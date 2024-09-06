ABD başkanlık seçimi Donald Trump (1)

06 Eylül 2024 Cuma

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) kasım ayındaki başkanlık seçimi yarışmasının yarattığı heyecan doruklarda! Adayların ünlüsü, “İstanbul’un hemşerisi” denen Cumhuriyetçi Donald Trump! Nedenine gelince anımsayalım.

“The Trump Organization Yönetim Kurulu başkanı” olarak 2012’de geldiği İstanbul’da, Milliyet gazetesinin eski sahibi Aydın Doğan’ın şirketiyle ortak olduğu “Trump Tovers (Trump Kuleleri)” adlı iki gökdelenin açılışını dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Donald Trump ve kızı Ivanka ile Aydın Doğan ve ailesi...

39 ve 37 katlı, iki kule ile 62 bin 350 metrekarelik alışveriş merkezinden (AVM) oluşan gökdelenlerin uzununda 82 değişik tipte, 205 konut yer alıyor. İkincisi ise iş dünyasına ayrılmış.

Açılıştaki basın toplantısında Trump, “Kulelerde her şeye bayıldık. İnanılmaz bir proje oldu. Burayı en son gördüğümüzde bir şantiyeydi. Şu anda binlerce insan geziyor. Bu alışveriş merkezi dünyada benzersiz!” demişti.

İstanbul’daki kuleler...



Nev York’taki “Tover’da” bir, İstanbul’da “Tovers’ta” iki kule var. Bu nedenle İstanbul’dakinin adı, sonundaki “S” harfinin, İngilizce çoğul oluşundan dolayı “kuleler”, Nev York’takinin ise “kule”dir.

Doğan ailesince Trump’a yılda 8 milyon dolar gönderiliyordu!

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Trump, yüksekokulu, “kötü hal ve gidişi” nedeniyle terk etmiş, askeri akademide okuduktan sonra işletme bilimleri eğitimi görmüştü.

Babası tek ve iki ailelik evlerin yapımında uzman, kendisi de babasının ayak işlerine baktığı ve çocukluğunda her yıl babasından 200 bin dolar alarak 8 yaşında milyoner olduğu söylenir!

Trump 1968’de ekonomi alanında lisans derecesi aldı. Babası, 1971 yılında emlak işinin başkanı yaptı. Trump, şirketin yönünü gökdelenler, oteller, kumarhaneler ve golf sahaları inşa etmeye ve yenilemeye çevirdi. 1990’ların sonlarında bir dizi iş başarısızlığından sonra, çoğunlukla Trump adını tescilletip çeşitli girişimlerde bulundu.

1973’te Trump, Nev York’ta 290 dairelik, 18 katlı bir gökdelen dikmiş, mali kaynağını devletten sağlamış, arazinin de ucuza verilmesi ile tasarımını güvence altına alarak ilk adımını atmıştı.

“Nev York’u yenileyen adam” olarak ünlenince yıkık “Commodore Oteli”ni 10 milyon dolara satın almış, 80 milyon dolarla, 1400’den fazla odası olan lüks “Grand Hyatt Oteli”ni yapmıştı.

1983’te çok sayıda lüks mağazayı barındıran “Trump Tover (Trump Kulesi)” gökdeleni, Nev York’a damgasını bastı. Mimar ve tasarımcıların uyarladıkları, tunçtan ve camdan yapıların, gösterişli binaların cephelerini Trump planlıyordu.

1990’ların sonlarında bir dizi iş başarısızlığının ardından, çoğunlukla Trump adını lisanslayarak yan girişimler başlattı.

Trump, 1982’de tahmini 200 milyon dolarlık net servetinden dolayı (2023’te 631 milyon dolara eşdeğer) iş dünyasının dergisi Forbes’ta ilk kez “zenginler listesi”ne girdi.

2004’ten 2015’e kadar, bir televizyon dizisinin ortak yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Kendisi ve şirketleri, altısı işletmesi olmak üzere 4 binden fazla yasal işlemde davacı-davalı oldu.

Haziran 2018’de Nev York başsavcılığı, Trump ve yetişkin çocuklarına karşı 2.8 milyon dolar tazminat ve ek cezaları içeren bir hukuk davası açtı.

Kasım 2019’da Nev York eyaletindeki bir yargıç, Trump’ın vakfın fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle bir grup hayır kurumuna 2 milyon dolar ödemesini emretti.

2020’de The Nev York Times gazetesi muhabirleri, Trump’ın 20 yılı aşkın süredir süren vergi bilgilerini elde etti. Trump’ın yüz milyonlarca dolar zarar bildirdiği ve 2010’dan beri af edilen 287 milyon dolarlık borcu vergiye tabi geliri bildirmeyi ertelediği saptandı.

Bir ara Trump, 64 basamak gerileyerek zenginler listesinde 259. oldu. Koronavirüs salgınından, 600 milyon dolar yitirince varlığı; 3.1 milyar dolardan 2.5 milyara geriledi.

1.91 m boyundaki “emlak kralı” Trump, 31 yaşındayken 1.82 m boyundaki Çek işkadını, olimpiyat kayakçısı ve model Ivana (28) ile evlenip 15 yıl sonra boşandı. 47 yaşındayken 1.72 boyundaki, Amerikalı artist ve TV sunucusu Marla Maples (30) ile evlendi, altı yıl sonra yine boşandı.

59 yaşındayken 1.80 boyundaki Slovenyalı model ve mücevher tasarımcısı Melania (25) ile evlendi. ABD vatandaşlığını kazandırdığı Melania ile evliliği sürüyor. Beş çocuğu var.

SAĞLIK...

Hastalığım nedeniyle siz değerli okurlarımdan üç ay uzak kaldım. Hacettepe Üniversite Hastanesi’nin çeşitli bölümlerinde tedavi gördüm.

Doktorlarıma, hemşirelerime, postalara ve arayıp soran dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler.