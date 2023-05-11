Terörün yuvalandığı yerler... YSK’den endişem yok

11 Mayıs 2023 Perşembe

Terör nerede yuvalanmış? Kızılay’da yuvalanmış teröristin, İmamoğlu’nun Konya mitingi için “Şeytan taşlama erken başladı” benzeri sözler paylaşması, açık seçik teröre kışkırtmadır ve aslında kurumlara ve sorumlu mevkilere nasıl tiplerin yerleştirilmiş olduğunun göstergesidir. Soylu, teröristleri araması gereken yerleri görmüyor mu...

Aynı şekilde, Erzurum’da 200’ü aşkın bir “terörist grup”un Emniyet’in göz yummasıyla gerçekleştirdiği korkunç saldırı, terörist komplocuların nerede ve nerelerden örgütlenip ve nerelerin koruması altında büyük bir katliama soyunmuş olduğunu da gösteriyor. Bunlardan, Barışların kitabının adıyla yazarsak, SS’nin haberi mi yoktu...

Demek, iktidarın bir kısmının eli altında “terörist”ler tutuluyor...

İçişleri bakanı mesela Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetini her şey ortadayken neden sonuçlandırmıyor?

KİMLERİ KORUYOR YİNE?

Bakan bey, Erzurum’daki katliam girişimini, sözde “FETÖ iltisaklı” birinin üzerine yıktı. Ağır bir terör ve katliam girişimi varken, gözaltına alınan 15 kişi ise serbest bırakıldı. HÜDA PAR’lıların bu girişimle ilgisi var mı, yoksa Sinan Ateş cinayetini işleyen-işletenler ile Erzurum olayı arasında mı ilişki kurulmalı?

Bu iki olayın gerçekleştiği iki yer Erzurum ve Konya’da muhalefete oy akışı gözleniyor. Bunu engellemek için mi? Konyalı bir arkadaşım “CHP’ye hiçbir zaman oy vermeyecek tanıdıklarım, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini söylüyor, Konya’da sürpriz sonuçlar bekleyin” diyor.

YSK NE YAPACAK?

İçişleri’nin polis ve jandarmaya talimat vererek sandıklardan alınan sonuçların derhal kurulan paralel polise bildirilmesi talimatının geçersizliğini ilan etti Yüksek Seçim Kurulu (YSK).

Seçimlerde en büyük kuşkulardan biri, AKP’lilerin sandık sonuçlarına itirazlarının ilçe-il seçim kurulları ve YSK tarafından iktidar lehine sonuçlandırılması olasılığıdır. Bilindiği gibi AKP seçim yasasında yaptığı değişiklikle, kıdemli hâkimleri devre dışı bırakmış ve kendi döneminde yargıya atananlara öncelik vermişti. YSK üyelerinin de Saray kontrolünde göreve getirildikleri biliniyor.

YSK’nin SS’nin bu yasadışı girişimine ve hazırlığına dur demesi, kendi hukukunu savunması sevindiricidir.

SANDIKLARIN BAŞINA JANDARMA

Bu “paralel yapı” ile ne planladığını bilmiyoruz ama sandıkların başında polis ve jandarmanın durması; beklemesi ve sonuçları almak için bir şiddet temsilcisi olarak görevlendirilmesi bile, başlı başına büyük bir baskı ve sandıkların iktidar tarafından kontrolüne yol açacak sonuçlar doğurur. Ben bunun Saraybaşının onayıyla ve aferiniyle tezgâhlandığını düşünüyorum.

YSK ÜYELERİNE GELİNCE...

Siyasi görüşleri olabilir ama her şeyden önce yargıç kimlikleri var, kendilerini bağlayan hukuk var, her şeyden önce vicdanları var.

“Geliyor gelmekte olanı” gördüklerinde hiçbirinin iktidar değişimini önleme, millet iradesini hiçe sayma gibi, sandıktaki gerçekleri tersine çevirme gibi bir kararda bulunabileceklerini zerre aklımdan geçirmiyorum.

Hiçbiri ülkeyi kaosa sürükleyecek kararlara imza atmazlar, hepsi bu ülkenin yüksek yargıçları olarak davranacaklardır.

Pazar günkü bayramda görüşmek üzere...

İktidarın görülmemiş yalanlarına ve devlet kasalarını boşaltan kararlarına rağmen, her şey çok güzel olacak...