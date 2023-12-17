Motosikletlere getirilen 6 ay 6 bin kilometre sınırı neyi amaçlıyor?

17 Aralık 2023 Pazar

"İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısını tesis etmek üzere birçok düzenlemenin yürürlüğe konduğu ve bu kapsamda ülke genelinde denetim faaliyetleri yürütüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada 1 Ocak 2024'ten itibaren satın alınan motosikletlerin daha önce otomobillerde alınan karar gibi 6 ay ve 6 bin kilometre sınırına tabi olarak satılabileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden önce, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacaktır. Ayrıca, 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak otomobil ve arazi taşıtları konusunda sağlanan fiyat istikrarının ve piyasa dengesinin motosikletler konusunda da sağlanmasını yönelik çalışmalarımız titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler hemen alınacaktır."

AVRUPA'DA EN ÇOK MOTOSİKLET SATILAN ÜLKE TÜRKİYE

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) verilerine göre, Ocak-Haziran 2023 döneminde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 426 bin 308 adede ulaşmıştı ve böylece Türkiye, Avrupa’daki 40 ülkenin performansının değerlendirildiği raporda, ilk sırayı almıştı.

Yine MOTED'in 2023 Ocak-Ekim verilerine göreyse motosiklet satışı bu dönemde 813 bin 520 adete ulaştı.

MOTOSİKLET SATIŞI OTOMOBİLİ GEÇTİ

Aynı dönemde otomobil satışları ise 749 bin 501 olarak kayıtlara geçti ve motosiklet satışının otomobil satışında 64 bin 19 adet daha fazla olduğu görüldü.

EN ÇOK 50 CC ALTINDAKİLER SATILDI

Motosiklet satışlarında B sınıfı ehliyete sahip olanların kullanabileceği 50 cc ve elektrikli modeller de satışların yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu. 50 cc ve altındaki motor hacmine sahip 263 bin 219, elektrikli satışlarıysa 138 bin 291 adete ulaştı.

Ekonomik zorluklarla boğuşan yurttaş ulaşım ihtiyacını karşılamak için hem daha uygun fiyata sahip hem de daha az yakıt ve bakım maliyeti nedeniyle motosiklete yöneldi.

Yüksek satışlar nedeniyle zaman zaman yüksek taleple karşılaşan modelleri bulmak zor bir hale gelirken çıkarılan yeni yasa ise talep patlamasına hazırlanıldığı anlamını da bir anlamda ortaya çıkardı.

YÖNETMELİĞİN AMACI

Uzun süredir B sınıfı ehliyetle 50 cc ve altındaki motosiklet kullanımının 125 cc olarak değiştirileceği kamuoyunda yer alıyor. Bu yeni yasa motosiklette ehliyet düzenlemesi ile ortaya çıkması muhtemel pazar sorununu engellemeye yardımcı olacaktır. Yasa ile artık motosiklet sektörü ehliyet düzenlemesine hazır.