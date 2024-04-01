Orhan Bursalı
Orhan Bursalı [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Genel seçim havasında büyük başarı, ne bekliyoruz?

01 Nisan 2024 Pazartesi

Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yerel seçimler salt yerel seçim olarak görmemek gerekir. Ülkeyi, toplumu her açıdan iflasa sürüklemiş bir iktidarın yarattığı durum, milleti isyan ettirmiştir. Sandıkların genel eğilimi, halkın CHP’yi birinci parti konumuna yükseltmekte olduğunu gösteriyor. Millet İttifakı’nın parçalanmış olmasına rağmen seçmen, sağduyusuyla hareket etmiş ve iktidara kesin bir ders vermek amacıyla en büyük ve güçlü partide CHP’de bütünleşmiştir.

Bunu görememiş diğer Millet İttifakı partileri belki bundan gerekli dersleri çıkarırlar.

Basiretsiz liderin yönettiği İYİ Parti’de en büyük değişiklikler gerçekleşeceğe benziyor.

***

Başa dönersek:

İmamoğlu ve Yavaş büyük rüzgâr estirdiler. Çok başarılı belediyecilik yaptılar. Diğer büyükşehir belediye ve pek çok ilçe yönetimi de paralel başarılarla seçmene büyük güven verdiler: CHP başarabilir.

İmamoğlu ve Yavaş’ı 2019’da aday gösteren Kılıçdaroğlu’nu da burada analım (geçen yılki genel seçimleri burada paranteze alalım, başka bir tartışma).

CHP içindeki değişimi, Özgür Özel’in bence başarılı seçim çalışmasıyla kitlelere güven vermesini analım. Zafer konuşması sade başarılı ve birleştiriciydi.

Seçmen CHP yönetebilir dedi.

Bugünkü tablo, AKP’nin yıkılacak, yıkılmakta olan bir parti görünümü yaratmıştır.

Yönetemeyen AKP ve reisi kaybetmiştir.

Bakanları kaybetmiştir, itibarları kaybetmiştir.

***

CHP, 2028’e yürüyüş meşalesini yaktı.

Belediyelerde kazandığı başarıyı, icraatte de sürdürerek dört yılda büyük bir iktidar dönüşümüne tahvil etmek zorundalar.

CHP yönetimine bu konuda büyük iş düşüyor.

Özgür Özel ve arkadaşları bu yürüyüşün bayraktarlığını yapabileceklerini kanıtladı.

***

Özgür Özel, CHP ve İmamoğlu (Yavaş dahil) yakın geleceği belirleyecekler.

Çok iyi, dikkatli, kapsayıcı, birleştirici, güven verici bir dil ile dört yıl sonrasına bir hazırlık...

***

Peki AKP ne yapabilir?

Reis bir muamma... Tam kestirmek zor.

Bu yolsuzluk ekonomisiyle yol alması mümkün değil.

Kimse bana “Daha otoriter bir rol benimseyecek” demesin.

Millet böyle bir eğilime hayır demiştir.

Buna rağmen daha otoriterliği, ülkemizde tutunabileceğini düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum.

Bu sonuçlarla Erdoğan’ın yeni anayasa tartışması da doğmadan bitmiştir.

AKP gördüğü kırmızı kartı nasıl değerlendirecek merakla bekleyeceğim...  


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Genel seçim havasında büyük başarı, ne bekliyoruz? 1 Nisan 2024
Hey Türkiye Nasılsın? 31 Mart 2024
RTE emeklilerin oyunu, ciğerini mi biliyor da zırnık koklatmıyor 28 Mart 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen CHP rüzgârı esiyor
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Erdoğan için ihtar vakti
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Genel seçim havasında büyük başarı, ne bekliyoruz?
Işık Kansu
Işık Kansu CHP ulusal birliği sağladı, saray çöktü
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu Ertesi gün...
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay 2028’in başlangıcı!
Erdal Atabek
Erdal Atabek Kaderinizi seçtiniz mi?...
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Atatürk diyor ki: “Hükümet millettir ve millet hükümettir.”
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen Trabzonspor ve Fenerbahçe
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Emeklilerin kestiği siyasi fatura
Ayşe Emel Mesci
Ayşe Emel Mesci Dünya bir sahnedir

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?
AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!

AKP’de alarm zilleri: Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını “Bir siyasi afet” olarak değerlendirdi!
Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?

Pendik 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Pendik'te seçimi kim kazandı? Pendik Belediye başkanı kim oldu?
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'

ANKA Haber Ajansı'ndan flaş açıklama: 'Sandıkların sadece yüzde 3'ü açıldı'
Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!

Seçim kutlaması felaketle sonuçlandı: Tavas’ta CHP binası’nın balkonu çöktü!