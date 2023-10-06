Cek... Cak... Cukçu...

06 Ekim 2023 Cuma

Son dakika haberine göre AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz!” demiş! (2 Ekim 2023)

Bu yıl başka neler demiş?

“Yıllık enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığı ile mücadelemizi daha sıkı yapmamızı gerektiriyor. Bu uzun ve sabır isteyen bir süreçtir. Enflasyonu dize getireceğiz!” (5 Eylül 2023)

“Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz!” (21 Ağustos 2023)

“Enflasyonu tek haneye indireceğiz!” (7 Ağustos 2023)

“Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz” (19 Haziran 2023)

“Enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, bunu yine biz yaparız. Kimse endişe etmesin ve yapacağız!” (23 Mayıs 2023)

“Son dakika... Erdoğan’dan ‘enflasyon’ mesajı: Biraz sabır bekliyoruz!” (23 Nisan 2023)

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Bir de son yıllara kısaca göz atalım:

“Hiç arzu etmediğimiz artış yaşandı! Enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz!” (05 Şubat 2022).

“Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adımlar atıyoruz. Şubat-mart itibarıyla enflasyonda belirgin bir düşüş göreceğiz!” (26 Temmuz 2022)

“Enflasyonun birkaç ay içerisinde yüzde 40’lara ineceği ortada, yüzde 20’ler seviyesine indirmekte kararlıyız. Herkes hesabını buna göre yapsın!” (12 Aralık 2022)

“Kur üzerinde iktisadi temeli olmayan hareketlerle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları milletimizin lehine yatırım, istihdam, üretimle çözeceğiz!” (29 Kasım 2021)

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Reisten bir başka söylem:

“Enflasyon, şu an sadece bizde değil, küresel ekonomideki bozulmaların etkisiyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde bir mesele... Bugün Amerika’ya da Avrupa’ya da baktığınızda enflasyonda en yüksek seviyeler görülüyor!” (30 Nisan 2022)

Acaba doğru mu? ABD’den konuyla ilgili olarak gelen son habere de göz atalım:

“Son dakika haberi: ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belli oldu. ABD’de ağustos enflasyonu yüzde 0.6 oldu. Yıllık yüzde 3.7 olarak ölçüldü!” (13 Eylül 2023)

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Reisin açıklamasından bir gün sonra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 enflasyon rakamını “Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE)” göre aylık yüzde 4.75, yıllık enflasyonu yüzde 61.53 olarak açıkladı!

Bu rakamı günlük gelire şöyle uygulayabiliriz:

Bir memur ya da işçinin, yılbaşında ücreti 100 lira idiyse, eylülde ücreti 38.47 TL’ye düşmüştür...

Reisi kutlamalı... Reisten 38.47 TL’ye razı olup da ona oy verenleri de tebrik etmeli!

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Bağımsız akademik iktisatçılar, aylık enflasyonu yüzde 6.24 ve yıllık enflasyonu ise yüzde 130.15 olarak açıkladı...

Bu rakamlara göre ocakta 100 TL alan memur ya da işçi, yıllık rakama göre eylülde üzerine 30.15 TL ödeyerek o işyerinde çalışmış!

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Günlük tüketimde biraz ayrıntıya girecek olursak:

Örneğin elmanın fiyatı yıllık değişimde yüzde 199.33 artış gösterdi. Domates fiyatının ise yüzde 85 artarak son beş yılın rekorunu kırdığı açıklandı!

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Bir de Reisin döviz fiyatı ile geçmişteki bağlantısına göz atalım!

2 Aralık 2016: “Yastık altındaki dövizleri; altına ve TL’ye çevirme çağrısında bulunup Türkiye’nin ‘faizi düşürmekten’ başka çaresi olmadığını” söylemesinden sonra, 3.50’nin altındaki dolar 3.59 TL’yi geçmişti!

2 Haziran 2021: Erdoğan’ın, “Merkez Bankası’nın (TCMB) faizleri düşürmesi gerektiğini” söylemesinin ardından; dolar 8.88’e yükselerek tarihi doruk yapmıştı!

2023: “Enflasyon” laflarından sonra bugün dolar 27.56 TL oldu...

Gözünüz aydın!