İran’ın reisicumhuru Reisi, Ankara’daydı!

26 Ocak 2024 Cuma

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, AKP Genel Başkanı ve Başbakan ve de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek ve “Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi” 8. toplantısına katılmak üzere Ankara’daydı!

Süvariler, Cumhurbaşkanlığı külliyesi önündeki caddede karşıladıkları Reisi’nin aracına protokol kapısına kadar eşlik ettiler. Erdoğan, Reisi’yi külliyenin ana giriş kapısında karşıladı!

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Erdoğan, “Sayın Reisi’nin ülkemizi ziyaretine neden olan Kirman’da 3 Ocak’ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum! Türkiye’nin terörle mücadelede, İran’ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum!” dedi...

Dört yıl önce bir ABD bombalaması sırasında ölen komutan Kasım Süleymani’nin İran’ın Kirman eyaletinde mezarının bulunduğu kabristanın yakınında, 3 Ocak’ta gerçekleşen iki canlı bomba saldırısında ise 95 kişi ölmüştü!

Erdoğan şöyle devam etti: “Biz, terörizmle mücadelemizde şehit serdar Süleyman bir kahramandır, onun adını her zaman canlı tutmamız gerekiyor. Biz çok şehit verdik. Amerikalılar alenen söylediler ‘DAEŞ’i biz kurduk’ dediler.

Terörizmle mücadelede işbirliği iradesi önemlidir. Türkiye ve bölge ülkelerinin güvenliği, İran’ın güvenliği, bizim güvenliğimizdir. Biz terörizmle mücadelede çok kararlıyız. Bölge ülkelerinin güvenliğini zedelemek için çalışıyorlar. Bu alanda işbirliği çok yararlı olacaktır...”

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Tahran’ın, Pakistan’ın Karaçi kentindeki İsrail bağlantılı militan üslerine saldırdığını açıklamasından iki gün sonra, Pakistan Dışişleri Bakanlığı ülkenin İran içinde ayrılıkçı militanları hedef alan saldırılar yapmıştı...

Bunun üzerine Pakistan da İran’a füzelerle tepki göstermişti... Reisi’inin Ankara’ya gelişi bu nedenle iki kez ertelenmişti! Pakistan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran dışişleri bakanının gelecek hafta ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi ve komşuların geçen hafta militan hedefler olduğunu söyledikleri yerlere karşılıklı füze saldırıları gerçekleştirmesinin ardından ilişkileri düzeltme çabalarının işaretini verdi!

Açıklamada ayrıca her iki ülkenin büyükelçilerinden de 26 Ocak’a kadar görevlerine dönmelerinin istendiği belirtildi. İran, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın pazartesi günü Pakistan’ı ziyaret edeceğini doğruladı ve büyükelçisinin cuma günü İslamabad’daki görevlerine devam edeceğini söyledi.

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İki ülke bu olumlu görüşmeleri yaparken ben de geçen hafta şu olumlu olguyu anımsatmıştım:

“Yıllar öncesine, genç gazeteciliğime dönersek, ben, Ankara’da bir ‘dış politika’ muhabiriydim... Pakistan-İran-Türkiye arasında ‘Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD)’ örgütlemesi kurulmuştu!

Bugünlerde, gazetede en çok çalıştığım, bu ülkelerden davet alıp, özellikle bu üç ülkenin ekonomisi üzerinde çalışmalar yapan emekli bir gazeteciyim…

Ayrıca 1985’te bu üç ülke arasında ekonomiyi güçlendirmek amacıyla ‘Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)’ da kurulunca işlerimiz yoğunlaşmıştı!

Ama hedefte yanıldılar! Bakın yazımıza, İsrail’e bomba diyerek birbirlerine saldırıyorlar! Biz de boşuna gazetecilik yapmışız!”

Şimdi çok rahatladım!

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Erdoğan ve Reisi, Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki “Türkiye-İran İş Forumu’nda” da konuştular. Bu toplantıya “Merkez Bankası Başkanlığı” görevinden alınacağı söylenen Hafize Gaye Erkan başörtüsüz katıldı.

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İran’da, “şeriat polisleri” başörtüsünü düzgün takmadı iddiasıyla, 22 yaşındaki Mahsa Amini’yi acımasızca dövmüşler, vahşice darp edilen genç kadın yaşamını yitirmişti!

Mahsa’nın memleketi olan Sahız’daki cenazeye katılan yüzlerce kadın, takmakta zorunlu oldukları başörtülerini çıkararak yaşananları protesto etmişlerdi!

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Erdoğan’ın önerileri arasında, yeni sınır kapılarının açılması da yer alıyordu. Gürbulak kapısının modernizasyonu, Dilucu ve Esendere kapılarının yeniden düzenlenmesi gündemdeydi...

Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılması da gündemdeydi... İlişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak

10 yeni anlaşmaya imza atılmıştı...

Erdoğan, “Sayın Reisi ile dar kapsamlı görüşmelerimiz oldu. Sonra heyetler arası toplantılarımızı yaptık. Türkiye-İran arasında ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığım bu forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum...” dedi.

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Erdoğan, Reisi ile görüşmesinde şöyle dedi:

“Filistin meselesi, hem Türkiye’nin hem İran’ın odağında yer alıyor. Dışişleri bakanlarımız dün Nevyork’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Filistin konulu oturuma katıldı!”