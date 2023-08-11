‘Yıpratma savaşı!’

11 Ağustos 2023 Cuma

Ukrayna’nın, işgal altındaki 1.000 kilometrekarelik topraklarına yayılan Rus hatlarına karşı saldırısını başlatmasından bu yana, iki aydan fazla bir süre geçti.

Ukrayna’nın amacı, Rus kuvvetlerinin ülkesinde gördüğü boşluklar ve zayıflıklar arayan “sondajlarına” yanıt verme yeteneğini azaltmaktı.

Aynı şekilde Rusya’nın amacı da, Ukrayna’nın boşluklar ve zayıflıklar arayan “sondaj operasyonlarına” cevap verme yeteneğini kuvvetleri ile azaltmaktı. İlk aşamada, yeni oluşturulan mekanize birimlerin aşırı iddialı bir itişinin hızla tıkanmasıyla, kötü bir başlangıç yaptı!

Sonra Ukrayna, Rus ikmal hatlarını bozmanın yanı sıra, lojistik ve komuta merkezlerini yok etmek için uzun menzilli ateş gücündeki avantajını kullanma yönündeki ortak girişimlerle yanıt verdi. Her iki tarafın izlediği yöntemler, 1. Dünya Savaşı’nda kullandıkları “ısır ve tut” uygulamalarına benzetiliyor!

Bu uygulamalar, son zamanlarda Moskova’ya yönelik küçük çaplı insansız hava aracı saldırıları ve ayrıca Ukrayna’nın gelişmekte olan deniz uçağı filosunun Karadeniz’deki Rus devriye gemilerine yönelik bir dizi saldırısıyla desteklendi.

Rusya’nın insansız hava araçlarının askeri değerden çok psikolojik değeri var. Onlar, Ruslara, çatışmalardan dışlanmadıkları ve Kremlin’in sınır ötesi tehditleri savuşturmak için mücadele ettiği mesajını eve götürmelerini amaçlıyorlar.

(Hanna Maliar)



***

31 Temmuz’da Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, geçen hafta Ukrayna kuvvetlerinin Bahmut çevresinde 2 kilometrekare ve Berdiansk ve Melitopol’a doğru 12.6 kilometrekarelik ek bir alanı özgürleştirdiğini duyurdu. Böylece karşı taarruzun başlamasından bu yana toplam 200 kilometrekarelik bir alanın geri alınması sağlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emri ile geçtiğimiz yılın şubat ayında başlayan savaş, Ukrayna’nın doğu bölgelerinde son hızla devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya’dan gelen haberler, dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Bölgeden silahlı çatışma ve patlama sesleri duyulduğu bilgisi ilk olarak “toplumsal iletişimde!” yer aldı!

Ukrayna, bu deniz üssünde Rus savaş gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bölgeden ilk görüntüler gelirken konu ile ilgili ilk açıklama Rusya’dan geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, cuma sabahı yaptığı kısa açıklamada, Rus devriye gemilerinin Karadeniz’deki liman kenti Novorossisk yakınlarında bölgeye yaklaşan iki insansız hava aracını vurarak imha ettiğini bildirdi.

Geçen hafta perşembe gecesi bu limanda bulunan Rus Sig adlı tankerle, Olenegorsky Gornyak adlı çıkarma gemisine saldırı düzenlendiği, tankerin çok hasar gördüğü, çıkarma gemisinin römorklarla çekildiği açıklandı.

***

Ukraynalıların şu anda elde ettiği sınırlı başarı, çoğunlukla müfreze ve bölük düzeyindeki birimler tarafından siper olarak ağaç sıraları ve küçük yerleşim yerleri kullanılarak gerçekleştirilen eylemlerin sonucudur.

Ukrayna, Karadeniz’deki Rus limanlarını “askeri tehdit” sayıyor ve “Karasularımız terk edilmezse saldırılar sürecek” çıkışı yapıyor.

***

İngiltere’nin Genelkurmay Başkanı Amiral Sir Tony Radakin, Ukrayna’nın harekât stratejisini “aç kal, esne ve vur” olarak tanımladı. “Aç kalma (lojistik merkezlerine saldırılar)” ve “esne (birden çok eksende araştırma ve yanıltmalar)” aşamaları aynı anda devam ediyor. Sonra da “vur”!

Batı’da bu savaşa, 1967-1970 yılları arasında Sina Yarımadası’nda İsrail ile Mısır ve müttefikleri arasında meydana gelen çatışmalara verilen addan esinlenerek “yıpratma savaşı” deniliyor!