‘3. dünya savaşı’na doğru! (1)

02 Şubat 2024 Cuma

Önceki hafta, ünlü turizmcilerden, dostum Refik Kutluer ile çeşitli konularda söyleşiyorduk... Bir ara Refik Bey, “Bu gidişle yolumuz ‘3. dünya savaşı’” dedi! Ben de “Aynı kanaatteyim! Hatta gelecek hafta bu sorunu Kavşak’ta yazmayı öngörmüştüm!” diye konuşmuştum!

Galiba “3. dünya savaşı” hakkında dünyadaki siyasal inançların da bu doğrultuda oluşmaya başladığı, uluslararası siyasal araştırma örgütlerinden bana gelen iletilerden anlaşılıyor!

Bir örnek... Durup dururken ABD “Global Firepover” Ortadoğu ve dünya ordularını neden kıyaslamış acaba? Ben, yer yokluğundan Ortadoğu’da ilk üçü, dünyada ilk beşi sütunuma sığdırabildim!

5) Suudi Arabistan

4) İsrail

3) Mısır

9 milyar dolarlık bütçesine rağmen 3. sırada kendine yer bulan Mısır, 685 bin kişilik bir orduya sahip. 238 savaş uçağı, 338 helikoptere sahip olan Kahire’nin envanterinde 5 binden fazla tank ve zırhlı araç bulunuyor. Donanmada 20 savaş gemisi, 8 denizaltı, 23 mayın gemisi var.

2) İran

Yıllardır dünya ülkeleri tarafından ağır ambargo altında olan İran’ın 600 bin aktif askeri personeli bulunuyor. Bir savaş durumunda ülkenin silah altına alacağı erkeklerin sayısı ise yaklaşık 50 milyon. İran’ın toplamda 551 uçak ve helikopteri bulunuyor ve bunlar çoğunlukla Rus üretimi. Ülkenin ayrıca 2 bine yakın tankı, 19 denizaltısı ve 7 savaş gemisi bulunuyor.

1) Türkiye

2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye’nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye’nin topyekûn bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın. 1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye, İHA ve SİHA alanında da ön plana çıkıyor. 2 bin 200’den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemine de sahip.16 firkateyn, 9 korvet, 11 mayın gemisi, 34 devriye gemisi, bir hafif uçak gemisi dahil olmak üzere Türkiye’de toplamda 200’e yakın savaş ve saldırı gemileri bulunuyor.

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Gelelim dünya sıralamasına... Türkiye 8. sırada...

5: Güney Kore

44 milyarlık bütçesiyle kendine 5. sırada yer bulun Güney Kore, 365 bin aktif askere, 1500 uçak ve helikoptere sahip. Envanterinde 2 bin 500’den fazla tank bulunan ülke toplamda 200 gemiye sahip. Bu gemiler arasında 17 firkateyn, 13 savaş gemisi, 22 denizaltı ve 35 devriye gemisi bulunuyor.

4: Hindistan

1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, ordusuna geçen yıl 74 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 2 milyondan fazla aktif askeri olan Hindistan, 2 bin 296 uçak ve helikoptere, 4 bin 600’den fazla tanka, sahip. 2 adet devasa uçak gemisi de bulunan Hindistan’ın donanması 12 savaş gemisi, 12 firkateyn, 137 devriye gemisinden oluşuyor.

3: Çin

227 milyar dolarlık askeri bütçesiyle süper güç konumunda olan Çin, nükleer, kara gücü, hava gücü ve donanma açısından listenin en ön sıralarında yer alıyor. 2.5 milyon aktif askeri bulunan Çin, 3 bin 300’den fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip. 5 bin tankı olan Çin’in 200 bine yakın zırhlı aracı da bulunuyor. 2 uçak gemisi, 150 devriye gemisi, 49 savaş gemisi, 42 fırkateyn, 72 korvet, 61 denizaltı, 36 mayın gemisine sahip Çin donanmasında toplamda 790 gemi bulunuyor.

2: Rusya

2022’nin hemen başında Ukrayna’yı işgal eden Rus ordusu, aldığı onlarca yaptırıma rağmen hâlâ ikinci sıradaki yerini koruyor. 109 milyar dolarlık bütçesiyle 550 bin aktif askeri bulunan Rusya’nın 4 bin 200’den fazla savaş uçağı ve helikopteri bulunuyor. 15 bine yakın tankı bulunan Rusların 162 bin zırhlı aracı ve envanterinde sayısız nükleer bomba bulunuyor. 1 adet uçak gemisine sahip olan Rus ordusu, yüzlerce savaş gemisi, 65 denizaltı, 112 devriye gemisi ve 47 mayın gemisine sahip.

1: ABD

831 milyar dolarlık askeri bütçesiyle rakiplerine fark atan Vaşington, 1 milyon 400 bin askere sahip. 13 binden fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip olan ABD’nin ordusu 4 bin 600 tanka, 360 bin de zırhlı araca sahip.

ABD Hava Kuvvetleri’nden sonra dünyanın en büyük hava gücüne sahip olan ABD donanmasında 11 uçak gemisi, 75 destroyer, 64 denizaltı, 5 devriye gemisi ve 8 adet mayın gemisi bulunuyor. Nükleer bir süper güç olan ABD’nin ayrıca binlerce nükleer silaha sahip olduğu da biliniyor...

(Devam edecek)