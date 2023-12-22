Cumhuriyetin 100. yıl sultanları... (1)

22 Aralık 2023 Cuma

Dünya kadınlar voleybol karşılaşmasında Eczacıbaşı, 2 saat 11 dakika süren karşılaşmada VakıfBank’ı 3-2 yendi! Ne var ki bu bir “Dünya Şampiyonluk” karşılaşmasıydı... Şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı kazanmış oldu...

Karşılaşma İstanbul’da mıydı? Hayır! Çin’in Hangzbou kentindeydi! Yani her iki Türk takımının kadınları, dünyanın öteki takımlarını yenme başarısı göstererek final karşılamasında voleybol netinin iki tarafında yarışmışlardı!

Böylece Türk takımları, dünya çapında 7 kez şampiyon olarak önemli başarılarını sürdürdüler... VakıfBank 7, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe 1 kez “Dünya Şampiyonluğunu” kazanmıştı!

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Gelelim “Milli Takım” düzeyinde “Filenin Sultanları”na! ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan şampiyonanın finalinde Çin’le karşılaştılar. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16’lık setlerle 3-1 yenen “A Milli Kadın Voleybol Takımı Üyeleri”, tarihinde ilk kez “FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon” olarak altın madalya kazandılar. Türkiye, ilk kez 2018’de “Milletler Ligi” adıyla düzenlenen şampiyonada ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022’de dördüncülük, 2021’de ise üçüncülük elde etmişti...

Tarihinde 1992 Balkan Şampiyonası, 2005 Akdeniz Oyunları, 2014 CEV Avrupa Ligi, 2015 Avrupa Oyunları ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları şampiyonlukları bulunan “Filenin Sultanları” en büyük başarısını FIVB Milletler Ligi’nde “milli takım” olarak altın madalya alarak yaşadı!

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Türkiye, Avrupa’nın 2 numaralı düzenlemesi “Kadınlar CEV Kupası”nda 5, “CEV Challenge Kupası”nda ise 4 şampiyonluk kazandı!

Eczacıbaşı, ilk kez 1999’da “Kadınlar CEV Kupası”nda şampiyonluğa ulaştı. 2018 ve 2022’de de bu kupayı müzesine götürdü. VakıfBank 2004’te, Fenerbahçe ise 2014’te bu düzenlemelerde şampiyon oldular...

“Kadınlar CEV Challenge Kupası”nda da Bursa Büyükşehir Belediyespor 2015 ve 2017’de mutlu sona ulaşarak Türkiye’ye uluslararası kupalar kazandırdı. Bu düzenlemenin öteki şampiyonluklarında, 2008’de VakıfBank ve 2021’de kupaları Yeşilyurt getirmişlerdi!

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27 Aralık 2022’de A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başına geçtiği duyurulan İtalyan baş çalıştırıcı Daniele Santarelli, 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “FIVB Milletler Ligi”nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla milli takımın başında ilk müsabakasına çıktı!

Bu süreçte Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet elde eden, 3 de yenilgi yaşayan milli takım, üçüncü sırada finallere kalmaya hak kazandı!

Çeyrek finalde Santarelli’nin ülkesi, son şampiyon İtalya’yı 3-0 ve üç altın madalyası bulunan ev sahibi ABD’yi 3-1 yenen milliler, son karşılaşmada Çin’i 3-1 geçerek şampiyonayı altın madalyayla tamamladı!

Filenin Sultanlarının başında çıktığı ilk şampiyonada Santarelli, meslek yaşamında ilk kez “Kadınlar Uluslar Ligi”nde bronz ve 2022 “FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası”nda ise takımına kupayı ve altın madalyaları kazandırmıştı!

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Milletler Ligi’nde 2018’de ikinciliği, 2021’de üçüncülüğü bulunan, bu yıl da altın madalya kazanan, “milli takımda” forma giyen 10 voleybolcu, daha önce “madalya” sevinci yaşamışlardı!

2018 ve 2021’de kadroda yer alan Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Ayça Aykaç ve Hande Baladın o dönemlerde madalya sevinci yaşayan milli voleybolcular olarak kayıtlara geçmişlerdi!

Bu yıl da A Milli Takım kadrosunda yer alan Melissa Vargas, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın ve Elif Şahin ilk kez madalya kazanan voleybolcular oldular!

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Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021’de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını cumhurbaşkanından alan Melissa Vargas, ilk milli maçına, Antalya’nın ev sahipliği yaptığı “FIVB Milletler Ligi”nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıkmıştı.

Ligin rüya takımında ise Vargas’ın yanı sıra “en iyi orta oyuncu” Zehra Güneş, “en iyi libero” Gizem Örge de yer aldı.

Vargas, milli formayla çıktığı 11 maçta 19’u servisten, 14’ü bloktan 227 sayı buldu. Vargas’tan sonra en çok sayı bulan kişi 193 sayıyla Ebrar Karakurt olmuştu. Vargas başarısını “Milletler Lig’inin en değerli oyuncusu” ve “en iyi pasör çaprazı” seçilerek taçlandırmıştı...

(Not: Sürecek...)