Korona günlerinde ev ve iş yönetimi

04 Nisan 2020 Cumartesi, 15:47





Küresel koronavirüs salgınının çoğumuzu eve kapattığı günlerde çevremden en çok şu şikayeti duyuyorum; ‘Evden nasıl çalışacağım? Çocuklar, ev işleri, sosyal medya, televizyon derken bir türlü odaklanamıyorum’.

Son dönemde, evdeyken eğitim, sanat, iş, etkinlik gibi konularda neler yapabileceğimize yönelik bir bilgi bombardımanı altındayız. Asıl mesele evdeyken ne kadar çok şey yapabileceğimiz değil, zamanımızı nasıl verimli biçimde yöneteceğimiz.

Yaklaşık 20 yıldır gazeteci ve yazar olarak evden çalışıyorum. İş ve ev yaşantısını aynı çatı altından yürütme üstüne denediğim ve işe yaradığını gördüğüm kişisel önerilerim şöyle:





En önce durumu kabullenin. Öngörülemez bir süre ev ve iş yaşantınızın birleştiğini ve ikisini de aynı merkezden yönetmek zorunda kalacağınızı anlayın ve yaklaşımlarınızı değiştirin.





Sanat, ticaret, yazı, eğitim, ne iş yaparsanız yapın, eviniz uygunsa kendinize ait bir odanız olsun. Odanız yoksa evin kuytu bir köşesini çalışma alanı olarak sabitleyin ve ev halkının orayı farklı bahanelerle işgal etmesini engelleyin.





Gününüzü iyi planlayın ve bölümlere ayırın. Çalıştığınız şirket büyük olasılıkla normal mesai saatlerinde sizin ekranınız başında olmanızı isteyecektir. Bunu evdekilere iyice açıklayın ve bu saatlerde rahatsız edilmemeniz gerektiğini söyleyin.





Eğer kendi işinizi yapıyorsanız çalışma saatlerinizi günün verimli olduğunuzu düşündüğünüz bölümlerine yayın. Kimileri sabah erken saatlerde kimileriyse ev sakinken, gece çalışmayı tercih edebilir.





Düzenli aralıklarla mola verin. Molada sadece dinlenin, temizlik, tamir, bakım ve boya işleri yapmayın.





Evdeki sorumluluklar konusunda eşiniz, çocuklarınız, aileniz, her kimle yaşıyorsanız adil bir iş bölümü oluşturun ve onu uygulayın. Genellikle çalışan kadınların başına gelen hem dışarıdaki işlerini hem de ev işlerini üstlenmek zorunda olmaları. Ender durumlar hariç yaptığınız iş, ev işlerinden daha önemli.





Eğer bakmanız gereken çocuklarınız varsa (yaşlarına göre değişiklik gösterecek) ihtiyaçlarını önceden belirleyin ve organize edin. Çok küçüklerse eşiniz ya da evde size yardım edebilecek kişilerle dönüşümlü olarak bakım verin. Daha büyüklerse çalıştığınız zaman dilimleri sırasında onlara eğitim, okuma, ödev ya da yapmaları gereken işler konusunda görevler verin. Anne ve babanın evde olmalarının tatilde oldukları anlamına gelmediğini anlatın.

Mesainiz bitince çocuklarla ortak faaliyetler yapın. Çok zaman geçirmenin değil kaliteli zaman geçirmenin önemini kavrayın.





Sosyalleşmeyi ve sosyal medyayı belirlediğiniz mesai saatleri dışına koyun. Çalışma sırasında sosyal mesajları ya da aramaları yanıtlamayın ya da sınırlayın. Sosyal medyaya girmek ve arkadaşlarınızı, ailenizi, sevdiklerinizi görmek iş tamamlanınca, kendinize verdiğiniz ödülünüz olsun.

Evde kapalı kaldığınız sürece ev ahalisiyle sürekli aynı mekanda zaman geçirme gibi bir zorunluluğunuz yok. Bu aksine sürtüşmelere, gerilimlere neden olabilir. Gün içinde mutlaka kendinize zaman yaratın ve yalnız kalın.





Evden iş ve aile yönetmek son derece zor bir şey. Çok yüksek hedefler ve katı kurallar koyarak kendinizi ve çevrenizi hırpalamayın. Esneklik gösterin, o sabah yapmanız gereken bir işi bitiremediyseniz öğleden sonraya, ya da ertesi güne erteleyin.







Evden çalışma disiplinini oluşturmak günler hatta haftalar alabilir. Asıl patronun kendiniz olduğunu hatırlayın ve koyduğunuz hedefleri gerçekçi bir takvime sığdırın.



