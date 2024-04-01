Genel seçim havasında büyük başarı, ne bekliyoruz?

01 Nisan 2024 Pazartesi

Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yerel seçimler salt yerel seçim olarak görmemek gerekir. Ülkeyi, toplumu her açıdan iflasa sürüklemiş bir iktidarın yarattığı durum, milleti isyan ettirmiştir. Sandıkların genel eğilimi, halkın CHP’yi birinci parti konumuna yükseltmekte olduğunu gösteriyor. Millet İttifakı’nın parçalanmış olmasına rağmen seçmen, sağduyusuyla hareket etmiş ve iktidara kesin bir ders vermek amacıyla en büyük ve güçlü partide CHP’de bütünleşmiştir.

Bunu görememiş diğer Millet İttifakı partileri belki bundan gerekli dersleri çıkarırlar.

Basiretsiz liderin yönettiği İYİ Parti’de en büyük değişiklikler gerçekleşeceğe benziyor.

***

Başa dönersek:

İmamoğlu ve Yavaş büyük rüzgâr estirdiler. Çok başarılı belediyecilik yaptılar. Diğer büyükşehir belediye ve pek çok ilçe yönetimi de paralel başarılarla seçmene büyük güven verdiler: CHP başarabilir.

İmamoğlu ve Yavaş’ı 2019’da aday gösteren Kılıçdaroğlu’nu da burada analım (geçen yılki genel seçimleri burada paranteze alalım, başka bir tartışma).

CHP içindeki değişimi, Özgür Özel’in bence başarılı seçim çalışmasıyla kitlelere güven vermesini analım. Zafer konuşması sade başarılı ve birleştiriciydi.

Seçmen CHP yönetebilir dedi.

Bugünkü tablo, AKP’nin yıkılacak, yıkılmakta olan bir parti görünümü yaratmıştır.

Yönetemeyen AKP ve reisi kaybetmiştir.

Bakanları kaybetmiştir, itibarları kaybetmiştir.

***

CHP, 2028’e yürüyüş meşalesini yaktı.

Belediyelerde kazandığı başarıyı, icraatte de sürdürerek dört yılda büyük bir iktidar dönüşümüne tahvil etmek zorundalar.

CHP yönetimine bu konuda büyük iş düşüyor.

Özgür Özel ve arkadaşları bu yürüyüşün bayraktarlığını yapabileceklerini kanıtladı.

***

Özgür Özel, CHP ve İmamoğlu (Yavaş dahil) yakın geleceği belirleyecekler.

Çok iyi, dikkatli, kapsayıcı, birleştirici, güven verici bir dil ile dört yıl sonrasına bir hazırlık...

***

Peki AKP ne yapabilir?

Reis bir muamma... Tam kestirmek zor.

Bu yolsuzluk ekonomisiyle yol alması mümkün değil.

Kimse bana “Daha otoriter bir rol benimseyecek” demesin.

Millet böyle bir eğilime hayır demiştir.

Buna rağmen daha otoriterliği, ülkemizde tutunabileceğini düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum.

Bu sonuçlarla Erdoğan’ın yeni anayasa tartışması da doğmadan bitmiştir.

AKP gördüğü kırmızı kartı nasıl değerlendirecek merakla bekleyeceğim...