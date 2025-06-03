Güneşli bir pazar gününe uyanmış yurttaşlar, çoğunlukla ailecek, ekonomik koşulların elverdiği ölçülerde kendilerini sokaklara atmışken, gece yarısı operasyonları ile gelmiş, İstanbul’dan CHP’den, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve içlerinde belediyelerin kritik görev yerlerinden 47 kişi hakkındaki yeni tutuklamaları kuşkusuz çok saatler sonrasında öğrenebilmişlerdir.

Kuşkusuz Adana’dan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de tutuklanmaları da öyle. Son verilerle İstanbul’dan 6 belediye başkanı tutuklu, üç CHP’li belediye başkanı da gözaltına alınmış durumdalar. Doğrusu ilk operasyonlarda bu yana tutuklanıp serbest bırakılıp sonrasında yeniden tutuklananları da içlerinde, sürekli verilerin değişmekte olduğu toplam tutuklu sanık sayısı üzerinden sağlıklı bir hesap yapabilecek durumda bile değiliz.

Bildiğimiz kadarı ile Silivri’ye sığdırılamayanların başka yerlere de taşınmış olmaları ile de bağlantılı hesaplamalar arapsaçı. Yargılamaların içeriklerinde ağırlıklı olarak pişmanlıkla itirafçılık üzerinden gelen suçlamaların dayanak yapılması olunca da kendi yandaşları katında bile inandırıcılığı bir yana, olsa olsa kişisel kaygıların ağır bastığı suskunluğu yaratabilir.

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İnsanlarımızın çoğunluğu için ise her yeni operasyon haberi, günlük yaşamlarını sürdürebilme karabasanının yükseleceğinin habercisi. Enflasyon canavarı pusuya yatmış, her yeni operasyon üzerinden, fiyat artışlarını otomotiğe bağlamış gibisinden bir sonucu üretiveriyor. Sıradan vatandaşın yaşam koşullarının elvermediğinin bilincinde olarak işleri, sorumlulukları, siyasal günlük gelişmelerin, yaşamlarımıza etkilerini saptamaktan sorumlu uzmanlık kurumlarından gelen istatistiksel sonuçlara göz atmak gerekiyor.

Hani geçmişten çok sevdiğimiz, “Bir alışveriş bir fiş reklamı vardı ya”... Tam da söylendiği gibi her yeni operasyon dalgasının ürettiği çıkmaz sokak yürüyüşünden sonrasında, fiyat etiketlerinin bırakınız aylık olanlarını, günlük, saatlere sığmayan yükselişleriyle karşı karşıya kalmamız önlenemiyor. Kişisel hüsnükuruntu olarak da bakabilirsiniz. Ancak kişisel gözlem olarak korkunun, kaygının eseri olduğuna inanarak başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Saray ittifakının önde kadrolarının soluksuz, televizyon yayınlarına çıkma sıklıkları, süreleri, sınır tanımaz ölçeklerle katlanmış oluyor.

Hâlâ yaşamakta olduğumuz ekonomik, sosyal, siyasal krizlerin boyutlarını kavramamak inatlarından geri dönmeden, tek çözüm anahtarının, cezalandırma, yıldırma, ağır haksız, hukuksuz bedelleri ödetmekten geçtiğinin saplantısından kurtulamıyorlar.

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2000’li yıllardan günümüze, yaşam koşullarımızda yaşatılmış dibe çekilişin boyutları, ülkemiz yaşayanlarının, yandaşların en körü körüne bağlı olanları, dahası çıkarları ile bağımlı olanları bile içlerinde yüzde doksanları üzerindekiler için geçerli olan kayıpları uyutarak saklayabileceklerini umabiliyorlar. Halka birinci ağızların söylemleri ile çizilen tozpembe gelecek tablolarının işe yarayabilmesinin olasılığı kaldı mı ki? Tozpembe tablolar pembe tebeşir tabloları gibi rüzgârla uçuveriyorlar. Bu yolun artık hiçbir çıkışı yok.