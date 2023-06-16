Fransa: Türkiye düşmanca siyasa izliyor!

16 Haziran 2023 Cuma

“Fransa Ulusal Meclisi’nde” hazırlanan bir raporda, “Türkiye’nin Rusya ve Çin’in uyguladığı yöntemlerden ilham alarak Fransa’ya karşı ‘düşmanca’ bir siyasa izlediği” iddia edildi!

“AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan” Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılındaki Fransa ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Fransa’daki Müslümanlar benim korumam altında” biçimindeki sözleri, raporda anımsatılıyor.

Raporda, bu açıklamayla Erdoğan’ın Türk kökenli olsun olmasın Fransa’daki bütün Müslümanları “stratejik etki alanında” gördüğü belirtildi.

Fransa meclisinde “yabancı güçlerin siyasal, ekonomik, mali müdahaleleri” konusunda oluşturulan araştırma komisyonunca hazırlanan raporda Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler dikkat çekiyor!

Fransa “İç Güvenlik İstihbarat (DGSI)” Başkanı Nicolas Lerner’in araştırma komisyonundaki açıklamalarına yer verilen raporda, “Türk devletinin Fransa’da yaşayan ‘diaspora’ üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için çalıştığı” ifade edildi.

Türkiye’nin izlediği dış politikanın, genelde Fransız dış politikasıyla uyuşmadığını belirten Lerner, “Fransa’daki Türklerin ülkelerindeki seçim için oy kullanabildiğine” değinerek “Ankara’nın bu seçmenleri etkileme çabalarına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında” bulundu!

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Türkiye’deki iktidarın Fransa İslam Konseyi içinde etkili olmaya çalıştığı iddia edilen raporda, bir dönem Fransa İslam Konseyi’nin bir başkan yardımcısının Türkiye’ye yakın bir isim olduğu da vurgulandı.

Komisyona bilgi veren “siyasal bilgiler profesörü” Frederic Charillon, Türkiye’nin “Fransa İslam Konseyi yönetimi üzerinden bazen sindirmeye dönüşen bir etki stratejisi geliştirdiğini” öne sürdü.

Diyanet’in yurtdışındaki çalışmalarına yer verilen raporda, “Avrupa Parlamentosu üyesi” Nathalie Loiseau’nun Fransa’daki Müslümanların din ve inanç faaliyetlerinin bir bölümünü Türkiye’nin yönetme girişiminin de dikkate alınması gerektiği yolundaki uyarısı yer aldı.

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“Avrupa Parlamentosu’nda dışarıdan müdahalelerle ilgili araştırma komisyonu başkanı” Raphael Glucksmann ise Türkiye’nin Fransa topraklarında şiddet uygulayacak kadar ileri gidebilen Bozkurtlar gibi dinsel dernekler ya da siyasal hareketler aracılığıyla Avrupalı ülkelere müdahale etme gücüne sahip olduğuna dikkati çekti!

Raporda, Türk yeraltı dünyasıyla bağlantılı, silahlı, aşırı milliyetçi ve aşırı şiddet yanlısı bir örgütün temsilcileri olan Bozkurtların, Avrupa topraklarında düzenli olarak Kürtlere ve Ermenilere saldırdığı iddia edildi.

YUNANİSTAN TÜRKİYE’YE ‘ÇIT’ ÖRÜYOR!

Yunanistan, kaçak göçe karşı yeni önlemler alıyor. Edinilen bilgilere göre, Yunanistan, Türkiye sınırına yeni çelik çitler yerleştiriyor!

Yunanistan “Genelkurmay Başkanı Orgeneral” Konstantinos Floros’un emriyle Meriç Dedeağaç (Evros) ilinin Kumçiftliği (Orestiada) bölgesi Yeni Bosna (Nea Vissa) köyü kırsalındaki Meriç Nehri kıyısında, Yunanistan-Türkiye sınırına acilen geçici olarak yaklaşık 100 metrelik metal çit kurma çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalara bölgede bulunan istihkâm birliklerine ait iş makineleri de destek veriyor.

Son günlerde sınırda kaçak göç ile ilgili yaşanan hareketlilik ve akabinde bölgede görev yapan Yunanistan emniyet teşkilatına ait 5 sınır muhafızının, sınırdan kaçak göçmenleri para karşılığı Yunanistan’a soktukları saptanmıştı.

Devreye Yunan ordusunun girdiği ve orduya ait iş makinelerinin geceli gündüzlü metal çit örme çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

TÜRKİYE-SURİYE DİPLOMASİ MASASINDA!

Rusya’da yapılan bir açıklamada “Türkiye-Suriye ilişkilerine” yönelik bir toplantının 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenleneceği bildirildi.

Rusya “Devlet Başkanı” Vladimir Putin’in “Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı” Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye, Rusya, İran dışişleri bakan yardımcılarının 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da toplanacağını bildirdi.

Bogdanov, “Yol haritası konusunda Rus projesi hazır. Görevimiz ortaklarımızla istişare etmek ve bu çalışmayı ilerletmektir. Astana’daki görüşmelerde ciddi ilerleme sağlayacağımızı umuyorum” dedi.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırılmıştı. Yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı biçimde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurum olarak savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla dörtlü komite kurulmasına karar verilmişti...