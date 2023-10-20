SİHA ve hastane katliamı…

20 Ekim 2023 Cuma

“Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (KAAÖ-NATO)” adlı uluslararası örgütün “temel görevi, üye ülkeleri özgürlük ve güvenliklerini” korumaktır!

Bu örgütün üyelerinden ikisi Türkiye ve ABD’dir… Türkiye, ABD’yi; ABD, Türkiye’yi koruyacak, demektir… Oysa bunun tersi oluyor! ABD, Türkiye’yi değil korumak, Türkiye’nin korunma araçlarından biri olan, insansız hava savunma aracı olan SİHA’yı düşürüyor

Türkiye’nin savunma aracı SİHA, düşman PKK’ya karşı görevini yaparken; dostu ABD tarafından bir füze ile düşürülüyor… Böylece ABD, KAAÖ ilkelerine tam karşı olarak, bir düşman olan PKK’ye destek olmuyor mu?

Ya bu, bir savaş uçağı olsaydı, içinde görevlileri bulunsaydı ne olacaktı? ABD, sözde dostu Türkiye’nin pilotlarının katili olmayacak mıydı?

İşte ABD bu!

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ABD’nin günümüzdeki bu mantığının küçük örneği SİHA ise; büyük örneği İsrail’in Filistin’in Gazze kentinde “El Ehli Baptist hastanesini” füze ile vurarak 471 kişinin öldürmesi, 314 kişiyi yaralamasıdır!

Yoksa İsrail, bir KAAÖ üyesi idi de ABD bu saldırıyı ondan mı yaptı? Ayrıca İsrail, KAAÖ üyesi olsaydı hedef hastane olamazdı… Çünkü savunmasız, korumasız insanlar topluluğu hiçbir saman saldırıların hedefi olamaz! Bu katliama destek nasıl başladı?

ABD, İsrail’e destek olması için önce “Gerald R. Ford” uçak gemisini, ardından “USS Eisenhover” uçak gemisini de yöreye gönderdi...

Bu da yetmedi, budak olduğu söylenen ABD Başkanı Joe Biden (80) özel, resmi uçağına atlayıp İsrail’e destek vermek için Tel Aviv’e gitti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisini kucaklayarak karşıladı…

Temasları sonrasında basına, “İsrail için Kongreden yardım isteyeceğini” açıkladı!

Biden şunları da söyledi:

“İsrail yalnız değilsin! ABD senin yanında! İsrail Devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. Bir İsrail olmasaydı, bir tane icat etmek zorunda kalırdık!

Bugün de öyle hissediyoruz. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli hale gelmeli. Size söz veriyorum... Elimizden gelen her şeyi gerçekleştirmek için alışacağız!

Hastanedeki katliama “patlama” diyen Biden ayrıca katliamdan Filistinli grupları sorumlu tuttu. “Gördüğüm kadarıyla, bunu siz değil de diğer ekip yapmış gibi görünüyor.

Bu hafta Kongre’den İsrail için eşsiz destek paketi isteyeceğim. Çatışmanın bölgeye yayılmasına izin vermeyeceğiz Diğer ülkeler ve düşman aktörler İsrail’e saldırıyı düşünmesinler!”

İkili arasında saatler süren görüşme sonrasında ABD Başkanı Biden, “Vashington’ın bugün, yarın ve daima İsrail’in yanında olacağını” söyledi!

Biden şunları da söyledi: “İsrail yalnız değilsin, ABD senin yanında… İsrail Devleti, Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. Ve İsrail var olmasaydı icat edilmek zorunda kalınırdı. Bugün de öyle hissediyoruz. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli hale gelmeli. Size söz veriyorum... Elimizden gelen her şeyi gerçekleştirmek için çalışacağız!”

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Hamas savaşının 11 gününde ve hastane olayının ardından ivedi olarak “ateşkes” çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib ile birlikte düzenlediği basın toplantısından sonra şunları söyledi:

“Bu savaştan daha büyük savaşlar çıkacağı gibi tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız buna inanmakta ve bunun için çalışmakta. Bir Filistin devleti kurulması için uluslararası toplumun ciddi bir adım atması için zaman gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir… Öncelikle ateşkes sağlanmalıdır!”

Buhabib ise şöyle konuştu:

“Lübnan ordusuna bağlı bazı mevzilerin ve bölgedeki bazı köylerin saldırıya maruz kaldığını söyleyen Buhabib, İsrail’in Lübnan sınırındaki eylemlerine ilişkin, “Ateşe benzin dökülmesi gibi hareketler. Bizim istediğimiz, bölgede sükûnetin sağlanmasıdır.” dedi.

Buhabib, “Çatışmaların bir an önce durdurulmasını, aksi takdirde hem Gazze’deki halk hem de bölge ve dünya için olumsuz etkilerinin devam edeceğine” dikkati çekti ve şunları ekledi:

“Bölgeye yakıt, gıda, ilaç ve elektrik verilmesinin önemlidir. Filistin sorununa siyasal çözüm bulunmadıkça, bölgede hiçbir şekilde güvenlik, sükûnet ve barış olmayacaktır…

Türkiye’nin Lübnan’a yardımlarından dolayı Fidan’a teşekkür ederim. Beyrut limanında meydana gelen patlamada hasar gören Dışişleri Bakanlığı Hizmet binası Türkiye tarafından onarılmıştı…”

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Putin, hastane saldırısı İsrail ve Hamas arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini söyledi ve Türkiye’nin önerisine katılıyoruz!” dedi.

Bölgeye yardım taşıyan tırlar Mısır sınırında beklerken, “Dünya Sağlık Örgütü, Gazze’de sadece 24 saat yetecek su, elektrik ve yakıt kaldığını duyurdu!”

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SON DAKİKA: Yazım biterken önemli bir açıklama yapıldı… İsrail, “Türkiye’deki diplomatlarını geçici bir süre için geri çekmiş!”