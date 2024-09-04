Karşıdevrimciler rahatsız!

04 Eylül 2024 Çarşamba

Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin bir araya toplanıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” demesiyle birileri fazlasıyla rahatsız oldu; bu olaydan “darbecilik” çıkarmaya çalıştılar, teğmenlere hakaretler yağdırdılar, tehditler savurdular.

Neymiş efendim, teğmenler nasıl o sözü söylermiş! Oysa biraz araştırsalar bunun daha önceki yıllardaki törenlerde de kullanılan gelenekselleşmiş bir ifade olduğunu görecekler ama komplo teorileri türetmek işlerine geliyor.

Bu komplo teorisyenlerinden biri de Denizli milletvekili Gelecek Partili Sema Silkin Ün’dü. Teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” dediği videoyu sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı: “Resmen 2007 senesinin bir tekrarını yaşıyoruz. Bu filmi daha önce izledik, tekrar izlemek isteyenler varsa bize göre mahsuru yok. Biz zaten birinci sezonu çok sevmiştik.”

Sonuna bir de sırıtma emojisi koyduğu bu utanç verici tehdidi yazarak, FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz operasyonlarına gönderme yapıp aydınların, gazetecilerin, bilim insanlarının uydurma belgelerle yıllarca hapislere tıkılması, Atatürkçülerin ordudan ve devlet kurumlarından atılarak yerlerine FETÖ’cülerin doldurulması için düzenlenen kumpaslarla dolu dönemi seven kişi, CHP listesinden milletvekili seçilen 38 siyasal İslamcıdan biri!

Kılıçdaroğlu ve o dönemdeki ekibinin kimleri TBMM’ye soktuğunun bir kez daha görülmesi açısından ibret verici bir olay bu. Gerçekte birinci sezonda, yıllarca AKP ile ele ele vererek devlete sızan, “Hocaefendi” diyerek peşinden gittikleri Fethullah darbe girişiminde bulundu!

‘MİLLET’ DİYE GENELLEŞTİRİLEN LAİK CUMHURİYET DÜŞMANLARI

Bazıları mesleği askerlik olan teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” demesine öylesine büyük bir tepkide bulundu ki karşıdevrimci olduklarını bundan daha açık bir şekilde gösteremezlerdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Burada özellikle toplum kesimlerini milletimizi rahatsız edecek eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım. Bu anlamda bir rahatsızlık oluşturdu birçok geniş kesimlerde. Milletimizi rahatsız edecek eylem, davranış ve tutumdan kaçınmak lazım” diyerek milletin rahatsız olduğunu iddia etti.

Belli ki onlara göre “millet”, sadece bir kısım siyasal İslamcı, sosyal medyadaki fanatik gerici trol ordusu ve tarikatçılar; yani ortak yönü daha birkaç yıl öncesine kadar FETÖ’yü desteklemek olan karşıdevrimciler!

Tunç’un “Eğer kanuna aykırı bir durum varsa ilgili merciler zaten onun çalışmasını yapar” demesi, üç yıl önce emekli 14 amiralin kendi meslekleri ile ilgili olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda açıklama yapınca gözaltına alınmalarına kadar ileri gidilmesini hatırlattı.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞINI YARGILAYIN!

Aba altından sopa gösteren Tunç’a önerim, FETÖ’nün siyasi ayağının yargılanması için çaba göstersin. Mensubu olduğu parti, yıllarca Fethullah’ı ve onun şeriatçı örgütünü desteklerken ne yasalar tanındı ne de anayasa!

Teğmenlerin videosundan darbe tehdidi çıkarmak boşa çabadır. Kuşkusuz Cumhuriyet ve demokrasiden yana olan herkes, askerin hukuk dışı hareketlerinin her zaman karşısındadır.

Gerçek şu ki Türkiye’de bir askerin vatanı emperyalizme karşı verilen mücadele ile işgalden kurtaran ve tam bağımsızlık ilkesini savunan bir liderin, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gittiğini söylemesi, ancak Cumhuriyet düşmanlarını, FETÖ’cüleri, emperyalistleri ve işbirlikçi liboşları rahatsız eder!