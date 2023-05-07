07 Mayıs 2023 Pazar

Papatya falı, papatyanın yapraklarının bir olumlu bir olumsuz dilek ile sayılarak kopartılması ile elde kalan son yaprağa göre dileğin gerçek olup olmayacağına işaret eder. Ama seçimin sonuçları papatya falıyla asla tahmin edilemez. Seçimin sonuçlarını zenginlik, fakirlik, enflasyon, yabancı paraların kurları; tüketim malları ile yiyecek ve içecek fiyatları ve bu fiyatların bireysel gelirlerle yaptığı güreş belirler.

İnsanların geleceği öğrenme merakı her zaman vardı. Eski Yunanda kehanet (bilici) yerleri, tapınakları vardı. İnsanlar geleceği öğrenmek için Zeus gibi bazı Tanrıların temsilci ağzı olan rahiplere giderlerdi. Antikçağda en önemli kehanet merkezleri Didim, Klaros ve Delfi’deydi.

Bizde eskiden İstihareye Yatmak vardı. Bu, iyi bir niyetle, niyet edilen veya girişilecek bir işin hayırlı olup olmadığını anlamaya, önemli bir kararı uygulamadan önce ilahi makamlara danışmaya yönelik amaçlarla uyarıcı rüya görmeyi duayla talep etmedir.

Osmanlı zamanında keçi kuyruğuna bakarak hava (meteoroloji) tahmini yapan paşalar vardı.

Günümüzde, 14 Mayıs 2023 seçimimizin sonucunu öğrenmek için Didim’e Apollon Tapınağı’na gitmek kimsenin aklına gelmez. AKP’nin “Allah’ın milletvekilleri” (!) dışında istiareye ya da keçinin kuyruğuna bakan olur mu, onu da bilemem.

Bizde ve dünyada bu türden işler artık anket firmaları bilimsel yöntemle yapılmakta ama onların çıkardığı sonuçlar da birbirini tutmamakta, aralarında abrakadabracılık yapanlar çıkmakta. Bunlar verdikleri sonuçlarla seçmeni yönlendirmek, daha doğrusu büyülemek istemekte...

Ben harflere ve sayılara güvenirim ama oynak insan öğesinin de hesaba katılması iyi olur. İnsan ve insan toplumları çelişkilerle birlikte yaşar, hem düşünceleri hem duyguları vardır. Hem güderler hem güdülürler. Şimdi harfleri, sözcükleri bırakıp sözü sayılara verelim.

- Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri (Dolar): 2002: 3.688; 2019: 9.127; 2021: 9.592; 10. 618. On yıl kadar önce bu gelirin 2023 yılında 25 bin dolar olacağını iddia etmişlerdi. Oysa ciddi ekonomistler bu gelirin 8 bin doları geçmeyeceğini hesaplamakta.

- 1 Dolar - TL paritesi: 2002: 1.5 TL; 2018 (Erdoğan cumhurbaşkanı): 5.29 TL; 2023: 20 TL.

- Enflasyon (Yüzde olarak): 2002: 29.7; 2018 (Erdoğan cumhurbaşkanı): 33.64; 2023: 50.51 (resmi), piyasada 100’den fazla.

- AKP’nin seçimlerde oy oranı (Yüzde): 2002: 34.30; 2018 (Haziran): 40.87; 2018 (Kasım): 49.50.

- Cumhurbaşkanılığı, R.T. Erdoğan (Yüzde): 2014: 51.79; 2018: 53.00.

AKP, 2002 yılında, yüzde 34.30 oy almasına karşın, seçim yasasının cilvesi sayesinde ve dürüst bir seçim sonunda harbiden iktidara geldi. Ama bu seçimden sonra, AKP döneminde yapılan bütün seçimler ve referandumlar şaibelidir! Bu gerçeği aklı başında olan herkes bilmektedir.

AKP iktidarında, 2002 yılından bu yana, Cumhuriyetin yarattığı 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış-devir işlemleri yapıldı. Bu kuruluşlardan 268’inde kamu payı kalmadı. 2002’den günümüze toplam 63 milyar dolarlık satış yapıldı. Bu 63 milyar doların nereye harcandığı, nereye yatırım yapıldığı belli değil.

Doğrusunu isterseniz bu yazı sıktı beni. R.T. Erdoğan’ın Başyücelik rejimini kurduğundan bu yana TBMM, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve adalet aygıtının acınası ve isyan ettirici durumunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Devlet aygıtı tasarlamış bir suikasta uğradı, yoğun bakımda sekerat (ölüm döşeğinde), kurtarılmayı bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 1.44 düşerken kuru soğan fiyatları ise yüzde 50.6 arttı. Kuru soğanın 2017’de yıllık fiyat ortalaması 1.3 TL iken bu sene şu ana kadar 2.37 oldu. İki yılın ortalama fiyatları karşılaştırıldığında yüzde 82.3 artış ortaya çıkıyor. Kasım 2017 ile Kasım 2018 fiyatları kıyaslandığında ise yüzde 168 artış söz konusu.

Soğan darbesi dikkate alınırsa ve 2002-2018 arası AKP’nin, 2018-2023 arası R.T. Erdoğan’ın halkı perişan eden müflis siyaseti unutulmaz ise AKP’in oyu kadrolu seçmenden alacağı oyla yüzde 30’dan fazla olmaması gerekir. R.T. Erdoğan’ın oyu da bol keseden yüzde 40’ı geçmez, geçmemeli. Rüşvetleri, avantaları, aile ve eş-dost kayırmacalarını, ihale kırışmalarını falan saymıyorum!

Kendi kırığı PKK’yi Millet İttifakı ile ilişkilendirmek PKK propagandasıdır ve suçtur!