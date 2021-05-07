Alkollü içki yasağı...

07 Mayıs 2021 Cuma

Türkiye’de alkollü içki satışlarından devlet bütçesine 17.9 milyar liralık vergi geliri sağlanıyor. Yıl başında alkollü içkinin ÖTV’sine yüzde 17.06 zam geldi.

Bu zamlar da “sahte içki üretimi” ile “ölümlerin artmasına” neden oluyor. Hürriyet gazetesi, internet sitesinde, “sahte içki haberleri” için özel bir sayfa açtı. Toplam olarak 2 bin 232 sahte içki haberi yer alıyor.

Bu yılın sahte içki haberlerinden bazılarını özetleyelim:

14 Nisan: İzmir’de 9 bin 268 şişe,

13 Nisan: Adana’da 8 bin 200 litre, Mersin’de 1184 litre,

26 Mart: Düzce’de 39 şişe,

23 Mart: Malatya’da 1234 litre,

3 Mart: Manisa Akhisar’da 585 litre,

2 Mart: Çorum’da bir ahırda 7 bin 291 litre,

22 Şubat: Balıkesir Ayvalık’ta 182 litre,

22 Şubat: Adana’da iki depoda 1323 litre,

21 Şubat: Manisa Yunusemre ilçesinde 3 bin 615 litre,

12 Şubat: Adana’da bir evde 630 litre sahte ve 11 şişe kaçak içki,

11 Şubat: Bursa’da bir evde 1038 litre,

8 Şubat: Eskişehir’de sahte içki yapımında kulllanılan 600 litre etil alkol,

3 Şubat: Malatya’da 318 litre,

29 Ocak: Ankara’da 30 kişi gözaltına alındı, 305 Iitre sahte alkollü içki ile 850 litre etil alkol, ve 1 Ocak Milliyet ve Sözcü: Bursa’da 10 ton sahte içki ele geçirildi!

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Sahte içkiden ölümlere Anadolu Ajansı’ndan bir haberi örnek verelim:

“9 Ekim’den bu yana İzmir’de 35, İstanbul’da 10, Aydın’da 9, Kırıkkale’de 7, Mersin’de 8, Kırklareli’nde 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ’da ikişer, Samsun ve Trabzon’da birer olmak üzere 80 kişi, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM’de basın toplantısında “2.5 ayda sahte içkiden kaynaklı 98 ölüm yaşandığını ve yılda en az 500 ölüm olduğunu” söyledi.

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Tam kapanma döneminde (ramazan ve bayram bahanesiyle) 18 gün alkollü içki satışının yasaklanması hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında “Geçen hafta sonlarından farkı yok, seyahati bile yasakladık, herkes fedakârlık yapacak. Bu konuda rahatsızlığım yok!” dedi.

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Hukukçular, “Ortada yazılı genelge bile yok. Çünkü herhangi bir genelgeye yazmış olsalar dava açılır, iptal edilirdi. Sadece İçişleri Bakanı’nın ağzından çıktı diye olmaz. Ona emir denir ve tam kanunsuz emirdir. Üstelik karar Sağlık Bakanlığı’nın değil, İçişleri Bakanlığı’nın!” sözleriyle tepki gösterdiler...

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Koronavirüs ile ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz, “Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulama. Anlamış değilim!” dedi.

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İçki yasağının vergi kaybının 800 milyon lira olduğu açıklandı...

Herhalde bu kayıp için yeni bir ÖTV zammı gelir!

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İnsanın aklına Osmanlı padişahı IV. Murat geliyor. İçkiyi yasaklamakla kalmamış, gece gündüz kıyafet değiştirerek kaçak içki içenlerinin peşine düşmüş, yasağa uymayanların öldürülmesini emretmişti.

O yıllarda tam ters konumda olan, gece gündüz içen Bekri (ayyaş) adı takılan Mustafa (1593-1634) vardı...

Bir gün Bekri Mustafa, Kadırga’da Küçük Ayasofya Cami’nin önünden geçmektedir... Caminin musallasında bir tabut vardır ancak namazını kıldıracak imam yoktur.

O sırada başında kavuğu, sırtında cüppesiyle oradan geçen Bekri Mustafa’yı “hoca” zannederek namazı kıldırmasını isterler. Bekri Mustafa “Yok, ben hoca değilim” dese de dinlemezler. Bekri Mustafa namazı kıldırdıktan sonra, tabutun örtüsünü açar ve ölüye bir şeyler fısıldar!

Cemaat, ölüye ne söylediğini merak eder. Bekri Mustafa gülerek yanıtlar: “Merhuma dedim ki ‘Sen şimdi aramızdan ayrılıp ahrete gidiyorsun. Senden önce oraya gidenler buraları merak ederler ve bu dünyanın ahvalini sana sorarlarsa, Bekri Mustafa Ayasofya’ya imam oldu dersin. Onlar durumu anlar...’ dedim” der.

Bekri Mustafa bugün yaşasaydı acaba ne derdi?

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Kıyafet değiştirmiş lV. Murat, bir gün Bekri’nin sandalına biner. Bekri’nin içtiğinden ister. Bekri, içkiden ona da verir. lV. Murat “Ben bunu yasaklamadım mı” diye sorar. Bekri, “Sen kimsin” diye sorunca lV. Murat, “Padişahım!” der. Bekri hemen testiyi alır ve “İki yudum içince kendini padişah sandın, bir yudum daha çekersen hâşâ Allah diyeceksin!” der...

İyi ki günümüzde bu içki yasağı kararını veren tebdili kıyafet dolaşmıyor!

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AKP’nin atadığı Ayasofya’nın imamı Mehmet Boynukalın, içki yasağına karşı yaptığı açıklamalarla kamuoyunun tepkisini çekti ve maaşını içkiden alınan vergilerle verildiğine ilişkin sözlere tepki gösterdi.

“Alkol yasağının yerinde bir karar olduğunu” söyleyen Boynukalın, “Tanzimat Devri” döneminin devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şairi Ziya Paşa’nın (1829-1880) şiirinden şöyle yararlanmış:

“Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... Ne güzel demiş şairimiz:

‘Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan.’ (Türkçesi; Cahil, ilim sahibini çekemez... Yarasanın gözleri aydınlıktan rahatsız olur).”

Seyit Tosun adlı, bir Twitter kullanıcısı Boynukalın’ın bu paylaşımını Ziya Paşa’nın içki sevgisini kendisine şöyle anımsattı:

“Yalnız bu şiirin sahibi Ziya Paşa sirozdan öldü hoca efendi. Çok da güzel içermiş. Kendisinin şöyle bir dizesi de bulunmaktadır: ‘İç bade, güzel sev var ise aklı şu’ûrun, Dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umûrun...’”

Boynukalın, 27 Nisan tarihli bu paylaşımı sildi, Tosun’u da engelledi. Sonra görevinden istifa etti...

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İstanbul Eminönü’nde Tarih Vakfı binasının yanında “Bekri Mustafa Hazretlerinin” türbesini görebilir, “Fatiha” okuyabilirsiniz...