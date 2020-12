13 Aralık 2020 Pazar

“ABD Genelkurmay Başkanı, ‘Biz bir krala bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya yemin ettik’ dedi.

ABD’de 3 Kasım seçimlerinin hâlâ şaibeli olduğunu öne süren Başkan Donald Trump için ‘darbe mi planlıyor’ sorusu bile gündeme gelirken ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den dikkat çekici açıklamalar geldi. General Milley, başkent Washington’da Ulusal Ordu Müzesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, anayasaya bağlı olduklarını belirtti. Milley, ‘Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik’ dedi. Milley ayrıca, ordunun görevinin anayasayı korumak ve savunmak olduğunu belirterek üniformalı herkes için anayasanın bir ‘etik kuzey yıldızı’ olduğunu belirtti. Seçim sonrasında Trump’ın Pentagon’a atamaları şüphe çekerken farklı yorumlar gündeme gelmişti.”

***



Yukarıda yer alan bu haber 14 Kasım 2020 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Ama eksik! Demecin ABC gazetesi ve Tele1’de yayımlanan devamı şöyle:

“Milley’nin sözleri, Başkan Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper’in görevden alınmasının ardından bakanlık bürokrasisinde yapılan görev değişikliklerinin ardından geldi. Milley, ‘Ordular arasında eşsiziz. Bir krala ya da bir kraliçeye, bir tirana ya da bir diktatöre yemin etmiyoruz. Bir bireye yemin etmiyoruz. Hayır, bir ülkeye, bir kabile veya dine yemin etmiyoruz. Anayasaya yemin ediyoruz. Ve temsil edilen her asker, her denizci, havacı, sahil güvenlik görevlisi, her birimiz bu belgeyi bedeli ne olursa olsun koruyacak ve savunacağız’ ifadelerini kullandı.”

***



Neden?

Acaba “‘Bir bireye yemin etmiyoruz. Hayır, bir ülkeye, bir kabile veya dine yemin etmiyoruz. Anayasaya yemin ediyoruz. Ve temsil edilen her asker, her denizci, havacı, sahil güvenlik görevlisi, her birimiz bu belgeyi bedeli ne olursa olsun koruyacak ve savunacağız’ ifadelerini kullandı” bölümünden dolayı mı? Galiba öyle! Bu bölüm Türkiye’yi çağırdığı için mi? Evet, bundan dolayı.

***



“Hayır bir ülkeye, bir kabile veya dine yemin etmiyoruz.” Bu cümle, ülkemizde, Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayarak bütün devlet kurumlarını içeriyor.

Cumhurbaşkanı göreve başlamadan önce şöyle yemin ediyor:

ANAYASA MADDE 103: “Cumhurbaşkanı sıfatıyla, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasa, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

Yemini bir kez daha okuyalım, Cumhurbaşkanı yaptığı yeminin kaçta kaçına sadık? “Kaçta kaçı” olmaz ya neyse.

***



AK Parti’nin 2016 yılında MHP’ye sunduğu anayasa değişiklik teklifinde 103. maddede yer alan yemin metninin kısaltılması öngörülüyordu. AK Parti’nin önerdiği metin şöyleydi: “İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma ant içerim.” Demek ki AKP “Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine” bölümünden rahatsız olduğunu itiraf etmişti. O bölüm şu anda fiilen kaldırılmış durumda ama Devlet Bahçeli pek memnun!

***



Milletvekilleri de göreve başlamadan yemin ediyorlar:

ANAYASA MADDE 81: “Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”

***

Başyücelik rejimi geldi geleli kızağa çekildikleri için artık yemin etmeseler de olur. Yeminlerine sadık kalmayanlar için anayasada bir yaptırım olmadığına göre artık hiç kimsenin yemin etmesine gerek yok.