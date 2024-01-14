‘Tutmayın beni’ gösterisi

14 Ocak 2024 Pazar

1 Ocak 2024 günü, Eminönü, Galata mıntıkası ve Galata Köprüsü’nü işgal eden bir tuhaf mitingle ilgili izlenimleri basından aktarıyorum:

“Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu: İstanbul, yeni yılın ilk gününde, tarihin en büyük buluşmalarından birine sahne oldu. 308 sivil toplum kuruluşu, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan askerimiz, İsrail zulmüne uğrayan Filistin’e destek ve teröre lanet için tek yürek... Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye ve Eminönü Yeni camilerinde sabah namazında buluşan yüz binlerce kişi Galata Köprüsü’nde buluştu.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK’nin katılımıyla düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde on binlerce kişi bir araya geldi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Sultanahmet Camisi ve Süleymaniye Camisi önlerinde oluşturulan kortejlerden önce kendi imkânlarıyla Galata Köprüsü’ne gelen katılımcılar burada toplandı.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da Üsküdar’dan vapurlarla alana ulaştı.

Sloganlar atıp tekbir getiren katılımcılar, çalınan müziklere de ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti. Galata Köprüsü civarında bulunan 200’e yakın balıkçı teknesinin de yürüyüşe destek verdiği anons edildi.

Kentteki dört büyük camide kılınan sabah namazının ardından camilerin önlerinde toplanan katılımcılar da kortej eşliğinde Galata Köprüsü’ne ulaştı. [...]

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

“Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet”in zengin kafiyeli mitingi!... Tam anlamıyla bir türlü (Yemek olarak anlayın)! Filistin’e destek verilirken, İsrail lanetlenirken, yasak savarcasına şehitlerimize rahmet dilemek tam anlamıyla densizce bir ayıp, kendini bilmezlik. Şehitlerimizin uğruna şehit olduğu ideal ile İsrail-Hamas tepişmesinin ne ilişkisi var, ortak noktası ne? Hiçbir şey!

Mitingin, toplantının, gösterinin yeri de tam anlamıyla saygısızlık abidesi! Bu mekân ve havalide ilk kez böyle bir densizlik yapılıyor. Trafik altüst oluyor, çalışanlar işyerlerine gidemiyor.

Eh artık bunca gösteriden, bunca gösterişten sonra “For Fair Future” (Adil gelecek için) geleceğin lideri ve halen İlim Yayma Vakfı mütevelli heyeti başkanı, rejimin veliahtı Bilal Erdoğan’ın komutası altında bir Vahdettin Alayı ya da Abdülhamit Tugayı kurulup Hamas’ın imdadına koşması gerekir. Vakti zamanında 70’lerin 68’li devrimci-solcu gençleri tantana yapmadan gizlice Suriye, Lübnan ve Mısır üzerinden Filistin’e gelip Kurtuluş Örgütü saflarında savaşmış, can vermiş, şehit ve gazi olmuşlardı.

Gerçekten de İslamcı ve halifeci tayfanın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcilerinin saflarında gönüllü mücahit olduğu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Veliaht Bilal Erdoğan’ın komutanlığını deruhte ettiği bir fedailer alayı kurulmalı ve gizlice savaş bölgesine gitmelidir.

Yoksa bu gösterişli tantana “Tutmayın beni” gösterisine döner.