02 Şubat 2021 Salı

Kelime anlamı şöyle:

1- doğru yoldan ayrılmış, özellikle dinsel inancını yitirmiş olan.

2- sapkıya uğramış olan.

Toplumsal yaşamda kimin sapkın olduğunu belirleyen nedir?

Bazen yasalar, bazen gelenekler, çoğunlukla da din... Davranış ve düşünceler, aile içi ve örgün eğitim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak norm haline gelir.

Bunun dışındaki davranış ve düşünceleri benimseyenlere ise genel olarak “sapkın” denir.

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ÇOĞUNLUĞUN HER KABUL ETTİĞİ DOĞRU MUDUR?

Hayır. Bana sorarsanız yaşadığımız toplumda ve dünyada çoğunluk tarafından kabul edilen çoğu kural, uygulama, gelenek yanlış. Özellikle hayvan özgürlüğü felsefesini savunan bir vegan olarak günümüzdeki kurulu düzeni reddediyorum. Bu durumda ben de “doğru denilen yoldan ayrılmış bir sapkın” mı oluyorum?

Ya “doğru” denilen doğru değilse? Ya o “doğru” insanlığın ve gezegenin de sonunu hazırlıyorsa ama sistem sürsün diye bu görülmek istenmiyorsa? Ya birilerince “sapkınlık” olarak görülen yol, herkes için en iyi olanı savunuyorsa? Ya “sapkın” denilen kişilerin düşünce ve hareketleri sadece kendilerini ilgilendiriyorsa?

Her gelenek doğru mudur?

Hayır. Örneğin başlık parası bazı yerlerde hâlâ gelenek. Kız alıp verme, gelinin beline kırmızı kurdele bağlama, sünnet düğünleri vb. bazı gelenekler, erkeği yüceltirken kadını aşağılar.

Her yasa doğru mudur?

Ne yazık ki hayır. Yasa maddeleri eksik, yanlış ve hatalarla dolu. Belli toplum kesimleri mağdur edilirken gücü elinde tutanın korunduğu yasa epey çok. Toplumsal gelişmeye bağlı olarak yasaların sürekli yenilenmesine ihtiyaç duyulmasının nedeni de bu. Ancak geleneklerin tersine toplumsal yaşantının sürmesi için yasalara uymak zorunlu.

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Gelelim din ile ilgili kısma... Bu ülkede herkes dindar ya da inançlı olmak zorunda mıdır?

Hayır. Burası bir İslam Cumhuriyeti ya da din devleti değil, anayasasında laik bir devlet olduğu yazan Türkiye Cumhuriyeti’dir. Herkes inanmak ya da inanmamak konusunda serbesttir.

Öyleyse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serildiği iddiasına ilişkin yayımladığı Twitter mesajı kabul edilebilir mi?

Hayır. Çünkü “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kâbe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı” diyerek LGBTİ bireyleri nefret söylemine maruz bırakmıştır.

Neden “sapkın” oldu öğrenciler? LGBTİ birey olduklarından mı? Kâbe’nin de yer aldığı bir çalışmaya yer verdikleri için mi?

“Sağ seçmeni ürkütmeme” bahanesiyle laiklik mücadelesinden kendisini tümüyle çeken CHP adına Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın bu konuda yaptığı açıklama ise içler acısıdır.

Acaba eserin “insanlığın mukaddes değerine yönelik bir aşağılama” olduğu fikrine kapılmadan önce onunla birlikte paylaşılan notu okudu mu?

Yoksa okuduğu halde eserin amacının Anadolu kadınlarının erkek egemen kültürdeki mücadelesine dikkat çekmek olduğunu mu anlamadı? Dünyayı cennet haline getirmek için kadını ve hayvan özgürlüğünü merkezi bir konuma getirmekten söz ediliyor orada!

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Demokratik eylem yapan her muhalif, “çapulcu”, “terörist”, “vatan haini” ya da “sapkın” diye damgalanacak mı bu ülkede?

Üniversiteye kayyım rektör atanmasını yaklaşık bir aydır protesto eden öğrenciler, direnişlerini sanatla buluşturan barışçıl yöntemler deniyor. Sergide yer alan eserleri beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz. Bu konudaki eleştirinizi de dile getirebilirsiniz ama bir grup insanı “4 LGBT sapkını” diyerek şiddetle gözaltına aldırmak kabul edilemez.

Bireylerin cinsel yönelimi kimseyi ilgilendirmez; kimse LGBTİ+fobik söylemleri yaygınlaştıramaz. Ayrım gözetmeden her vatandaşın güvenliğini sağlamakla görevli bir içişleri bakanı bunu hiç yapamaz, yapmamalıdır!

Öğrenciler, orada inançlı ya da inançsız, Müslüman ya da başka bir dine mensup, heteroseksüel ya da LGBTİ ama çoksesli ve çok renkli bir topluluk olarak bir arada.

Asıl sapma, demokratik yöntemleri çiğneyerek üniversiteye kayyım rektör atamak ve sonra da buna haklı olarak tepki duyanları bölmek için dini kullanmaktır. Buna son verin!