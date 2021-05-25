Yazıişleriyle, habercileriyle, köşe yazarlarıyla bir bütün gazete

25 Mayıs 2021 Salı

Çekin tuğlaları, altında kim kalırsa kalsın... Cumhuriyet’in dünkü manşetiydi.

Ondan önceki manşetlerine günbegün bakın...

Yetmez, iç sayfa haberlerine...

İktidarın ve belediyelerinin yolsuzluklarına, yasa tanımazlıklarına bakın..

Çevre katliamlarına karşı duruşuna, haberlerine..

Kadın haklarını savunan yazı ve yorumlarına, çocuk haklarına karşı amansız tepkili duruşuna, enflasyon ve işsizlikten ezilen emekçilere durmadan kucak açışına ve haklarını savunuşuna..

Dış politikada ülkenin düşürüldüğü zor duruma karşı yorumlarına, ülkenin geleceğine konan ipoteklere karşı çıkışına...

Yolsuzluklar, mafyalar, gazetenin hep gündeminde...

Artık, hele Sedat Peker’in ifşaları karşısında bence bakanlıkta hâlâ nasıl ve neden oturuyor sorusuna verecek tek bir yanıt bile bulunamayan, hakkında soruşturma açılabilmesi için istifa etmesi gereğini bile duymazlıktan gelen ve bu cesareti gösteremeyen İçişleri Bakanı hakkında hiçbir haberi saklamayan bir gazeteden, yazıişleri, haberci ve yorumcu kadrosu ile cesur bir Cumhuriyet’ten bahsediyorum.

Ve iktidarın yıllardır durmadan üzerinde çalıştığı ve baskılara karşı çıkmada okurlarıyla bütünleşen gazeteden.

Hepsine helal olsun! Haklarında dava açılmamış insan zor bulursunuz..

Medyada bu kadro ile aşık atacak başka bir yapıyı da zor bulursunuz..

GAZETEYİ YAPANLARIN RUHU

Demokrasi, laiklik, Atatürk devrimleri, insan hak ve özgürlükleri, kadın ve çocuk hakları, insanca çalışma ve yaşama hakları, ülkenin bütünlüğü.. Tüm bu ve benzer konular, gazeteyi yapanların ruhudur.

Emekten, haktan, hukuktan, adaletten dayanışmadan yana..

Bu kadro hiçbir diktatörlükle uzlaşmaz, hiçbir yasa tanımazlığa göz yummaz, ister cumhurbaşkanı ister bakan olsun, hiçbirinin hukuk tanımaz yasadışı baskısına boyun eğmez.

Haberde dürüsttür, olabildiğince tarafsız olmaya çalışır.

Kaç yıldır yazıişleri, tüm çalışanları ve köşe yazarlarıyla Cumhuriyet bu anlayışıyla, okurunun, sizlerin karşısına çıkıyor. Gazeteye canını, ruhunu veren bu kadrodur.

CUMHURİYET’İN BU YAPISI

En azından ben Cumhuriyet’in bu yapısını önemserim. Ötesini berisini değil.

Çalışanların paylaşmadığı bir cümlelik yorumu bahane ederek Cumhuriyet’i en hafif deyimiyle kötü niyetli dedikoduların içine atmaya çalışanlara bakıyorum ve üzülüyorum.

Gazeteyi eskiden beri kötülemek için fırsat kollayanlar işbaşında.

Cumhuriyet okuru sapla samanı birbirine karıştırmayacak kadar özgür düşüncelidir.

O, gazetesini ele alınca, haberlerine, köşe yazarlarının bağımsızlığına, özetle esas gazetesine bakacaktır.

Bu yapısıyla uyuşmazlık içinde olan, bu tür “iş kazası” denebilecek cümlelere de takılmayacaktır.

Gazete çalışanlarının direncini görünce böyle bir yazı yazmak ve gazetenin havasını yansıtmak ihtiyacını duyduğumu belirteyim. Benden başka da kimseyi bağlamaz...