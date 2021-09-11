İktidarın gidişini güncel gündemden haberlerle okumak

11 Eylül 2021 Cumartesi

Yargıtay Onursal 4. Ceza Dairesi Başkanı Osman Yaşar, dünkü Cumhuriyet’in 2. sayfasındaki 28 Şubat davasına ilişkin yazısında ceza yasalarının geriye doğru yürütülemeyeceği gerçeğinden söze giriyor. 10 yıl sonra açılmış, 24 yıl sonra sona erdirilmiş davanın hukuka aykırılığını masaya yatırıyor.

Dönemin başbakanı Erbakan ile yardımcısı Çiller’in 28 Şubat’a ilişkin bir suç ihbarı ya da şikâyetlerinin olmadığının altını çiziyor. Saray - tek adam rejimi atamalı yargıçlar eliyle gelen infaz, mahkûmiyetlerle, siyasal hesaplaşma, intikam operasyonu ortada sırıtıyor, vicdan sızlatıyor..

9 Eylül kutlamalarında İzmir odaklı, tek yürek oluşun haberlerini görememezlik etmenin olanağı yoktu. Kılıçdaroğlu, törenlerdeki halka seslenişinde “Çalınanları iade edeceğiz” sözünü verdi.

Akşener ise “Biz padişah seçmedik” vurgusunu yaptı. Arkadaşımız Sertaç Eş’in yorumunda, “Taliban’ın eylemi, Erbaş’ın söylemi” saptaması yer almış. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük atamasındaki Saray - tek adam rejiminin, üniversitenin tüm kadroları ile kimliğini koruma çabalarına karşı inadına yürüyüşü sürdürüldüğünden mezuniyet töreni bile yapılamayınca, düzenlenen alternatif törenin haberi de dünkü sayfalarımızdaydı.

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“Taliban’dan gözdağı” başlığı ile özetlenen son gelişmeler ise dün ülkemiz ile dünya medyasında arka arkaya paylaşılan yeni boyutları ile yerini aldı. Cesaretleriyle alkışlanan kadın eylemciler, dünyanın izlediği üzere gözaltına alındılar.

Üniversitelerden atılmayacakları sözü verilmiş kadın öğrencilerin paravanalı bölümle ayrılmalarının görüntüleri ilk adım. Yazıya kadar son adım kızlara spor yasağı oldu. Kadınların mahrem hatları ortaya çıkıyormuş.

Tek adam rejimi iktidarının Katar ile işbirliğinde Kâbil Havaalanı’na ilişkin kârının ne olacağı merak konusu.. Bu arada dünün sayfasında yer alan FAS AKP’sinin sandığa ğömüldüğünü unutmayalım.

Usta sanatçımız Cihat Tunç, Ali Ayanoğlu arkadaşımıza verdiği söyleşide “Laiklik, ekmek su gibi” demiş. Bir diğer haberimizde Anayasa Mahkemesi’nden yerel mahkemelere gelen uyarı var. AYM kararlarını uygulamada isteksiz kalmalarının eleştirisi yapılıyor.

Turizmde salgına karşı alınması zorunlu önlemlerin ağır bedellerinin ortaya çıkmasına karşın kapıların denetimsiz açılmasından beklenen yarar, yaraların sarılması da gerçekleşememiş.

Çimentoda ihracat kısıtlamasında geç kalındığından, 50 bin şantiyede grev önlenemedi. Çiftçinin üretimden kaçışını durdurabilmede de çok geç kalındı.

Taban fiyatlar, üreticiyi ayakta tutmaya yetmedi. Kuru üzüm alımında hayal karıklığı. Süt üreticileri çiftliğini atıyor.. Son sıcak haber başlıkları.

TOKİ’nin Kanal İstanbul konut projesine tepki, Saray’ın kararını, inadını değiştirmiyor. Üç yılda 87 bin hektar orman yanmış. Aynı dönem içinde 347 bin hektar alan, iktidarlarının erkiyle orman dışı alan içine alınmış..