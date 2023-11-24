Yaşasın RTE Ekonomisi! 3

24 Kasım 2023 Cuma

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (RTE) 2014’te Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda ÜFE’de artış yüzde 18.4, TÜFE’de ise yüzde 13.9 idi... Geçen yıl ise yüzde 64.27 ve 97.72’ye yükseldiler...

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)” verilerine göre “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)” Ekim ayında yüzde 3.43 oranında artış göstermiş! Yıllık düzeyde yüzde 61.36 olmuş... Türkçesi ile her vatandaşın cebindeki 100 TL’nin 61.36 TL’si çöp sepetine gitmiş! Yılsonunda kaybınız 68.01 TL olacakmış!

Başka ne diyordu RTE?

Yıllardır, “cek, cak, cuk...” takıları ile “enflasyonu” düşüreceğinin müjdesini vermiyor muydu?

RTE’ye yalanlama ise hayrettir, yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi! Yılmaz, “İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin” Kasım ayı olağan toplantısında tüyler ürpertici bir konuşma ile galiba yalanladı!

Bakın neler söyledi:

“Bu yıl, yüzde 65 civarında gerçekleşeceğimiz enflasyonun kademeli bir şekilde düşerek 2026 yılında tek haneli rakamlara döneceğini öngörüyoruz!”

Dikkat edin 2014’te değil,, gelecek yıl 2015’te de değil 2016’da... Türkçenin ünlü bir tanımlaması akla gelmiyor mu?

“Ölme eşeğim, ölme!”

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“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)”, faiz kararını TÜİK’e göre yüzde 62 olan enflasyonun gölgesinde açıkladı.

TCMB, “Para Politikası Kurulu” politika faizini beklentilerin aksine 500 baz puan artışla yüzde 40 a çıkardı. Son artışla TCMB, yeni yönetiminde altıncı faiz artışına imza attı. TCMB karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajını da verdi.

Daha önce RTE “faiz haramdır” inancıyla, faizi indiriyor ve enflasyon ile dolar başlarını alıp uçuyorlardı!

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“Türkiye Sigorta Birliği (TSB)” Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, günümüz enflasyonunu şöyle değerlendirdi:

“Merkez Bankası’nın 2006 yılında resmen enflasyon hedeflemesi rejimine geçtiğinden beri bu böyledir. Bundan dolayıdır ki, her enflasyon raporu açıklandığında ekonomistler, bankacılar ve analistler bu rapora odaklanırlar.

Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda da birçok önemli ayrıntı vardı. Bu raporda, bence Merkez Bankası enflasyonun ne kadar fazla katılaştığını ve beklentilerin ne kadar çok bozulduğunu gösterdi ve enflasyonda ‘normale dönüşün’, ne kadar uzun zaman alacağını anlattı!

Raporda, çok fazla bilgi ve öngörü vardı, ama her zaman olduğu gibi en fazla ilgi çeken bölüm, haklı olarak, enflasyon tahminlerinde yapılan yukarı yönlü revizyon oldu.

Merkez Bankası yılsonu tahmin orta noktalarını 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 ve 2025 için yüzde 14 olarak yukarı yönlü güncelledi.

Bundan iki yıl önce eylül ayında para politikasında eksen kayması yaşandığında enflasyon yüzde 19.6’ydı. Merkez Bankası para politikasını gevşetip, faiz indirimlerine başladıktan sonra enflasyon yüzde 70’leri aşıp son 25 yılın en yüksek rakamlarını gördü. Sonra zirvelerden gerilese bile hâlâ yüzde 61’in üzerinde seyrediyor...”

“Türkiye Sigorta Birliği (TSB)” Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı aynı görüşü paylaşmıyorlar mı?

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Ekonomistler de, TCMB’nin bu analizlerinin potansiyelin altında bir büyüme öngörüsü olarak şöyle ele alıyorlar;

“Bloomberg TV” yayınına katılan “İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı” Nilüfer Sezgin, “Orta Vadeli Programlar’da (OVP)” şöyle konuştu:

“Bu yıl için öngörülen yüzde 4,4 ve önümüzdeki yıl için öngörülen yüzde 4’lük büyüme tahminlerinin ekonomide soğumaya işaret eden rakamlar olmadığını, dolayısıyla piyasada en fazla sorgulanan konulardan birinin öngörülen bu büyümelerle enflasyonun nasıl düşürüleceği konusudur!”

Sezgin, “TCMB’nin açık tahminini negatife çekmiş olmasının potansiyelin altında bir büyüme eğilimi öngördüğünü gösterdiğini” ifade etti.

Sezgin, “OVP’de öngörülen bir büyüme olmayabileceği anlamına da geliyor. Bu da yüzde 4’lük büyümeye götüremeyecektir!” dedi.

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RTE iktidara geldiğinde, dolar 1.67 TL idi... Türkiye’de 19 yılda dolar yüzde 428.4, Avro ise yüzde 522 arttı. Türk Lirası’nın değer kaybı ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 81.1, Avro karşısında yüzde 83.9’a ulaştı.

Bu yıl, dolar 1 Haziran’da 20.80 TL idi, 22 Kasım’da 28.83 TL’ye çıktı!

“Demokrat Parti İstanbul milletvekili” Cemal Enginyurt, günümüzün bazı gıda fiyatlarını kilo ve litre olarak şöyle derlemiş:

Domates 24.90 TL, Salatalık 24.90 TL, Beyaz peynir 220 TL, tavuk kanat 159 TL, Kıyma 345 TL, süt 35.90 TL, zeytin 225 TL, Ayçiçek yağı 65 TL, çay 137 TL... Buyurun afiyet olun!!!