Eskişehir’in kültür, sanat, tarih merkezi olarak dayanılmaz çekiciliği

24 Şubat 2024 Cumartesi

Elbette Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in öncülüğünde, her alanın uzman, gönüllüler ordusu eşliğindeki katkılarıyla... 21 Şubat tarihli Yerel Yönetimler ekinin üçüncü sayfasında yine hocamızın özetlediği sosyal belediyecilik ilkeleri içinde yapılmış, yapılacak olan çalışmalara nokta konulmaması koşuluyla...

Sevgili hocamız, lise çağları yaşlarında bile aynı zamanda gazeteci, bilim, kültür, tarih, sanatın her dalında uzanan elleri, yorulmayı bilemeyen kişiliği ile, Cumhuriyet Vakfı’nın kurucuları Berin Nadi ile İlhan Selçuk’a da el vermişti.

Vakfımızın danışma kurulu üyesi olarak da emeğini esirgememenin ötesinde, Cumhuriyet yazarlarını Eskişehir’e kültürel etkinliklere taşımada yardımlarını eksik etmemişti. Eskişehirlilerin sosyal yaşama coşkuyla katılmalarını sağlayan kültürel ağları içinde, yok yok olmayınca, yapılan kültürel etkinliklerin dinamiği de yükseldikçe yükseliyordu. Toplumsal acılar, tepkiler buluşmaları da aynı yoğunluklarla yaşandığından Uğur Mumcu’nun katledilmesinin ardından yapılmış ilk önemli meydan mitingini de anımsatabilirim.

Yeri gelmişken ülke belediyeciliğinde, sosyal belediyeciliğin yeşermesinden bugünlere uzanan güçlü bağlarına kadar Büyükerşen’in enerjisi, organizasyonlarındaki öncülüğünü de atlamamamız gerek. Uzun yıllardır kendisinden sonrası Eskişehir de içinde, sosyal belediyecilikte dip dalgaların yükselişinde yapılması gerekenler üzerinden de çok yol alınması için çabaları atlamamak gerek. Hani her iş için önümüze çıkarılan para engeli var ya... Adım adım dışarıdan kolay gözlenemeyen çabalarına tanıklık etmiş olabilmek galiba çok daha değerli.

Öğreticilikteki en değerli incelikler arasında, gelen her konuğunu, ne yapıp edip sözde ekonomik ev sahipliği yapma adına, belediyenin üretim merkezlerine götürmesi ağırlamasının altını çizmeliyim. Her türden tarım üretimine ayrılmış geniş alanlar. İçlerinde fidanlıklar, çiçekler, sebze tarlaları arasında, hayvancılık, balık üretimine kadar uzanan yokun yok olmadığı çabalar. Yokluk içinden varlık yaratmanın iğne oyası gibi örülmüş çalışmalar. Aynı zamanda ne kadar çoklu insanın iş, ekmek kapıları...

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Eskişehir’in Cumhuriyet tarihi içindeki çok önemli üretim merkezlerinin müzecilik inceliğinde restorasyonları ile ortaya çıkmış kültürel alanların güzelliklerine ne demeli? Ülke çapında en etkin yaygın eğitimi sağlayan Eskişehir Üniversitesi çatısı altında toplanmış kültür, bilim, sanat alanlarında en verimli işlerle ülkemiz eğitimindeki lokomotif, örnek katkılar? 1980’lerden günümüze çok daha hızlandırılmış yüksek eğitimi bilim yuvası olmaktan çıkaran, birbirine eklemlenmiş olumsuz katkıların ürkütücülüğü bile yok etmede yeterince başarılı olamadı.

Uzaktan, sevgi, saygıyla izlemeye çalıştığım bu enerjik, zincirleme çabaların en değerlisini sorgularsak; geleceğe yönelik genç, yeni kadrolarla, yaşamın her alanına dönük, enerjileri çok yüksek, çok çalışkan, erdemli kişiliklerden oluşan bir ordu yetiştirme çabalarına verilmiş önceliği gösterebilirim. Üyesi, uzun zamanlar yönetiminde olduğum TGS’nin de güçlü, örgütlü çalışan bir şubesi vardı. Emeğin, gazeteciliğin önünün açılmasındaki birebir seçimlerin değerli sonuçları üzerinden de tanıklıklarım oldu.

Hocamız, gelecekten söz ederken bu güçlü enerjisi, üretim gücü ile elini hiçbir işten çekmeye niyetli olmadığını da anlatmış oluyor. Son nefesine kadar katkı yapmak üzerinden, şimdilerde kendisini galiba daha özgür, üstelik seçici olabilmede ayrıcalıklıymış gibi duruyor. Gözleri ışıl ışıl, çevresine hep gülerek bakıyor.