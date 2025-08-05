İktidarlarını sürdürebilme yolunda düğümleri elleriyle çözmeye çırpındıkça dolaştırdıklarının gerçeğini yaşıyoruz. Gözlerimizin içine baka baka yapmaya, kotarmaya çalıştıklarının ayıbını paylaştıklarını düşlemek gerçek bir yanılgı olur. Yüzleşilecek koşulların izinin söz konusu olmamasıdır ki... Birbirlerinden kirli işler, uzlaşmaların hepsi birden, kapalı kapılar arkasında ancak kotarılabiliyor.

İktidarlarının devamında soluk getirebilecek her olasılığa dört elle birden sarılıveriyorlar. Yakın günlerin en çarpıcı bombalarından biri, kuşkusuz kamu sözleşmeleri için sendikalar daha grev kararlarını almadan cumhurbaşkanı yetkisiyle yürürlüğe sokulan adı erteleme olan grev yasaklaması kararıydı. Bir kez daha anımsatmakta yarar var. Dünyada sendikal hakların geçerli olduğu hiçbir ülkede, böylesi bir yasaklama yetkisi yok.

12 Eylül darbesinin gücü ile yaratılmış bu amacı gibi yasaklama yetkisi bile sözde Bakanlar Kurulu kararını gerekli kılıyordu. Elbette grev kararının sonrası için ve de gerçek bir Bakanlar Kurulu kararı üzerinden düşünülmüş bir amacı düzenlemeydi. Gülen cemaati ortaklığında gerçekleştirilen referandum sonrası yaratılmış, yine dünyada bir örneği olmayan hem cumhurbaşkanı hem de atamalı kabine yetkilileriyle tek örnek yapılanmada söz konusu uygulamaların hukuksuz olduğu üzerinden, sayısız Yargıtay ile uluslararası hukuk kararları da söz konusu.

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Kapalı kapılar arkasında, “Biz yaparsak her türden kirli uzlaşma geçerli olur” dendi mi, akan suların gideceği varsayılıyormuş. Önce tepeden tırnağa hukuksuz karar, arkasında kotarıldığı öne sürülen, sendika başkanlarının alışık oldukları üzere “Sehven, yani zorla” demiş olarak altına imza attıkları anlaşmalar geldi. Besbelli, ülkemizdeki korkunç işsizlik gerçeğinde, zaten oldukça önemli çoğunluğu yandaşlar üzerinden yıllardır seçilmiş çalışanların seslerini soluklarını çıkaramayacaklar, dayatıldı.

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Bizlere hafta başına ağzımız açık olarak girmek kaldı. Doğrusu hafta sonuna Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan gelen bir sürprizle daha girmiş olduk. Yunanları çatlatacağı izlenimi yaratılan, İtalya’nın güzel kadın başkanı ile Mısır’dan yandaş yönetimin temsilcisiyle gündeme bir uzlaşmanın daha müjdesi getirildi. Sonrasında ne çıkacak, “Kuş mu?” olacak? Elbette bir sonuç düşlemek için henüz çok erken. Kimi seçimler öncesi kıyılarımızdan çıkacak petrol üretim düşlerine de çok benziyor.

Saray, cumhurbaşkanı ile MHP başkanı Devlet Bahçeli’nin aylardır gündemimizde tuttukları, elbette aklı başında hiçbir siyaset ustasının öncesinden olumsuz söz söyleyemeyeceği, Öcalan üzerinden Kürt sorununu çözmeye gelince? Ne çıkacağı, sonuçta kafesten öten kuşa da dönebileceğini dilemek gibi kötü dilekten söze girmek akıllıca değil. Gelişmelerin bugüne kadar getirilebilmiş süreçlerine bakıldığında ise üzerinden düşler de kurmaya kalkışmak aptalca olabilir. Bekleyip göreceğiz. Neye niyet, neye kısmet üzerinden gözlenebildiği kadarı ile henüz dişe dokunur bir gelişme yaşanamıyor.

“Az gittik, uz gittik, dere tepe bir arpa boyu yol gidebildik” gerçekliği bir yana, “Maya tutmadı bir yenisini daha” ile umut vermek dışında, iktidar erkinin bir başka şansı, umudu kaldı mı ki?...