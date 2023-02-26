Ver IBAN’ı, topla parayı!

26 Şubat 2023 Pazar

Geçen hafta hayvanlar üzerinden rant sağlayan bazı dernek ve kişiler hakkındaki yazılarımdan sonra, ülkenin en büyük gıda şirketlerinden olan kurumsal bir firmada iki yıl kadar çalışan bir iş insanından aşağıdaki iletiyi aldım:

“Maalesef bizim yolumuz da ilgili kişi ve kuruluştan geçti. Paw Guards, bildiğiniz üzere, yıllar içinde sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve bu sebeple bağışçı ve gönüllü toplayan sözde ‘STK’ çalışmaları yapan bir yer gibi algı oluşturdu. Bu algıyla beraber topladığı bağışlar karşılığında firmalardan ucuz yollarla mama satın alıyor. Örneğin; 100 paket mama alıp, bu mamaların 50 tanesini hiçbir şeyden habersiz gönüllülerine dağıttırıp kalan 50 tanesini ise online mağazalardan satıp kâr elde ediyor. Bu satışı da ‘Sizin adınıza biz sokak hayvanlarına dağıtıyoruz’ diyerek gerçekleştiriyor.

Bunu aslında birçok firma bilmesine rağmen, onlara satış yapmaya devam ediyor. Sektörün profesyonel olmaması, üretici, distribütör ve bayilerin satış kaygısıyla yaptıkları çalışmalar, Paw Guards gibi dolambaçlı oluşumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Sektörde bir tek Paw Guards yok. Ülkemizde insanların duygularını sömürmek en kolay para kazanma yöntemi olduğu için bunun gibi birçok ‘STK’ var. Sektördeki bu açığı kullanmalarının sebebi ise büyük şirketlerin profesyonel yaklaşmaması; bu nedenle de bu kişiler isim değiştirip yollarına devam ediyor.”

ÇİĞNE YASAYI, DÖN KÖŞEYİ!

İşin başka yönü de var. Sadece mama üzerinden değil, sakat, hasta, yaralı ve engelli hayvanlara yardım gerekçelerini kullanarak da yasaya aykırı bir şekilde, sosyal medya üzerinden şahsi kazanç elde edenler pıtrak gibi çoğalıyor.

Twitter, Instagram ve Facebook, hayvanlara yardım ettiğini iddia eden ve şahsi banka hesabının IBAN numarasını verip para toplayanlarla dolu. Bu hesapların hiçbiri denetime açık değil. Oysa bilindiği gibi, kişilerin, yetkili makamlardan izin almadan veya makbuz karşılığı olmadan kişisel hesap numaralarını vererek yardım toplaması, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na aykırıdır ve suçtur.

Ama gel gör ki hukuk devleti olmaktan çıkan bu ülkede, bir de suç işleyen çok olunca, herkese bir cesaret gelmiş, çatır çatır para toplanıyor, büyük paralar dönüyor.

Ne yazık ki bunu yapanlar arasında gerçekten hayvanlara yardım etmek isteyenler de var ama sayıları çok az. Diğerleri, yardım görüntüsü altında cebini dolduruyor. Sosyal medya, çoğu durumda, olduğunuz gibi değil, görünmek istediğiniz gibi göründüğünüz bir ortam olduğundan; bir fotoğraf, bir video ya da bir iki fatura paylaşımı ile herkesi yardım için bağış topladığınıza inandırmak mümkün.

YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM

Gerçekten yardım amaçlı olsa bile yasal olmayan bu yöntem, kötü niyetle kullanımı da meşrulaştırıyor; hayvanlar için yapılan bağışların önemli kısmı, bu durumu sömüren insanlara gidiyor ve bundan en büyük zararı hayvanlar görüyor.

Bu nedenle iyi niyetli insanları uyarıyorum: Banka hesapları denetime tabi olan ve izinsiz yardım toplama hakkına sahip güvenilir kurumlara destek olun, iyi araştırın.

Yetkilileri tekrar uyarıyorum: Geçen hafta bana ulaşan belgelerle yazdığım iki yazı var. Biri Paw Guards, diğeri de kız kardeşinin IBAN numarasını vererek para toplayan Burak Arslan adlı oyuncu ile ilgili. Bunlar belgelere dayanan ihbardır.

Savcılığın bu ihbarlar ve hayvanları kullanarak kişisel hesaplarına “yardım” toplayanlar hakkında gereğini yapması, Maliye Bakanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın da hayvan hakları alanında faaliyet gösteren tüm dernek ve vakıfların hesaplarını mercek altına almak için harekete geçmesi gerekiyor!