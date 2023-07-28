Ekmek mi? Silah mı?

28 Temmuz 2023 Cuma

Geçen yıl temmuzda, Türkiye’nin öncülüğünde, Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğunda, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan “Tahıl koridoru anlaşması” rayından çıktı, silahları konuşturmaya başladı!

Rusya’nın “Karadeniz tahıl anlaşmasına dönmesi” yönünde uluslararası çağrılar sürüyor. BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ve İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Voodward, Rusya’ya anlaşmaya yeniden katılması çağrısında bulundu!

Voodward, BM, Ukrayna ve Türkiye’nin “Karadeniz tahıl anlaşmasını sürdürmekte kararlı olduğunu” ifade ederek aldığı kararla, “Dünya genelinde elinden geldiğince çok daha acıya neden oluyor. Putin, kararlı görünüyor. Rusya’yı bir kez daha küresel gıda stoklarını rehin olarak tutmaktan vazgeçmeye, Karadeniz tahıl anlaşmasına yeniden katılmaya çağırıyoruz” dedi.

Voodward, “Rusya’nın geçen hafta ‘Karadeniz tahıl anlaşmasını’ sabote etmesinin ardından, tahıl fiyatı yüzde 8 oranında artış gösterdi. Bu artış, en çok gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek.

Rusya şimdi, bir NATO ülkesi olan Romanya’nın sınırı da dahil olmak üzere, Ukrayna genelinde Odessa’daki tahıl depolarına yönelik saldırılarını artırdı. Yiyecekleri yok etmek için bu tür ağır silahları kullanmanın, küresel gıda stoklarını silahlandırmanın Rusya’nın stratejisinin hesaplı bir parçası olduğunu gösteriyor.

Rusya, uçak gemilerini yok etmek için hazırlanmış füzelerini gıda stoklarını yok etmek için kullanıyor!” diyor.

Voodward, Rusya’nın alışılmadık derecede çok sayıda tahrip gücü yüksek füzeleri saldırılarında kullandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu füzeler aslında uçak gemilerini yok etmek için tasarlanmış 5.5 tonluk silahlar. Bu saldırılar bize Rusya’nın gıdayı yok etmek için bu kadar ağır silah kullanması stratejisinin hesaplanmış bir parçası olduğunu gösteriyor.

Rusya; Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki insanların kıtlık ve kuraklıkla karşı karşıya kalmasını zerre kadar umursamadığını gösteriyor. Rus ordusunun Ukrayna tahıl tesislerine yönelik hedeflerini Karadeniz’deki sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırıları da içerecek şekilde genişletebileceğini gösteriyor. Elimizdeki bilgiler ayrıca Rusya’nın Ukrayna limanlarına ek deniz mayınları döşediğini gösteriyor. Başkan Putin yarın bu savaşı bitirme gücüne sahip. Putin, dünya çapında elinden geldiğince çok acıya neden olmaya kararlı görünüyor!”

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise “Karadeniz tahıl anlaşmasının” sona ermesinin en büyük bedelini dünyada en güçsüz olan insanların ödemek zorunda kalacağını şöyle öngörüyor!

“Dünyada, insanların acı çekmeye ve açlıktan ölmeye devam etmesi, çok kötü bir durum. Küresel gıda sisteminin çökmesinin bedelini milyarlarca insan ödemek zorunda kalıyor!”

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Rusya’ya tepki göstererek Moskova yönetiminin büyük bir küresel gıda arzı krizinden sorumlu olduğunu söyledi.

Borrell, “Rusya’yı Ukrayna’nın liman kenti Odessa’daki tahıl depolama tesislerini kasten vurmakla” suçladı, “saldırıların gıda bunalımını daha da derinleştireceğini ve bunun dünyada büyük bir gıda bunalımı yaratacağını biliyoruz” dedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“20 Temmuz Moskova saatiyle gece yarısı saat 00.00’dan itibaren Karadeniz’de, Ukrayna limanlarına doğru seyretmekte olan tüm gemiler, potansiyel askeri kargo taşıyıcısı olarak değerlendirilecektir.

Bu gemilerin ait olduğu devletler, Kiev rejimi yanında Ukrayna ihtilafına taraf olmuş sayılacaktır. Karadeniz’in kuzeydoğu ve güneydoğu kesimlerindeki uluslararası karasuları, seferler açısından ‘geçici olarak tehlikeli’ ilan edildi.”

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Ukraynalı yetkililerin verdiği bilgiye göre Rusya’nın pazartesi gününden bu yana Odessa’ya yönelik saldırılarında, 60 bin ton civarında tahıl harap oldu!

Ukrayna, Türkiye’nin boğazlardan geçişlere izin vermesi durumunda anlaşmanın Rusyasız da devam ettirilebileceğini savundu, ayrıca Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelere yük gemilerinin güvenliğini sağlama çağrısı yaptı. Rusya ise Ukrayna’yı, Karadeniz tahıl koridorunu askeri amaçlarla suiistimal etmekle suçluyor.