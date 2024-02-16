‘3. dünya savaşı’na doğru (2)

16 Şubat 2024 Cuma

Üç hafta önce, ünlü turizmcilerden, dostum Refik Kutluer ile çeşitli konularda söyleşirken, bir ara Refik Bey’in, “Bu gidişle yolumuz ‘3. dünya savaşı’” dediğini yazmıştım!

Ben de “Aynı kanaatteyim! Hatta gelecek hafta bu sorunu Kavşak’ta yazmayı öngörmüştüm!” diye eklemiştim! Galiba “3. dünya savaşı” hakkında dünyadaki siyasal inançların da bu doğrultuda oluşmaya başladığı, uluslararası siyasal araştırma örgütlerinden ulaşan iletilerden anlaşılıyor!” demiştim!

Bu diyaloğun bir örneğini de 2 Şubat’ta sizler sunmuştum…

Galiba “3. dünya savaşı” oluşumu hakkında, dünyadaki inançların da bu doğrultuda oluşmaya başladığı, uluslararası siyasal araştırma örgütlerinin iletilerden anlaşılıyor!

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2024 Türkiye askeri gücü 145 ülke arasında 8. sırada yer alıyor.

Durup dururken ABD “Global Firepover” örgütü, Ortadoğu ve dünya ordularını neden kıyaslamış acaba? Türkiye “güçlü ordular” içinde Ortadoğu’da birinci dünyada beşinci idi!

Şimdi gelelim öteki yabancı kurumlardan Amerikalı araştırmacılar Michael Hochber ve Leonard Hochber kardeşlerin 27 Ocak’taki “3. dünya savaşının jeopolitik” değerlendirmelerine...

2 Şubat 2024’te İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz’ın öngörüsü hakkında “Avrupa’da Radikal İslamcı İran’a karşı 3. dünya savaşının ortasındayız!” diyor!

İsrail’de yaşayan Yahudi halkının, ABD’de yaşayan Yahudi toplumundan daha kalabalık olduğu, dolayısıyla dünyada en fazla Yahudi’nin İsrail’de yaşadığı düşünülüyordu! Oysa!

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Boston yakınlarındaki Brandeis Üniversitesi’ne bağlı “Steinhardt Sosyal Araştırma Enstitüsü”nün yaptığı bir araştırmaya göre, ABD’deki toplam Yahudi nüfusu 7 milyonun üzerinde olup İsrail Yahudilerinden fazla.

İsrail’de 9 milyon kişi yaşarken, bunlardan 6.7 milyonu Yahudi, 2 milyona yakını Araplardan oluşuyor!

Bazıları da “4 cephede küresel (dünya) savaşın” beklentisi içindeler. Bu görüşte olanlar, geçmiş yıllarda “Bazen yerel çatışmalar, örneğin 1931-32’de Japonya’nın Mançurya’yı ya da 1936-39 İspanya sivil savaşlarının coğrafi yayılma tehlikesi yaratmalarında olduğu gibi...

7 Ekim 2023’te de İsrail’in Gazze’de yayılması ayrıca jenosit ve etnik temizliğe de yol açmaktadır!”

Enstitünün değerlendirmesi şöyle:

“Yahudi halkının, ABD’de yaşayan Yahudi toplumundan daha kalabalık olduğu, dolayısıyla dünyada en fazla Yahudinin İsrail’de yaşadığı düşünülüyordu! Ancak görülüyor ki bu konuda farklı görüşler ve çalışmalar mevcut!”

Enstitünün müdürü Profesör Leonard Sakse şu değerlendirmeyi yapmış:

“Bu sonuçların farklı tanımlardan dolayı ortaya çıktığını çünkü bu araştırmadaki rakamlara karşı çıkan, Kudüs İbrani Üniversitesi’nden İtalya doğumlu, İsrailli akademisyen kıdemli demograf (nüfus bilimci) Sergio Della Pergola’nın Yahudi kültürüyle büyümeyenleri Yahudi olarak saymadığını ve metodolojik hatalar yapıldığını iddia etti!”

Dolayısıyla temel farklılık noktası, Amerikan Yahudi nüfusunda düğümleniyor. İsrail’de 9 milyon kişi yaşarken bunlardan 6.7 milyonu Yahudi, 2 milyona yakını Araplardan oluşuyor!

İsrailli akademisyen Profesör Sergio Della Pergola’ya göre ise 2018 yılında dünyadaki toplam Yahudi nüfusu 14.6 milyon olup bunlardan 6.5 milyonu İsrail’de, 5.7 milyonu ise Amerika’da yaşıyordu...

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Yahudi kaynaklarına göre, bu aybaşında Ürdün’deki ABD üssüne yapılan İHA saldırısında üç askerin öldürülmesine karşılık olarak, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, “İran destekli milisler sorumlu ve biz de kendi seçtiğimiz zaman ve yerde karşılık vereceğiz” dedi.

Irak’ta, İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı “Irak’ta İslami Direniş” grubu ise ABD askerlerine yönelik İHA saldırısını kendilerinin düzenlediğini iddia etti.

ABD, Irak ve Suriye’deki İran bağlantılı en az 85 hedefi vurdu: Misilleme için neden beklendiği bilinmiyor! Saldırıda, B-1 uçakları 125’ten fazla güdümlü bomba kullandı!

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İran’ın bu hafta, durup dururken “dost” Pakistan’daki hedeflere saldırması, istikrarsız sınırlarda eşi görülmemiş bir misillemeye yol açtı ve İsrail-Gazze savaşının tetiklediği gerilimi önemli ölçüde tırmandırdı. Pakistan’ın İran’ın düzenlediği saldırıda iki çocuk öldü, üç kişi yaralandı...