Suçsuzlar hapishanesi

19 Haziran 2022 Pazar

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, hayvanların köle gibi tutulduğu ufak bir yapı var. İçinde üçü yetişkin on üç aslan ile üç aslan yavrusunun yaşadığı bu tesisin adı Aslan Diyarı olsa da gerçekte birçok hayvanın sergilendiği bir hayvanat bahçesi...

Birkaç gün önce burayı ziyaret edip hayvanlara yaşatılan eziyete tanık oldum. Medyada “Ankara’nın ilk ve tek yırtıcı hayvan parkı” sloganıyla reklamı yapılan mekânda, aslan ve kaplanın yanı sıra birkaç maymun, yılan, tavşan, kuş türleri ve uçmasın diye tüyleri kesilmiş tavus kuşu, bir alageyik, bir horoz ve bir keçi de esir edilmiş.

İçeri girdiğiniz anda kesif bir koku karşılıyor sizi. Tellerin ve camların ardındaki hayvanları izleyerek yürürken bunun nedenini anlıyorsunuz. Hayvanlar kendi dışkılarının ve pisliklerin içinde debelenip duruyor. İç kısımda insan kullanımına ayrılan personel odası, mescit ve tuvaletler de kir içinde.

Yavru aslanların annelerinin yanına gidebilmek için tellere çarpa çarpa aynı yerde sürekli gidip geldiğini ve çığlıklar attığını görünce, aklıma Çekmeköy’de kapalı tutulduğu için strese girerek sürekli sonsuzluk işareti çizen kurt geldi...

Yavrularla anneler neden ayrı diye sordum: “Doğduklarından 45-50 gün sonra ayırıyoruz. Birlikte olsalar, ziyaretçilerle fotoğraf etkinliğini yapamayız” yanıtını aldım. Sırf bilet alan ziyaretçiler fotoğraf çektirebilsin diye annelerinden ayrılan aslan yavruları var bu dünyada...

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Sayıları artan aslanları görünce, tesisin ticaret sicil kaydında yazan bir madde aklıma geldi.

12 Mart 2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde MCB Entertainment Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için yayımlanan kayıtta kuruluş amaçları arasında yok yok... Organizasyondan mimar ve mühendisliğe, canlı hayvan ticaretinden gıda üretimine çok geniş bir faaliyet alanı var.

Amaçları arasında şu da yazıyor: “Kedi, köpek, kuş, kaplumbağa, timsah, yılan, kertenkele, bukalemun, aslan, kaplan gibi tüm evcil olmayan hayvanları yetiştirmek, çoğaltmak.”

Ne ilginçtir ki sekiz gün önce Resmi Gazete’de “Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlandı...

Aslan Diyarı, 11 Ağustos 2007 tarihli eski yönetmeliğe göre, “en fazla altmış dokuz çeşit hayvan türü bulunduran hayvanat bahçesi” olarak B grubu hayvanat bahçesi ruhsatına sahip. Ancak yeni yönetmelikte tanımlanan hayvanat bahçesi gruplarına baktığımızda hiçbirine uymuyor.

Herhalde bu mekân, “Bakanlıkça belirlenen yabani memeli hayvanlardan en az bir türü bulunduran, hayvanların etolojik özellikleri göz önünde bulundurularak geniş alanlarda serbest dolaşımlarına imkân sağlanan tesis” şeklinde tanımlanan doğal yaşam parkı olarak korunacak.

Bu parklarda “Bulundurulabilecek yabani memeli hayvan türleri ve hayvanlar için gerekli asgari alanlar Bakanlıkça belirlenir” denildiği için de kendilerince sorun kalmıyor.

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Elbette hayvanların, oradaki tellerin ve camların ardında, etolojilerine uygun olarak serbest dolaşımı olanaklı değil ama bu muğlak ifadelerle yutturulacak belli ki...

Üstelik öğrendiğime göre, yakında Ankara’da safari park açma girişimleri de varmış. Gölbaşı’nda, kent içinde gürültüye yol açtığı için davaya konu olan tesisin, bu amaçla başka bir yere taşınması da planlanıyor olabilir.

Geçen yıl Hayvanları Koruma Kanunu yeniden düzenlenirken “mevcut hayvanat bahçelerini kaldırmayacağız ama yenilerinin kurulmasına izin verilmeyecek” diyen iktidar temsilcilerinin...

“Hayvanlar artık mal değil can!” diye manşet atanların halkı nasıl kandırdığı bir kez daha ortaya çıkıyor.

İçindeki tutsakların tümünün suçsuz olduğu bu hapishaneler açık kaldıkça insanlık adına duyduğum utanç da artıyor!