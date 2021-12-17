Tarikatların hazırladığı karanlık gelecek!

17 Aralık 2021 Cuma

Geçenlerde Rize Müftülüğü’nün 571 hafız için düzenlediği icazet töreni, sadece laikliğin aldığı darbeleri dert edinenlerin gündemine girdi.

Törende Kuran kurslarında çocuk yaştaki hafızlara sarık ve cüppe giydirilmiş, salonda harem selamlık bir oturma düzeni uygulanmış, devlet erkânı adına temsilciler yerini almış.

Rize Valiliği’nin internet sitesinde törene katılanlar şöyle sayılmış: Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, bazı daire müdürleri..

Vali Kemal Çeber, konuşmasında, “571 kardeşimin bu güzel gününde evlatlarımızla ve sizlerle beraber olmaktan son derece memnunuz. Allah sayılarınızı artırsın, Rabbim yüzünüzü güldürsün. Bugün burada edilen dualar boşa gitmeyecek. Gök kubbede dalga dalga yayılacak ve yıllar sonra da bu hizmeti verenler şükranla anılacaktır” demiş.

Laik bir devlette böyle bir şey olamaz. Ama AKP iktidarında olmayacak neler oldu değil mi... AKP’li Cumhurbaşkanı, miting meydanındaki kürsüde Kuran’ı gösterdi; bugünlerde ayetlerle ekonomik krizi açıklamaya çalışıyor.

***

Rize’deki görüntü aklıma kısa bir süre önce izlediğim bir videoyu getirdi. Videoda Türkiye’nin en büyük İslami İlimler Merkezi olarak duyurulan Erzurum’daki külliye tanıtılıyordu.

Vuslat Derneği tarafından 61 dönüm arazi üzerine kurulan bu yapıda, hafızlık, Arapça ve ihtisas eğitimi veriliyor. Yatakhane, terzihane, kütüphane, cami, konferans salonu, havuz, futbol ve basketbol sahası, fırın ve aşevi, İslami Sanatlar Eğitim Merkezi ile toplam 130 bin m2 kapalı alana sahip devasa bir külliye...

360 derece sanal tur ile gezilebilen bu yapıda, her türlü ileri teknolojik olanağın bulunduğu dersliklerde eğitim yapılıyor.

Külliye videosunda anlatıcı tok bir ses ile vurguluyor:

“Bir nesil bekliyoruz hayalleri olan, bir nesil özlüyoruz gece gündüz umut dolu yarınlar için koşturan, bir nesil istiyoruz özünden kopmadan kadim geleneğine bağlı, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir nesil... Bir nesil ki İslami ilimlerden aldığı feyz ile kalbini, fenni ilimlerle de zihnini aydınlatmış, özgüveni yüksek, çalışan, okuyan, üreten, ilmen ve fikren ufuk sahibi bir nesil!”

Sonra birden Yeni Akit yazarı, İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun “ve­ki­li” M. Şevket Gökşan, “Hocaefendi” unvanı ile beliriyor ekranda. Hedeflenen nesli bir de o tanımlıyor:

“Çağını tanıyan, çağının dilini bilen, çağının çağrısını duyan, çağına yeniden bir çağrı oluşturacak bir gençlik ve nesil!”

***

Bu öyle bir hedef ki, 8 dakika 15 saniyelik videoda çocuk yaştaki erkek öğrencilerin tümü sarıklı ve cüppeli ve tek bir kız öğrenci yok. Kadınları sosyal hayattan silerek çağı yakalayabileceğini sanan gericilerin hazırladığı karanlık gelecek bu!

Vuslat Derneği’ne ait projenin finansman kaynağı nedir acaba diye merak ediyor insan. Dernek Başkanı Muhsin Keleş’in röportajlarında anlattığına göre arkalarında Allah varmış, yapı için araziyi bağışçıların desteği ile almışlar, proje 2023’te tamamlandığında 5 bin öğrencinin eğitim göreceği bir medrese olmasını planlıyorlarmış...

Derneğin sitesinde külliye için 400 TL ile 75 bin TL arasında çeşitli bağış tipleri görülüyor. Ancak bu devasa yapının bağışlarla yapıldığına kargalar bile güler.

Geçen hafta yazdığım bir yazıda Katar’ın Fransa’da finanse ettiği radikal dinci yapılanmalar geliyor aklıma...

Ve diyorum ki aydınlık bir gelecek için Aksoy Araştırma’nın birkaç gün önce açıkladığı araştırmanın sonucuna dikkat edelim: “Türkiye’nin yüzde 82’si tarikatlar tamamen kapatılsın diyor.” Aslında 96 yıl önce çıkarılan 677 sayılı devrim kanunu ile tarikatların kapatıldığını da hatırlatayım!