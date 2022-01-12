Rüşvet parası ile manipülasyon mu yapıldı?

12 Ocak 2022 Çarşamba

Merkez Bankası verileri açıkladı.

Yalnızca kasım ayında Türkiye’ye 4 milyar 462 milyon dolar kaynağı belirsiz para girdi!

Cumhuriyet tarihinde bir rekor daha!

Geçmiş iktidarlar döneminde MB kasasında bir yılda göremediğimiz “meçhul paraları” AKP ile birlikte aylık takvimlerde izliyoruz.

Bu paralar kimin parası?

Adı üzerinde kaynağı belirsiz para... Yani karapara, rüşvet parası, vergilendirilmemiş para, uyuşturucu parası, yolsuzluklardan elde edilen para...

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Yıllardır yazıp anlatıyoruz...

Rantın olduğu her alanda, AKP’ye yakın şirketler enerji ihalelerinden altyapı projelerine, özelleştirmelerden imar rantına kadar milyarlarca dolarlık bir pastayı paylaştılar...

Saray’a yakınlığa göre dilimlerin büyüklüğü belirlendi...

Bugün yaşamı petrol kralları gibi olan Saray zenginlerinin her kuruşunda tek adamın hakkı var...

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AKP’nin iktidar olduğu ilk yıllarda TÜSİAD, MÜSİAD ve TUSKON ile başladığı işbirliği zaman içinde biat eleğinden geçirilerek “5’li çeteye” kadar süzüldü..

Her ihaleden milyarlar aktı... Milletin hazinesi bir avuç azgın azınlığın emrine verildi...

Olağanüstü para akışı yurtdışında “güvenli” kasalara, vergi cenneti adalardaki hesaplara, patronu belli olmayan fonlara aktarıldı..

Ve doların zirve yaptığı kasım ayında Türkiye’ye adeta dolar yağdı!

Merkez Bankası’nın net hata noksan kaleminde yer alan 4 milyar 462 milyon doların tarihi seviyede olmasına şaşırmıyor, anlıyorum.

Ülkedeki istikrarsızlık ortamından yatırımcılar kaçarken aniden giriş yapan bu yeşil banknotların yatırım için gelmediğini de biliyorum.

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Ekonomi Bakanlığı yapan ve alanında duayen olarak gördüğüm Ufuk Söylemez ile konuşuyorum.

Türkiye’nin mali sınırları coğrafi sınırları gibi kevgire döndü diyor.

Söylemez, net hata noksan kalemindeki dolarlar, yurtdışındaki inşaat sektöründen, işçi dövizlerinden, ihracattan gelen paralar değil diyor ve ekliyor: “Görülmemiş bir rakam bu. Kime ait olduğu belli olmayan, hırsızlık, rüşvet parası olması muhtemel bu paralar, Türkiye’ye algı yaratmak için sokuldu. Rüşvet parası ile manipülasyon yapıldı...”

Söylemez, “Türk milletine operasyon yapılıyor, kasım ayında dolardaki yükselişe karşı yalancı bahar havası yaratmak için içeriye bu paralar sokuluyor, mali güvenliğimiz de ortadan kaldırıldı” diyor.

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FATF; Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü...

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 39 ülkenin bir araya geldiği uluslararası bir kurum.

Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele için belirlediği sorumluluklara hükümetlerin uymasını bekliyor.

Kara listede İran ve Kuzey Kore var...

Kara listeye girmek üzere olan ülkeler ise gri listede... Türkiye, AKP ile birlikte işte bu gri listede yerini aldı!

İçinde bulunduğumuz “ligde” Myanmar, Pakistan, Sudan, Uganda, Zimbabve, Senegal gibi ülkeler var...

AKP, yedi kere varlık barışı çıkararak Türkiye’yi uyuşturucu parası, rüşvet parası, karapara mıknatısı haline getirdi...

Kasım ayında mali sınırlardan memlekete kayıtlı giren kaynağı meçhul para yaklaşık 5 milyar dolar...

Türkiye yağmasından palazlananlar, iktidarı sürdürmek için verilen görevden kaçmamış görünüyor!