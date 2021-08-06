Sırada hangi felaket var?

06 Ağustos 2021 Cuma

Yaz başında ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu ile konuşurken “Ankara’da su kesintisi yapılacak mı” diye sorunca, iklim sohbeti yapmıştık. Bozoğlu, “su kesintisi yapılmayacağı” yanıtını verdikten sonra “su yönetimine” ilişkin bilgiler paylaştı. Türkiye’nin eksikliklerini sıraladıktan sonra da “Önümüzdeki ay kontrolsüz yağışlar başlayacak. Bu yağışlarla gelen su, yarardan çok zarar veriyor” dedi. Felaketler başlayınca, Bozoğlu’nun değerlendirmelerini anımsadık.

Yaz mevsimine deniz salyası nedeniyle “Marmara Denizi’nin ölmek üzere olduğu” gerçeğiyle başladık. Karadeniz Bölgesi’nde kontrolsüz yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketine, kaybettiğimiz yurttaşlarımıza içimiz yandı. Şimdi güney kıyılarımızdaki yangın durdurulamıyor.

Küresel ısınma nedeniyle Türkiye’nin kuzeyinde anlık ve güçlü yağmurların artacağını, güneyinde havaların ısınacağı, yağmurların azalacağını artık herkes söylüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal kuraklık uyarısı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın olası gıda sıkıntısı için bir planlaması var mı, kimse bilmiyor.

Yangınlarla başa çıkamadığımız şu günlerde Türk Hava Kurumu’na (THK) ayrıca değinmek gerekiyor. Türkiye’nin çalışan ilk motorunu üreten, 1940’larda havacılık altyapısının kurulmasına öncülük eden kurum, son yıllarda sağ politikacıların “kurban derisi toplama” kavgasıyla anılıyordu. İki yıldır THK’nin yangın söndürme ihalelerine girmesi itinayla engelleniyor. Eldeki uçaklar, yangınları söndürmeye yetmiyor, THK’nin uçakları bakımsızlıktan kullanılamıyor. İhaleci mantık kötü niyetle birleşince, kurum varla yok noktasına getirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, THK için “antikacı dükkânı” benzetmesi yapıyor. “Uçakların ömrü 60 yıl olmazmış.” Uçak teknolojisinden haberi olmadığı belli. ABD’nin B-52 stratejik bombardıman uçaklarının envantere giriş tarihi 1954. Geçen hafta Guam Adası’ndan kalkıp, 17-18 saat uçarak Afganistan’ı bombaladılar.

Salgın başlayınca hıfzıssıhhanın nasıl yok edildiğini anımsamıştık. Orman yangınları THK’yi akla getirdi. Cumhuriyet kurumlarına duyulan “kin”, toplum ve ülke yararını görmesi gereken gözleri kör etmiş durumda. Kendimizle kavga etmeyi bırakmamız gereken bir dönemde Pakdemirli’nin sözleri en hafifinden hüzün yarattı. Bu değerlendirmeyi yapan bakanın üyesi olduğu parti, 19 yıldır Türkiye’yi yönetiyor. THK, Atatürk’ün, “İstikbal göklerdedir” öngörüsü üzerine kuruldu. Günümüzde Türkiye, her türlü bölgesel siyasi gelişme ve doğal afetin arkasından sürükleniyor. Yangınları söndürmekte zorlandığımız bölgeye nükleer santral yapıyoruz.

‘TÜRKİYE YERİNDE SAYIYOR’

Doğal felaketlerin yıkıcı sonuçlara yol açmasının nedenlerini bu konularda çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’a sorduk, yanıtı şöyle:

“Şüphesiz birinci etken, önleyici tedbirlerin alınmaması. İklim krizi kuraklığa neden oluyor. Kuraklık; gıda ve enerji güvenliğini tehdit ediyor. Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni yine kuraklık. Hidroelektrik santrallarının üretim kapasitesi düşüyor. Türkiye, iklim krizine karşı var olan su kaynaklarını korumaya ve yeni su kaynakları yaratmaya öncelik vermeli. Dünya iklim krizine karşı kapsamlı yol haritaları hazırlıyor, Türkiye yerinde sayıyor. Paris İklim Anlaşması’nı parlamentoda onaylamayan altı ülkeden biriyiz. Artık zaman yitirilmemeli.”