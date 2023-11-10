Yaşasın RTE ekonomisi! 1

10 Kasım 2023 Cuma

Gözünüz aydın!

Türkiye, Avrupa’nın en fakir 3. ülkesi konumundaymış! Türkiye’nin, son beş yılda hanehalkı geliri azalan tek ülke olduğu açıklandı! Doğrusu halimize şükredelim! Arnavutluk ve K. Makedonya Türkiye’den daha fakirlermiş...

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“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)” verilerine göre “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)” ekim ayında yüzde 3.43 oranında artış göstermiş! Yıllık düzeyde yüzde 61.36 olmuş... Türkçesi ile, her vatandaşın cebindeki 100 TL’nin 61.36 TL’si çöp sepetine gitmiş! Yılsonunda kaybınız 68.01 TL olacakmış!

“Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG)” göre enflasyon, daha şimdiden yüzde 130.13’e yükselecekmiş! Bu demektir ki cebinizdeki 100 lira yetmeyecek ve büyük olasılıkla “kredi kartı” ile borçlanmaya başlayacaksınız!

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Enflasyonu önlemek üzere ABD’de yüksek eğitim görmüş, ABD’deki çeşitli kurumlarda yüksek yöneticilik yapmış olan Hafize Gaye Erkan, Haziran 2023’te “enflasyonu önlesin” diye TC Merkez Bankası’nın baş koltuğuna oturtulan ilk Türk kadını oldu!

Finans uzmanı Batur Biçer ile evli olup Aslan Selim adında bir oğlu var!

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Erkan, göreve geldiğinde, enflasyon yılsonlarına göre 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 35 ve 2025 için yüzde 14 olarak hedeflenmişti! Oysa evdeki hesap çarşıya uymamış olacak ki bu yılın hedefinin artık, yüzde 65 değil, yüzde 68 olacağı anlaşıldı!

Bunun üzerine, TL’nin patroniçesi Erkan, “Henüz enflasyonun görünümünde ‘Belirgin bir iyileşme var’ diyecek kadar bir süre geçmedi! Daha bunu söylemek için erken. Enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı, güçlendirmeye devam edeceğiz!” itirafını yaptı!

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AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014’te Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda ÜFE yüzde 18.4, TÜFE ise yüzde 13.9 idi... Geçen yıl ise yüzde 64.27 ve yüzde 97.72’ye yükseldiler...

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Erdoğan, hesap kitap nedir bilmiyor olmalı ki her yılsonunda, “Enflasyon bu yıl düşecek” gibilerden falcılık yapıyor, her nedense tersi oluyordu! Şimdi ona Erkan da katıldı!

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Bir önceki anket döneminde 44.3 milyar dolar olan yılsonu “cari işlemler açığı” beklentisi, bu dönemde 45.9 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı 35.4 milyar dolara inecekmiş!

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Erkan’ın haziranda göreve gelmesinden sonra doların değerindeki değişime kısaca göz atalım:

Gözünüz aydın!

Dolar, 1 Haziran’da 20 lira 80 kuruştu, bugün 28.55 TL oldu! Bir anlamda doların değeri yılbaşından bu yana yüzde 52.5, beş ayda ise yüzde 37 oranında arttı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de pazar gezmiş, vatandaş ve esnafla konuşmuş. Haftalık veriler üzerinden vatandaşın durumunu inceledikten sonra “Vatandaş ciddi mağduriyet yaşıyor!” demiş!

Gürer, “Bu yılın ilk 9.5 ayında, icra dairelerine gelen dosya sayısının 10 milyon 700 bini aştığını” söylemiş!

İcra dairelerine, her ay 1 milyondan fazla icra dosyasının geldiğine dikkat çeken Gürer, bankalara tüketici kredisi borcu bulunan vatandaşların sayısının da 39 milyona yaklaştığına işaret etmiş!

Gürer, AKP’nin kötü ekonomi yönetiminin, milyonlarca vatandaşı icra kıskacı ile karşıya bıraktığını belirtmiş! Niğde’de pazar gezip halkın durumunu dinleyen Gürer, “Sebze, meyve fiyatlarının ateşi düşmüyor. Vatandaş pazara dahi gidemez durumda. Mevsim sebze ve meyvesi dahi alamaz halde. Et ve süt ürünlerinin ise fiyatını sorup geçiyor. Zorunlu halde ‘gramla alışveriş yapar’ duruma düşmüş. Bu durum, kredi kartı borçları ile icraları artırıyor” demiş!

Aynı tarih itibarıyla kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısındaki artışa dikkat çeken Gürer, kredi kartı borcu bulunan vatandaşların sayısının 35 milyon 479 bin kişiye yükseldiğini aktarmış!

YÜCE ATA!

Beynimde ve kalbimde yaşıyorsun... Yücelikler içinde yüceyesin!