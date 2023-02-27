Nihayet bilim eksenli İstanbul ve Türkiye’ye bakış, ama muhalefetten

27 Şubat 2023 Pazartesi

Siyaset, 1999’dan bugüne tam 24 yıl ülkeye kaybettiren bir çukur. O zamanlar “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” deniyordu ama yiyicilik, talan düzeni hele 2003’ten itibaren görülmemiş ölçüde sürdü. Bu kof iktidarların bedelini bu millet her zaman çok pahalı ödüyor. İktidarın aymazlığı, bilimi dışlaması, en son şimdilik 45 bin ama belki de 60 bini aşacak insan kaybına mal oldu. Maddi kaybı saymıyorum!

Bilim, akıl ve ülke/millet sevgisi olmayınca Türkiye’yi her bakımdan felakete sürüklüyorlar.

SEÇIM TOKİ’LERİ

İktidar ve Saray’ı ise yangından mal, seçmenin oyunu kaçırmak için, neredeyse enkazların yanına TOKİ binaları inşa etmeye hazırlanıyor. Amaç, seçimlerde “Yapıyoruz” oyu almak. Ne danışma, görüş alma, kent kuruluşuna tüm uzmanları davet etme... Hiçbiri yok. Ülkeyi bu hale getiren akıl, bir kez daha işbaşında.

Önceki gün İstanbul Büyükşehir yönetimi, Ekrem İmamoğlu’nun topladığı deprem kurulu, İstanbul için bir umut ışığı yaktı dedim. Ekrem Bey iyi bir konuşma ile açtı. Bilimsel, olması gereken gibi, İstanbul’un yarını için.

İmamoğlu diyor ki: Kapsamlı çalışmalarımızı ve yol haritamızı 3-4 gün içerisinde paylaşacağım. Bilimsel aklın gösterdiği yolda... Deprem dolayısıyla yaşadığımız acı tecrübeleri bir büyük dönüşümün itici gücü haline getirmek zorundayız. Yerel yönetimleri, merkezi yönetimi, bağımsız özgür üniversiteleri, uzman kuruluşları, tüm bilinçli insanlarımızla yaşanan son depremi bir milat, tarihe geçecek bir olay yapalım...

Bir seferberlik planı gündemde... 20 tane çalışma grubu oluşturulmuş kenti depreme hazırlamak için. Tamamı konusunun uzmanı iyi bilim insanlarından oluşuyor.

Gruplar arasında jeogrup, sağlık, lojistik, ulaştırma, ekonomi, mühendislik... var. Çalışma gruplarının başında ikişer koordinatör var. Hepsinde İBB’den bir görevli de bulunuyor. Mesela jeogrup 12 kişiden oluşuyor, şimdiki amaca yönelik olarak, 1/10.000’lik yani çok daha hassas deprem haritaları hazırlayacak. Yerbilimciler, yer fizikçileri, sismologlar, deprem uzmanları...

İSTANBUL’UN BAŞKA ÇARESİ YOK

Yaşayacağımız bir felaketi en ucuz atlatmamızı sağlayacak, özellikle can kaybını en aza indirecek bir dönüşüm-yenileşme yapılmazsa İstanbul’da Kahramanmaraş, Adıyaman Hatay/Antakya manzaraları yaşayacağız ve ülke bunun üstesinden gelmekte çok çok zorlanacak. Bir gerçek milli güvenlik meselesi ile karşı karşıyayız.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, ülkeyi depreme hazırlama konusunda gelecek umudu veriyor. İktidara gelirlerse altılı masanın da farklı düşüneceğini sanmıyorum... Şimdilik, siyaset, ülkenin en yakıcı gerçeği olan deprem konusunda bilimle buluşuyor. Siyasetin bu en büyük eksikliğini, diğer tüm alanlarda görmek umarım akıl ve bilimin siyasette egemen kılınmasının da yolunu açacaktır.

Dileğim, medyanın ve yazarların da bilimle buluşarak yayın yapmasıdır. Bunun için ortalıkta dolaşan profesör unvanlıları dikkate almadan önce, mesela Marmara Denizi’nde fay çalışmalarında kimlerin bizzat çalıştığını, hangi bilimsel araştırmalarına dayanarak bu profesörlerin demeçler verdiğini biraz inceleyerek öğrenmek, sonra yazmaktır; “Psikolojime iyi geliyor” diye makale döşememek gerekir.

Marmara’daki faylar konusunda karışıklıklar karşısında, eldeki son bilgileri ve deprem potansiyellerini konu edineceğim, yarın.