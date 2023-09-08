Soçi'de 'Dedim, dedi!'

08 Eylül 2023 Cuma

Rusya Başkanı Vladimir Putin, “sarayları seven” AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Soçi kentindeki Boçarov Ruçey Sarayı’nın kapısında karşıladı!

Boçarov Ruçey’deki bir görüşme sırasında Putin’in labrador cinsi köpeği Konni odaya girip, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in köpeklerden korktuğunu önceden bilmemesine karşın basın, Putin’i olaya bilerek hemen müdahale etmemekle suçlamıştı. Daha sonra Putin, Merkel’den köpeği adına özür dilemişti.

Soçi’de yazlık konutlar edinmek Sovyetler Birliği döneminden kalma bir gelenek. Nitekim Sovyetler Birliği’nin lideri Josef Stalin de bir yazlık inşa ettirdiği Soçi’ye düzenli olarak giderdi.

Erdoğan’ın Soçi ziyaretinin ilginç yanı Putin’in ağustosta Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. Her nedense Erdoğan, Putin’in ayağına gitti!

Erdoğan, “Öncelikle bu davetle Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz. Hele hele RusyaUkrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir!” dedi...

Heyetler arası toplantıya katılan iki başkan, baş başa yaklaşık üç saat görüştüler, sonrasında ortak basın toplantısı düzenlediler.

Erdoğan konuşmasında önce şu konuyu ele aldı:

“Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum...”

Bu sözlerin anlamı, bundan sonra iki ülke arasında “dolar” değil, “lira” ve “ruble” kullanılacak! Türkiye, 2022’de Rusya’dan 59 milyar dolarlık ithalat yapmıştı. Aynı yıl Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 9.3 milyar dolardı!

Erdoğan, “Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım özellikle doğalgaz konusundadır. Biz şu anda birinci derecede Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum...” dedi.

Erdoğan’a göre “Bir diğer önemli konu, ‘savunma sanayisine’ yönelik atılan ve atılacak adımlardır!”

Erdoğan’ın NATO müttefiklerinin Rusya’nın ekonomisine zarar verme ve ülkenin küresel enerji piyasalarına erişimini sınırlandırmaya yönelik çabalarına karşın Erdoğan ve Putin, ticareti artıracaklarını ve enerji konusunda birlikte çalışacaklarını söylediler!

Konunun uzmanlarına göre “NATO ve Varşova Paktı’ndan söz etmeksizin, liderlerin birlikte boy göstermeleri, büyük oranda iki tarafın da bu ortaklıktan kaybetmekten daha çok, kazanacak şeyleri olduğu için ilişkileri sürüyor ve büyük olasılıkla gelişmenin süreceğini gösterdi!”

Rusya, Batı’dan dışlanırken Türkiye, Batı’nın yaptırımlarına katılmayı reddederek ve Rusya’ya çokça ihtiyaç duyulan ürünleri göndermeye devam eden önemli bir kanal oldu.

Vaşington merkezli düşünce kuruluşu “Savaş Araştırmaları Enstitüsü’nün (ISW)”, geçtiğimiz günlerde Ukrayna kuvvetlerinin, Zaporijya bölgesinde ilerlemeye başladığını öne sürmüştü.

Cephe hattında yaşananları yakından izleyen ISW, Ukrayna ordusunun Zaporijya’nın batısında önemli taktik başarılar elde ettiğini, muhtemelen savunma hattının en zorlu bölümüne ulaşıldığını yazdı...

Mayın tarlalarının ve tahkimatların aşıldığını belirten uzmanlar, Ukraynalıların artık bir sonraki savunma hattını vurabilecek konuma geldiklerini bildiriyorlar.

Ukrayna askerleri, şimdi Rus güçlerinin tankların cephe hattına geçişini engellemek amacıyla yerleştirdiği “ejderha dişleriyle” yüzleşecek!

Yüzleşmeye başlanmış olmalı ki dün bu satırlar yazılırken Ukrayna’nın Hırvatistan üzerinden tahıl sevkıyatına başladığı açıklandı!

İki başkan, Soçi görüşmesinde, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına izin veren anlaşmanın sürmesini ele aldılar ama somut bir ilerleme açıklamadılar! Uzmanlara göre iki başkanın birlikte boy göstermesi, büyük oranda iki tarafın da bu ortaklıktan kaybetmekten daha çok kazanacak şeyleri olduğu için ilişkilerinin sürdüğünü ve muhtemelen gelişmeye de devam edeceğini gösterdi.

“Karadeniz Tahıl Girişimi” küresel gıda bunalımı mücadelesinde önemli rol oynadı. Afrika için bir nefes borusu oldu. Rusya’nın girişimin yeniden başlaması noktasındaki beklentileri herkesçe biliniyor.

Putin, “Biz 1 milyon ton tahılı, fakir ülkelere göndermeye varız. Bunun lojistik çalışmalarını da yaptık. Bu adımı atmaya hazırız” dedi.

Erdoğan da “Biz de üzerimize ne görev düşüyorsa, Türkiye olarak varız, dedik. Sizden gelen bu tahılları değirmenlerde öğüterek un şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderebiliriz dedik” diyerek “Bu konularda da mutabık kalındığını” söyledi...