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‘Eşcinsellik’ yasalaşıyor! (1)

23 Şubat 2024 Cuma

Yunanistan’da “eşcinsel evlilik” yasallaştı. Yunanistan, “eşcinsel evliliği” yasallaştıran ilk Ortodoks Hıristiyan çoğunluklu ülke oldu. Yunan Parlamentosu’nda, 176 evet oyuyla geçen bu yeni yasa için Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Büyük bir eşitsizliği ortadan kaldırdık” dedi.

Yasa tasarısının 300 üyeli parlamentodan geçebilmesi için salt çoğunluk gerekiyordu.

“Eşcinsel evlilikleri” yasallaştıracak tasarı merkez sağdaki Başbakan Miçotakis’in partisi içinde de tepkilere neden olmuştu. Düzinelerce milletvekilinin tasarıya karşı çıktığı oylamada Miçotakis, muhalefet partilerinin de desteğini almak zorunda kaldı.

Başbakan, oylama öncesinde parlamentoya yaptığı konuşmada, “Etrafımızda görünmez olan insanlar nihayet görünür hale gelecek ve onlarla birlikte pek çok çocuk da haklarını elde edecek. Bu reform, birçok vatandaşımızın hayatını daha iyi hale getirirken kalanların hayatından da hiçbir şey eksiltmeyecek” dedi.

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Dört yıl yaşadığım Yunanistan’de “eşcinselliğin” gözle görünürlüğüne tanık olmuştum... Ünlü Sintagma Meydanı’nda sevinç gösterileri yapıldı.

Avrupa Birliği’ndeki 27 ülkeden 15’inde eşcinsel evlilikler yasallaştırıldı.

Dünya çapında ise 35 ülkede eşcinseller bu hakka sahipler. 

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Bu karardan Ortodoks Kilisesi memnun görünmüyor! Kilisenin eleştirilerine karşın “eşcinsel evliliklerin” yasallaşması ülkeyi ikiye böldü. Kilise taraftarları Yunanistan’ın başkenti Atina’da karara karşı “protesto” gösterisi düzenledi.

Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Ieronymos, bu kararın “Yunanistan’daki toplumsal düzeni yok edeceğini” söyledi!

Bu karar, Yunanistan’daki “LGBTİ+ örgütleri” tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Eşcinsel Ebeveynler Grubu Gökkuşağı Aileleri Başkanı Stella Belia, Reuters haber ajansına “Bu tarihi bir karar. Hayatımın en neşeli günü” diye konuştu.

(Bir Hermafrodit)

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Vatikan’ın ‘‘İnanç Doktrini Bölümü’’ yayımladığı belgeyle “belirli koşullar dahilinde transseksüel kişilerin de vaftiz edilebileceğini, vaftiz anne-baba olabileceğini ve dini nikâhlarda tanıklık yapabileceğini’’ açıkladı.

Katolik inanç ve ahlak öğretisinin savunulmasından sorumlu olan, eski ‘‘engizisyon’’ biriminin devamı olan bölümün belgesi, ‘‘LGBTİ Katoliklerin’’ kilisede kabul görmesi açısından önemli bir adım olarak niteleniyor.

Bölümün başkanı Kardinal Victor Manuel Fernandez ile Katolik Kilisesi lideri Papa Françesko’nun imzasını taşıyan belge, bir piskoposun sorularına yanıt olarak yayımlandı!

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Rusya Yüksek Mahkemesi, ‘‘uluslararası LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) hareketini’’ aşırılıkçı bir örgüt olarak kabul etti ve ülke genelindeki faaliyetlerini yasakladı!

Rus anayasasında üç yıl önce değişiklik yapılarak evliliğin yalnızca ‘‘kadın ve erkek arasında’’ gerçekleşebileceği açık bir şekilde belirtilmişti.

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Yunan mitolojisi, “eşcinselliğin” kökenini Bodrum çıkışlı bir öyküye bağlar... Bodrum’da “yasal sürgün” yaşayan rahmetli, ünlü yazar “Halikarnas Balıkçısı” Cevat Şakir çok güzel anlatmış ve yazmıştır...

Bodrum’da (Halikarnassos) Bardakçı’da yaşanan bu ilginç öykü “eşcinselliğin doğuşunu” anlatır... 

Dört yıl yaşadığım Bodrum’a da haftaya değineceğim. 

Bu koy hakkında bir anımsatma yapayım... Ünlü sanatçı Zeki Müren yüzmeye her gün bu koya giderdi...


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