Seferberlik içimizde başlasın!

13 Mart 2022 Pazar

Kar yağıyor. Çocuklara “tatil yağıyor”... Evsizlere “zulüm”, yoksullara “açlık” yağıyor... Ama insanız ya... Ne yapıp edip tutunacak dallar, umudu yeşertecek güzel haberler, paylaşacak duygular ve dayanışma gücü bulmak zorundayız!

GÜZEL HABERLER

Ah evet, güzel haber diye Sevgili Sedef Kabaş’ın tahliyesini alkışladık. Ne acı! Bir gün bile hapsedilmemesi gerekirken, haksız hukuksuz cezalandırıldığını dünya âlem bilirken, 49 gün sonra tahliyesine sevindik! Ceza almasına, Demokles’in kılıcının her daim başının üzerinde sallanacağını bilmeye rağmen sevindik! İnsaf!!!

Şimdi umudum, hukuki değil siyasi davalar olduğu bilinen; “insanım” diyen herkesin vicdanını yaralayan Aysel Tuğluk’un, Osman Kavala gibi, daha nicelerinin de tahliye edilmesi...

Bir güzel haber de Danıştay’dan geldi. Malum, bir gece yarısı “İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık”. Ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşme feshedilemez diyerek Danıştay’a başvuruldu. Veeeee savcı itiraza doğrudur dedi. TBMM yasayla bu sözleşmeyi kabul etmişti. Ancak aynı yöntemle sözleşmeden çıkılabilir! İşte budur! Danıştay Savcısı Nazlı Yanıkdemir, “İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilme kararı iptal edilmeli” diye görüş bildirdi. Bu ülkede hâlâ hâkimler var!

BELEDİYELERDE SEFERBERLİK

8 Mart haftası gittiğim her yerde, sadece bir günün değil senenin her günü karşıdevrime, ayırımcılığa, laikliğin altının oyulmasına, şiddete, nefret diline karşı mücadele etmemiz gerektiğini anlattım. Aynı zamanda CHP’li belediyelerin insan yaşamını kolaylaştırmak için nasıl seferberlik içinde olduklarını da yakından izledim.

Daha önce İstanbul Esenyurt ve Maltepe belediyelerinin eğitim, sanat, kültür etkinlikleri aracılığıyla ilçe sakinlerinin derdine yetişmelerini sizlerle paylaşmıştım. Bu kez Kartal Belediyesi’ndeki “Kadın Olmak” söyleşinde kadınlarla kucaklaşırken öğrendiklerim şunlar:

Açılan 15 kreş... 20 mahalleden 20 farklı çocukla kurulan Çocuk Meclisi, belediye başkanıyla iki ayda bir toplanıp, eğitim, çevre, kültür, engelli hakları üzerine projeler geliştiriyor... Kadınlara psikolojik ve hukuki destek sağlama, yılda 4 bin danışana ücretsiz hizmet... 30 farklı alanda ücretsiz kurslar... Yaşlılar için 290 yataklı huzurevi... Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediyenin tüm hediyelik eşyalarını Kartal Kadın Kooperatifi ile kadınların el emeğini ürünlerinden alıyor...

İzmir Çiğli’de kendi adına açılan merkez ve kütüphanede iki konuşma arası Nermin Hoca rujunu sürüyor…



Gelelim İzmir’e: Konak’ta Türkan Saylan Merkezi’nde Nazan Moroğlu’yla “Kadın Hakları ve Demokrasi”; Çiğli’de Zeynep Altıok’la “Kadınlar Dünyasında” söyleşilerinde de benzer seferberliği görecektim. Konak Belediye Başkanı Abdul Batur’dan; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’den yukarıda sıraladıklarıma benzer toplumsal hizmetleri dinledim.

NERMİN ABADAN FAKTÖRÜ

Bir an için Çiğli’de duralım: Orada hocaların hocası faktörü var.

Ege Kadın Buluşması Platformu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği’nin katkılarıyla Çiğli Belediyesi’nin Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışı da 8 Mart’taydı! Üstelik 100 yaşını geçen yıl kutladığımız hocaların hocası da açılışa katıldı. Üstelik muhteşem bir konuşma da yaptı! İki konuşma arasında rujunu sürmeyi de ihmal etmedi! Beş katlı merkez bir de dev kütüphane içeriyor. Gitmeden önce seferber olmuş oraya akın akın kitap yollamıştık!

Ey yazarlar! Kitaplarınızı imzalayıp hocanın adını taşıyan kütüphaneye yollamayı unutmayın! (Adres: Merkezin adı/Çiğli Belediyesi.)

Ege Kadın Buluşması’nın dinamosu, genel koordinatörü Şengül Baysak’ı tanımak, her yere yetişme gücünü izlemek muhteşemdi.

Bir kez daha vurgulamalıyım: İçinde bulunduğumuz durumda topyekûn seferber olup STK’ler aracılığıyla gönüllü çalışmalara herkes katılmalı. Sadece maaş için, kendimiz için değil, elimizin uzanabileceği herkes için! Ancak o zaman umudu yeşertebiliriz. Karşıdevrimi durdurma seferberliği önce içinizde başlasın!