“Süreç içinde neler yapabileceklerinin göstergeleri” çerçevesinde adım adım ilerliyor iktidar. Bazı siyasetçiler yaşadığımız süreci okuyamadan, “Daha seçimlere çok zaman var, zamanı gelince adım atılır aday gösterilir” noktasında donarken iktidar yerel seçimlerin sonuçlarından hemen sonra 2028 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sürecini başlatmıştı.

Nasıl demeyin, CHP’li belediyelere karşı başlatılan önce “parasızlaştırma” adımları bu sürecin en önemli işaret fişeğiydi.

İktidar en büyük rakibinin İmamoğlu olduğunu biliyordu.

TASFİYE POLİTİKASI

2019’da sözde YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan, hâkimlerin değiştirile değiştirile 3 yıl sonra hakkında hapis kararı çıkartılması, o tarihte bile yakın gelecekte neler yapacaklarını gösteriyordu.

Bu yılın başından itibaren büyükşehir ve diğer belediyelere karşı topyekûn saldırıyla bugüne kadar yaşananların hepsi, iktidarın seçim sürecini, 2 yıllık bir süre içinde siyasi muhaliflerini bir bir tasfiye etmeyi planladığının göstergeleridir. Bu iki yıllık (seçimlere kadar) planlanmış ince uzun bir yol gibi görünüyor ama her kilometre başında büyük olaylar yaşayacağımız kesin.

HER ŞEYİ BİRDEN YAPAMAZLAR

Mesela birden topyekûn belediyelere el koyamazlar.

Birden herkesi cezaevine tıkamazlar.

Birden CHP’yi tasfiye edemezler (iktidarın baş hedefi çünkü yarın seçim olsa, tek kazanacak partidir).

Ama neler yaşanabileceğinin örneklerini iktidarda oldukları süre içinde verdiler ve veriyorlar.

Selahattin Demirtaş mesela, parti lideriydi. Partisi bile onun için kitleleri harekete geçirecek bir heyecan yaratmadı. Nedenini kestirmek zor değil. Ama hakkında açılan davalarla orada ömür tüketiyor.

Ümit Özdağ, Zafer Partisi liderinin içeri atılması çok bilinçli, İmralı süreciyle bire bir ilişkili.

Şüphesiz ki İmamoğlu...

ÖNKESME HAREKATI

Ve CHP... 30 Haziran’ı kestirmek zor değil.

Özgür Özel hakkında da fezlekeler bir bir ardına Meclis’e sevk edilebilir, bu da en büyük “önkesme” kozlarından biri olur.

“Uzun ince yolda” erken gelen bir kilometre taşı da Cafer Mahiroğlu ve HalkTV. Boynuna yular bağlanmış birisinin önüne konan itirafnameyle “duydum işittim beyanı” ile Mahiroğlu’nu, tabii ki Halk TV’yi örümcek ağlarına sarma harekâtı başladı.

Ekranlar bu süreç içinde karartılacak. TV’ler onca sosyal medya yayınlarına rağmen, büyük seçmen kitlesinin izlediği yayın kaynaklarıdır.

SORMUŞTUM: NEREYE KADAR?

Yanıtını bir bir veriyorlar, dibine kadar, sonuna kadar.

Her şeyi birden yapamazlar, alıştıra alıştıra programlarını sahneye koyacaklar.

Uzun ince yolda, uzakta ta uzaklarda kimsenin özgürce ulaşamayacağı bir sandık olacak şüphesiz.

“Gitmesek de görmesek de o sandık bizim sandığımızdır.”