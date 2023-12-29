Cumhuriyetin 100. yıl sultanları... (2)

29 Aralık 2023 Cuma

Dünyanın önemli gazetelerinden Nev York Times, “Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı”nın Sırbistan’ı mağlup ederek “Avrupa şampiyonu” olmasının Türkiye’yi sevince boğduğunu belirtmiş ve takımla ilgili siyasi tartışmalara yer vermişti:

“Zorlukların ortasında Türkiye, Kadın Voleybol Takımı’nda kahramanlarını buldu” başlıklı makalede, “Ancak bazı oyuncuları, aşırı muhafazakârların hedefindedir. Birkaç bunalımı yaşayan bu ülkede (Türkiye), Filenin Sultanlarının başarı keyfi sürüyor. Bazı aşırı muhafazakârların İslami değerlere aykırı olduğu düşüncesiyle kadınlara saldırdığı, hayranlarının ise kadının toplumda eşitlik mücadelesi verdiği bir ülkede voleybolcuları güçlü kadının simgeleri olarak görüyorlar...”

Takımın başarısının, “Türkiye’nin yüksek enflasyon, siyasi kutuplaşma ve yıkıcı depremlerin etkileriyle mücadele ettiği bir dönemde topluma nefes aldırdığını, Filenin Sultanlarının temmuz ayındaki Milletler Ligi’ni de kazanıp voleybolda dünyanın en iyi kadın milli takımı haline geldiğini” hatırlatmıştı.

Temmuzda ABD’nin Teksas eyaletinde oynanan şampiyonada, takımın İtalya’yla oynadığı yarı final maçını bir parkta kurulan dev ekranda kalabalıkla izleyen bir kadın taraftar, Nev York Times’a “Kadınlar sporda ya da diğer alanlarda iyi şeyler yapınca biz de güçlü olabileceğimizi görüyoruz” dedi.

Türkiye’deki laiklik tartışmasına da değinen yazıda, “Çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’yi, ‘laik bir ülke’ olarak Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Türkiye’de siyaset, ülkede laik kimliği korumak isteyenlerle İslamın kamusal hayattaki rolünü artırmak isteyenler arasında şekilleniyor. Erdoğan ikinci gruba ait, oyuncularsa açıkça ilk kampta!” yorumu dikkati çekti!

Gazeteler, kadın voleybolculara “Filenin Sultanları” derken Cumhuriyet gazetesinin “Atatürk’ün kızları” diye yazması üzerine, voleybolcu kadın sporcular da “Bizler, sultanın değil, Atatürk’ün kızlarıyız” açıklamasını yaptılar!

Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir de Türkiye’deki birçok kız çocuğunun, artık “voleybol yıldızlarını rol model” olarak gördüğünü, kadın oyunculara yönelik toplumsal kabulün, aileleri, kızlarının voleybol oynamalarına izin vermeye teşvik edeceğini söyledi...

Tartışmaların kadın voleybol takımının ününe zarar veremediğini ifade eden Nev York Times, ATV Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da son maçın ardından kaptan Eda Erdem’i arayarak takımı kutladığına dikkat çekti!

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Yalnız voleybolda değil, öteki spor dallarında da dünya düzeyinde “Atatürk’ün kızları” var!

Tokyo’da, Fenerbahçe adına Dünya Boks Şampiyonası’na katılan, Türk kadın boksörler dört altın, bir bronz olmak üzere 5 madalya kazanmışlardı...

1998 doğumlu Busenaz Sürmeneli, “dünya ve olimpiyat şampiyonu” Türk boksördür. Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Sürmeneli, şampiyonada yaptığı beş maçın dördünü normal süre tamamlanmadan kazandı. Turnuvanın “en iyi boksörü” seçildi.

Turnuvanın en iyi boksörü Sürmeneli’nin “altın madalya” kazanan öteki arkadaşları ise şöyle: 48 kiloda Ayşe Çağırır, 54 kiloda Hatice Akbaş, 81 kiloda Şennur Demir...

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Azerbaycan’da haziranda düzenlenen 2023 “Dünya Tekvando Şampiyonası’nı” üçer altın ve bronz olmak üzere altı madalya ile tamamlayan Türkiye, ilk kez “dünya şampiyonluğu” elde etti. Türk erkekler milli takımı bir altınla üçüncü oldu! 45 ülkeden 949 sporcu katılmıştı! Merve Dinçel ve Nafia Kuş altın madalya kazanmışlardı... 144 ülkenin sporcuları yarışmıştı!

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“Dünya, Olimpiyat ve Avrupa güreş şampiyonu” milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, elde ettiği başarılarla Türk kadın güreşinde rol model oldu!

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla açıklamada bulunan Yasemin Adar Yiğit, elde ettiği başarılardan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Avrupa ve dünya şampiyonu olan, olimpiyat madalyası alan ilk Türk kadın güreşçiyim. Başarılarımın üzerine yeni başarılar ekliyorum. Ülkemize hep yeni madalyalar getirmeye çalışıyorum!” dedi. Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen “2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda” kadınlar serbest stil 68 kilo final maçında Moğol rakibi Enkhsaikhany Delgermaa’yı 4-3 gerideyken, tuşla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu, ikinci turda, Moldovalı Irina Ringaci’yi 4-2 öndeyken tuşla, üçüncü turda Meksikalı Alejandra Rivera’yı 6-0 öndeyken tuşla, çeyrek finalde Çekyalı Adéla Hanzlícková’yı 8-0 yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde Japon rakibi Ami Ishii’yi 11-1 teknik üstünlükle yenerek finale çıkmıştı.

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2024 hoş geldi! Bütün okurlarımın yeni yılını kutlar, barışlı, nice, sağlıklı, mutlu, enflasyonsuz bir yıl dilerim... Saygılarımla...