem meraktan!