Sıfır arabada full mü yoksa başlangıç seviyesi mi almalı?

03 Kasım 2023 Cuma

Sıfır araba almak isteyenler ya da ikinci elde bir model belirleyenlerin kafasında hep bir soru işareti olur: 'Hangi donanım seviyesini seçmeliyim?'

Bu sorunun cevabı donanım özellikleri arasındaki farka bağlı olan fiyat farkına göre değişiyor. Ancak en başta söylemeliyim ki bizde yalnızca araçlar değil, opsiyonlar da donanım seviyesi farkları da pahalı.

FARKIN FARKI!

Bir araç bayiden çıkmadan önce baz fiyatına ÖTV ve KDV eklenerek fiyatlanıyor. 1 milyonluk bir araba örneğin 1.6 litre veya daha düşük bir motora sahipse yüzde 80 ÖTV ve yüzde 20 KDV ile 2 milyon 160 bin liraya çıkıyor. Aynı aracın donanım farkları ile 1 milyon 100 bin lira vergisiz fiyata sahip başka bir versiyonu ise vergilerle 2 milyon 260 bin liraya değil bu 100 bin liralık farka da uygunlanan benzer vergi oranı ile 2 milyon 376 bin liraya çıkıyor. Yani aradaki 100 bin liralık donanım için 216 bin lira fark vermeniz gerekiyor.

Bu durum nedeni ile full modelleri tercih etmeden önce baz model ile arasındaki farkların ne denli kullanımı etkileyeceğini tekrar dikkate almakta fayda var.

Ayrıca otomobil üreticilerinin çeşitliliği artırıp ürün yelpazesini genişletme çabası ile bazen full bir model aynı markanın bir seviye üstünde yer alan üst sınıf bir modelinin giriş seviyesi ile aynı fiyata çıkabiliyor. Örneğin C sınıfı bir hatchaback modelin full versiyonu aynı markanın D sınıfı sedanı ile hemen hemen aynı paraya, bazen de aynı sınıfta bir SUV'a ya da biraz daha yüksek bir crossover'a denk gelebiliyor.

EN BÜYÜK İPUCU

Burada yapılan tercih ile fazladan para verilen versiyonlarda ise paranız pek tabii ki çöpe gitmiyor. İleride otomobilinizi satmak istediğinizde daha alt versiyonlardaki ikinci el modellere oranla yine daha pahalıya satıyorsunuz. Eğer dikkat ederseniz bu farkı kâra bile çevirebilirsiniz.

Burada arz talep ilişkisi işin içine giriyor. Kimi modellerde bazı opsiyonlar için oldukça uzun sayılabilecek süreler boyunca beklemek söz konusu olabiliyor. Bu uzun bekleyiş nedeni ile nispeten az satan donanımlı modeller ileride markayı çok seven ya da modele hayranlık besleyen bazı kullanıcıların etkisi ile oldukça yüksek fiyatlara satılabiliyor.

KAMPANYA AYRINTISI

Kimi zamansa gerçekten çok büyük kampanyalar yapılabiliyor. Öyle ki üstü açık bir model yine aynı modelin coupe ya da hatchback kasası ile neredeyse aynı fiyata satılabiliyor. Bazen de opsiyonlu araçlar bayide sergilendikten sonra yüksek bir indirimle satılabiliyor.

Unutulmaması gereken ve her zaman işe yarayansa kesinlikle acele etmeyip fırsatları beklemek ve de iyi bir araştırma yapmak.