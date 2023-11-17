Yaşasın RTE Ekonomisi! 2

17 Kasım 2023 Cuma

6 Ekim’de bu köşede şu alıntıları yapmıştık:

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Enflasyonu yeniden tek haneye düşürerek gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçlıyoruz!” demiş! 2 Ekim 2023

Bu yıl başka neler demişti?

“Yıllık enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığı ile mücadelemizi daha sıkı yapmamızı gerektiriyor. Bu uzun ve sabır isteyen süreçtir. Enflasyonu dize getireceğiz!” 5 Eylül 2023

“Enflasyonu vatandaşın günlük hayatından çıkaracağız, biraz sabır bekliyoruz!” 21 Ağustos 2023

“Enflasyonu tek haneye indireceğiz!” 7 Ağustos 2023

“Enflasyonu tek haneye düşürme sözü verdi!” 19 Haziran 2023

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Gerçeklere dönecek olursak:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003’te başbakan seçildiği yıldan 2014’te cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğu güne ve oradan günümüze değin “enflasyon” rakamlarına göz atalım:

2005’te yüzde 5.8 olan yıllık enflasyon oranı 2023’te yüzde 61.4 oldu. 2005’te yüzde 3.8 olan yıllık gıda enflasyonu ise 2023’te yüzde 72’ye yükseldi. Erdoğan, galiba hesap kitap nedir bilmiyor olmalı ki her yılsonunda, “Enflasyon bu yıl düşecek” gibilerden falcılık yapıyor, her nedense tersi oluyordu!

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Şimdi yeni TC Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan gözleri korkutarak sorunu irdeliyor.

Merkez Bankası, enflasyon tahminini 2023 sonu için yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltti.

Erkan, gelecek yıl mayısta enflasyonun yüzde 70-75 arasında tepe noktasını görmesini öngördüklerini, mayıstan sonra zirveden hızlı düşüş beklediklerini söyledi!

Erkan’ın açıklamalarından bazı noktalar:

“- Haziran ayında başlattığımız güçlü parasal sıkılaştırma ile enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.

- Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını hedefliyoruz. Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.

- Hizmetlerdeki fiyat katılığı enflasyonu etkilemeyi sürdürecektir.

- Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme başladı demek için henüz erken ama olumlu işaretleri almaya başladık...”

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“Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)” bugün açıkladığı 2023 Ekim ayı enflasyon verisine göre, gıda enflasyonu yıllık yüzde 72, aylık yüzde 3.20 olarak gerçekleşti.

TÜFE’deki artış serisi ekim itibarıyla 58. aya taşındı. Yani Türkiye’de gıda fiyatlarının yanı sıra, tüketici fiyatları da 58 aydır aralıksız artıyor!

Yaşasın Erdoğan!

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“Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR)”, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunda gıda enflasyonunun yüzde 113 olduğunu açıkladı. En yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52.4 oranında kaldı...