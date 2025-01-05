Trump bölgemizde ne yapabilir? Suriye’den çıkar, İran’ı vurur mu?

05 Ocak 2025 Pazar

ABD’de Beyaz Saray’a oturmaya hazırlanan Trump’ın ikinci döneminde, ABD iç siyasetini bir kenara bırakırsak dünyayı dış konularda ne bekliyor?

Yakınımızdan başlarsak Suriye’den çekilir mi? Olasılık fazla değil, 2 bin askerini ve topunu tüfeğini alıp bölgeden gideceğini ve bugüne kadar Amerikan çıkarlarına yapılan yatırımları bir kalemde silip atacağını düşünenler umut edenler var.

Bunu yapamayacağına ilişkin nedenler var.

En günceli şimdi IŞİD belası... Suriye’de yeniden canlanabilir, zaten varlar, 10 bin kişinin bulunduğu ve PKK/PYD’nin kontrol ettiği bir “IŞİD hapishanesi” ve bunun üç-dört katı nüfus olarak anası babası karısı çocuğunu da sayın. 50 bin kişilik bir toplumsal varlık.

Bir Amerikan gazetesi bu yerleşim yerinin adeta IŞİD’lilerin üreme yeri olarak tanımlıyordu.

IŞİD heyulası hayranlarının ABD’de terör tetikçileri olmaya başladıklarını da düşünürsek...

IŞİD’Lİ YALNIZ KURTLAR

ABD ve Avrupa’da keskinleşen toplumsal bölünmüşlük, çatışma ortamı, büyük eşitsizlik, doğrudan IŞİD ile ilgisi olmayan, bağımsız “yalnız kurtlar” yaratmakta.

Almanya’da birkaç yıl önce kamyonla Noel çarşısına girerek toplumsal terör yaratma eylemlerinin mesela ABD’de de yaygınlaşma eğilimine girdiğini görüyoruz.

Trump’ın şimdilik büyük destekçisi Elon Musk’ın süper TIR’ları katliam silahı olarak kullanılıyor.

Yani IŞİD yok olmadı, Suriye’de varlar ve en büyük gelişme alanı olarak da Güney Afrika ülkeleri olarak gösteriliyor.

ABD’nin Suriye’den çekilme olasılığının önündeki en büyük engel de İsrail.

PKK/PYD’nin, çekilmeyi önlemesi için İsrail ile ilişkiler içinde olduğunu, İsrail medyasından öğreniyoruz.

İsrail Suriye’den Amerikalıların çekilmesine kesin karşı çıkacaktır.

O halde, çekilme olasılığını zayıf olarak tanımlamak zorundayız.

Pentagon, Trump’ı, biz orada varlık gösteriyoruz, savaşmıyoruz, diye kolayca ikna edebilir.

İRAN’I VURMAK

ABD’nin yanı başımızda ikinci sorunu İran.

İran’ın atom bombası üretmeye hazır konuma gelmesi Amerikalıların korkulu rüyası. Şu veya bu şekilde Trump’ın gündeminde İran olacaktır.

Bazı Amerikan kanaat liderleri, İran’ın tüm nükleer kapasitesini yerle bir etmesi gerekebileceğini yazabiliyor, analizler yapabiliyor ve Trump’a politik-askeri yol gösteriyor.

Ülkemizdeki Amerikancılar İran’ın Türkiye için de tehlikeli olduğunu söyleyerek aslında Amerika lehine zemin yaratma görevini de üstleneceklerdir. Dahası İran ile Türkiye arasında muhtemel bir çatışma olasılığını da gündemlerine alacaklar.

Böyle bir olasılık hem bölge hem ülkemiz için en büyük felaket olacak. Kimse aklına bile getirmesin.

Yarın: Trump’ın genişleme rüyası; Danimarka, Kanada ve Panama