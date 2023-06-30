Bu ‘limit’lerle iflasa!

30 Haziran 2023 Cuma

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-24 sezonu için 20 Süper Lig kulübüne toplam 11 milyar TL “Takım Harcama Limiti” (THL) verdiğini açıkladı. Kulüplere tanımlanan bu limit, 2022-23 sezonu için belirlenen THL tutarlarından yüzde 25.60 daha fazla bir artışı ifade ediyor. TFF’nin belirlemiş olduğu THL’ye ilişkin önce genel saptamalarımızı yaparsak;

Geçen sezona göre toplam limitler 8.4 milyar TL’den yüzde 25.6 artarak 11 milyar TL’ye ulaştı.

İlk dört kulübe verilen THL 6.2 milyon TL’ye ulaştı. (THL’nin yüzde 56.40’ı).

Diğer 16 kulübe tanımlanan THL tutarı ise 4.8 milyar TL oldu. (THL’nin yüzde 43.6’sı).

20 Süper Lig kulübüne tanımlanan THL ortalaması 550.747.060 TL olarak gerçekleşirken, dört büyük kulübe tanımlanan THL ortalaması 1.552.501.503 TL. Diğer 16 kulübün THL ortalaması ise 300.308.449 TL olarak gerçekleşti.

İlk 4 kulübe tanımlanan THL ortalaması, diğer 15 kulübe tanımlanan THL’nin 5 katına ulaştı.

GELİRLERİN ÜZERİNDE HARCAMA LİMİTİ OLUR MU?

Süper Lig’in toplam gelirleri yaklaşık 7-8 milyar TL civarında olmasına karşın takımlara tanımlanan THL toplamı, yüzde 30 aşım payı dahil 11 milyar TL. Yani Süper Lig gelirlerinin üzerinde bir tutar kulüplere harcama limiti olarak tanımlanmış durumda. Kulüplerin mevcut gelirleri dikkate alındığında takımlar bu harcamaları gerçekleştirebilmek için yaklaşık 3 milyar TL daha ilave gelir ya da borçlanmak suretiyle ek kaynak bulmak zorundalar.

