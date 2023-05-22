Hizbullahçılar, iktidarın küçük vicdanı ve Kürtleri kırdırma aracı Seçim analizi-4

22 Mayıs 2023 Pazartesi

Türkiye’yi kana bulayan domuz bağcı Hizbullah’ın devamı, parçası, iz sürücüsü HÜDA PAR’ı kanatları altına alarak parlamentoya sokan RTE’nin 150 bin oya ihtiyacı mı vardı? Üstüne üstlük, Hizbullahçıların en büyük ideolojik düşmanı olan ve olması gereken MHP’ye rağmen ona HÜDA PAR’ı yutkundurarak...

Peki bu nasıl gerçekleşti? RTE ile Bahçeli ikili buluşmalarında, ittifaklarına domuz bağcıları almadan bu konuyu görüştüler şüphesiz ki... Ne konuştular sizce? Ben kestirimimi söyleyeyim. Bahçeli’ye demiştir ki:

“Ya zaten etkisi ülke çapında küçük ama Güneydoğu’da önemli bir güç. Güneydoğu HDP’nin etkisi altında, bu partinin İslamcılığı az veya yok, bize düşman, laik, PKK ile ilişkisi de var... HDP’nin etkisini dengeleyecek tek güç bölgede HÜDA’cılar. HDP can düşmanları, birbirlerini öldürdüler. Evet Türk konusunda sorunları var ama HDP’nin Güneydoğu’da egemenliği bizler için çok daha tehlikeli; gerektiğinde onları birbirine kırdırırız, Abdülhamit’in o bölgede, Ermeni tedhişçilerine karşı Sünni İslamcı Kürtlerden kurduğu Hamidiye Alayları’nı düşün. HÜDA’cıların üstesinden nasılsa istediğimiz zaman geliriz...”

KÜRT-İSLAM SENTEZİ

Türk-İslam sentezi 1970’lerde sağ ideolojinin ülkeyi dönüştürme aracı olarak ileri sürüldü. Merkez sağ ideolojik partilerin ülkeyi çökertmeleri sonucu, ülke RTE’cilere teslim edildi. Türkiye’yi bir zamanlar 17 etnik gruba ayıran ve gerekirse Osmanlı zamanı gibi eyaletlerle yönetilebileceğini söyleyen RTE (önceki günkü Özdemir İnce’nin yazısı), aslında Osmanlıcılık politikasını yürürlüğe koydu, MHP’yi de peşine takarak...

19 Mayıs’ta dünkü Meclis başkanı şahıs, Atatürk’ün adını anmadı. Sanki 19 Mayıs sıradan bir gün; kurtuluş ve kuruluşun ilk adımının atıldığı zaman. Yani Gençlik Bayramı olmanın çok ötesinde bir anlamı var. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki şahıs ise hiç anmıyor (zerre anmasını istediğimden değil, bir düşmanlık saptaması olarak...).

İKİLİ SARMALIN AĞI

Atatürk Cumhuriyetini reklam arası olarak kabul eden RTE, bir zamanlar dediği gibi, son durağa geldiğini anladığı demokrasi tramvayından indi.

Meclis’e soktuğu Hizbullahçılardan yararlanacağı özelliği, HDP düşmanlığı değil sadece.

Bu Hizbullahçı güruh, aynı zamanda Atatürk, Cumhuriyet, laiklik düşmanı ve tabii ki tüm köktendinciler, Talibancılar, İran’ın sarıklıları gibi kadın düşmanı da... Şeriatçı... Anayasayı reddediyor. Kadınlar onların köleleri...

AKP liderinin açıkça net olarak dile getiremediği gerçekleri, Hizbullahçılar çok açık dile getiriyorlar.

Bu ikili sarmal, biri iktidarda, diğeri küçük ama iktidar liderinin vicdanının birçok yönünü de temsil ediyor.

Türkiye bir kıskaca alınıyor. Daha büyük toplumsal çatışmalar gündeme sokulabilir. RTE’yi iktidara taşıyan, küçük ama yaptığıyla en büyük ortak ise bu ikili sarmalın katalizörü.

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1- TİP’in açıkladığı sandıktaki torba oylar ve seçmen kütüklerinin bu açıdan gözden geçirilip incelenmesi şart... Komplo mu değil mi belli değil.

2- Ülkeye kurulan bu kumpas bozulmalı... Hiç kimse oy vermemezlik edemez...