Dünkü duruşmaların gelişmeleri üzerinden yaşanacakları, nasılsa bugünkü yazı elinize ulaşmadan önce öğrenmiş olacaksınız. Günler öncesinden yapılan yayınlardan izlediklerimizle kafalarımız kazan gibi. Kesinlikle elden geldiğince tutuklu belediye yöneticilerimiz ile gazeteci arkadaşlarımızın olabildiğince en ağır bedelleri ödemelerine yönelik, haksız, hukuksuz geliştirilmiş senaryolar üzerinden sonuçların ardı arkası gelmiyor.

Gazeteci arkadaşımız Merdan Yanardağ’ın yargılanmasına başlanmadan, eminim evrensel ölçeklerde hukuksuzluklar üst üste bindirilmiş olarak hokus pokusla yaratılmış hukuksuzluklar üst üste bindirilmiş olarak televizyon kanalı yağmacılığının uç noktalarında yaratılmış rakamlarla yandaşlara satılıverdi. Kuşkusuz bu boyutlarda ağır işlenmiş gasp suçlarının, uzun soluklu hak, hukuk, adalet arayışlarının sonucunda, toplmsal ittifaklar da içinde geri dönüşleri kaçınılmaz.

İktidarları ittifakı, kendileri adına yürünebilecek çıkş yolları üretememenin çıkmazında, açık kapı bulabildikleri yerlerden, kimi aile içi yaşatılmış kirlilikler üzerinden, şantaj senaryoları üzerinden yürünebilecekler dışında, hukuk içinde kalınabilecek çözümler üretemiyorlar. Kendi canlı yayınlanmış görüntülerinde bir süreliğine şantajcıların bağırmış çağırmış olanlardan kimi seçilmiş belediye başkanları, koltukları ile birlikte iktidarları cephesinde geçişlerini gerçekleştirme süreçlerini yaşıyorlar.

Belediyelere dönük operasyonların başladığı ilk günlerden günümüze kadar uzanmış, haksız hukuksuz cezaevlerinde ödetilen bedellere katlanmayı göze alarak hak hukuk arayışı saflarında yer almış çok güçlü çoğunluğun yerine, kişisel kirlenmeyi kurtuluş yolu olarak seçmiş bulunuyorlar. Canlı yayınlarda çığlıklar boyutunda haykırışları kulaklarımızda. AKP’nin kamuoyuna dönük ağızlarını açamayan siyasetçileri, seçmenleri bu gelişmeleri içlerine nasıl sindirebilecekler? Onların sorunu. İktidar cephesinin tehdit, şantaj yolları dışında çözüm bulamadığı gerçeği sırıttıkça sırıtmakta.

***

Yandaş medyaların dikkatleri çarpıtmak üzere bulabildikleri şantaj, çözüm yolları ise daha da bir acınası çıkmazın sergilenmesi tadında. Trump’ın, Netanyahu’nun kendi haksızlık, hukuksuzluk, kanlı can yakma operasyonlarından vazgeçemiyor oluşlarını öne çıkararak sanki “Bizim düştüğümüz yollardan daha da kötü çözüm yolları üretmekte yarışanlar var” örneklerini çoğaltarak hâlâ gelecek seçimlere dönük olarak olabildiğince en az oy kaybıyla çözüm üretebileceklerine elbette en çok kendilerini inandırmaya çabalıyorlar.

Doğrusu yaşayabilme koşullarının, karabasan olarak soluksuz gerilere, diplere çekilişlerini yansıtan, günlük yaşam, yiyecek, barınma fiyatları ile başlayan her türden fiyat sıçrayışlarının, artık yıllar değil aylar, günler üzerinden yükselişleri karşısında kitlesel paniğin önlenebilmesi olanağı kalmıyor. Bir avuca sığdırılabilecek yağma düzeninden pay alabilenler sayılmazsa yadaş seçmenlerin bile kayrılamayacağı ölçeklerde yükselişlere karşı çözüm üretebilecek formüller bile gündeme sokulamıyor.

İşler sarpa sardıkça tehdit, şantaj senaryoları üzerinden yarışma çabalarının sürdürülmesiyle yola devam senaryoları arayışları sürüyor