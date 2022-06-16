Gençlik için somut öneriler gerek.. bir SEYTİM örneği

16 Haziran 2022 Perşembe

Gençliğin umudu AKP’de! Cumhurbaşkanı sanırım Van’da gençlerle buluşmuş, böyle demiş ve yandaş gazete de öne çıkarmış. Cumhurbaşkanını gördüğümüz kadarıyla toplama “AKP gençliği” ile buluşturmuşlar. Sohbette tek soru yok, gençliğin hiçbir derdi yok, sadece övgü ve muhalefete sataşma var.

Bilemiyorum belki de bu toplama gençlerin gerçekten hiçbir sorunu derdi yoktur. Babalarının işleri kıyaktır AKP iktidarı altında.. Evlerine yüz binler akıyordur... İşleri de garantide olabilir.. bir iktidar gençliği tablosu vardı.. yahu hiç mi gençlerin derdi olmaz?

Cumhurbaşkanını yanlış gençlerle buluşturuyorlar. Bakıyor işler tıkırında... Zaten milletin çoğunluğuna da öyle bakıyor... Kim batmış ki kim aç kalıyor ki.. ayyuka çıkan seslerin kulağına çalınmasından da rahatsız oluyordur.

Oysa genç işsizlik çok yüksek, üniversiteyi bitirmiş olsun olmasın.

Bunların karşısına muhalefet partileri sadece, size özgürlük demokrasi vaat ediyoruz, sözleriyle çıkamaz.

Onlara somut vaatler, sözler, umutlar vermek zorundalar. Bu konuyu ayrıca yazacağım, ama gençlere yönelik yerel bir etkinlikten bir örnek vermek istiyorum.

BİLGİ EVLERİ’NDEN...

Geçen hafta sonu Adana’da davetli konuşmacı olarak Türkiye Kent Konseyleri Platformu toplantısındaydık.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, geldiğimizi duyunca, bilimle, teknolojiyle, eğitimle çok ilgilisiniz gelin sizi seveceğiniz bir yere götüreceğim, dedi.

Önce Seyhan ilçesinde açılan Bilgi Evleri’nden birine gittik. İlçedeki 11 taziye evi Bilgi Evleri’ne dönüştürülmüş. Mahalleliler önce şiddetle karşı çıkmışlar, ölülerimizin ruhları rahatsız olur diye... Bir şekilde yarı ikna edilmişler ve proje tamamlanınca, çocuklarının bu evlerde hem rahat ders çalışma ve sınavlara hazırlanma ve bilgisayar kullanma olanaklarına sahip olduklarını görünce mutlu olmuşlar. Gençler derslerine çalışıyor, bilgisayar kullanıyor, internet ve yemek bedava! Aileler, Bilgi Evleri’ne evlerinden yemek de taşıyorlar. Gençlere yönelmiş belediye ve onların eğitimlerine geniş olanaklar sunmaya girişmiş..

SEYTİM.ORG’A

Derken çok daha önemli başka bir proje hayata geçirilmiş: Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi: SEYTİM.

7’den 70’e bilimi eğlenceli deney setleriyle öğrenme olanakları sunan bilim merkezleri kuruluşlarına yıllarını vermiş insan olarak, etkilendim. Gençler vızır vızır, çalışıyor, üretiyor. Tasarım atölyesinde bilgisayarlar üretiyor, elektronik proje, robotik kodlama, oyun üretim ve kodlama, girişimcilik atölyelerinde fiilen bugünün dünyasının dönüştürücü teknolojik yenilik faaliyetlerinin içine girmişler. Yapıyorlar, tartışıyorlar, öğreniyorlar... Dijital medya olanakları dahil.

Konu ile ilgili her şeyi. Sloganları yazılı: “Geleceğe yön vermek ve dijital dönüşümü hızlandırmak için..”

Bunun için gerekli teknoloji cihazlarıyla donatılı.. Torna tesviye atölyesi bile kurulmak üzere.

SEYTİM’LER DE DONATILMALI

SEYTİM aynı zamanda sanat-el sanatları faaliyetleriyle de buluşturmuş gençleri.

Atık kâğıtlardan çok güzel çantalar üretimine kadar... Atık camlardan çok güzel pek çok tasarım üretimlerine kadar..

E-ticaret eğitimi, AutoCAD kullanımı, 3D tasarım, Metaverse tasarıma kadar... E-spor aktivitelerine ve üretimlerine kadar..

Gençler kendi projelerini de üretebilme, gerçekleştirebilme ve bu amaçla danışmanlık alma olanaklarına sahipler.

Gençleri ülkedeki sosyal ve ekonomik yaşama katılmalarını sağlamaya ve potansiyellerini kendilerinin gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz diyor, Akif Kemal Akay.

Tebrikler... CHP belediyeleri SEYTİM’lerle donatılmalı...

Gençlere bugünün ve yarının asıl kapılarını açacak projelere yönelmeli.